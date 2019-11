OLEUM HISPANIA, EL ACEITE DE "LA ROJA" QUE TRIUNFA EN YA EN 22 MERCADOS INTERNACIONALES - Saboreando

Siempre os hablo de alimentos, entrenamiento, tipos de dietas, suplementación, etc. Pero nunca os he hablado de la ropa de entrenamiento, para mí, y creo que para cualquier persona que practique deporte, fundamental. Creo que en mi armario, sin lugar a duda, predominan los modelitos de sport. Y es que, dependiendo del deporte que se practique, las características son muy diferentes, de ahí que tenga tanta variedad. No es lo mismo unas mallas para salir a correr que unas de entrenamiento. Me voy a centrar hoy en las mallas para entrenar, ya sea una sesión de fuerza en el gimnasio, o una clase POWER en Boostconcept, mucho más explosiva. Cuando elijo unas mallas de entrenamiento es importante que cumplan una serie de requisitos: De cintura alta y con el mínimo de costuras. Tejido flexible. Tejido que absorba el sudor. Y por supuesto que tengan un diseño bonito y favorecedor. Llevo practicando deporte toda ... leer el resto