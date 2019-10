“LA GERGALEÑA” EXPORTA Y TRANSFORMA LOS PRODUCTOS DE LA HUERTA DE ALMERÍA EN CONSERVAS VEGETALES - Saboreando

Se puede tener 23 años, jugar a lo que te gusta y con lo que has crecido, disputar la mejor liga del mundo, estar en un equipo con grandes aspiraciones junto a compañeros con talento, ser alguien para toda una legión de fans y tener en tu cuenta corriente con 175 millones de dólares (155 millones de euros) asegurados en cinco años, es decir 34 por temporada, y no disfrutar. Es el caso de Ben Simmons, jugador de Philadelphia 76ers, confesado por el propio jugador. Pudiera parecer frívolo porque su situación privilegiada no admite comparación alguna con millones de personas en todo el mundo, pues él está en un lugar de escogidos y forma parte de una reducida población, deportistas de élite, no admite comparación alguna con cualquier profesional de cualquier otra actividad que no sea el mundo del espectáculo, y ahí entra el deporte también como espectáculo de masas. Sólo es ... leer el resto