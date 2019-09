BODEGAS ANDALUZAS PROMOCIONAN SU OFERTA DE VINOS EN JAPÓN EN EL EVENTO ‘WINE COMPLEX’ DE SENDAI - Saboreando

El libro que repasa los 80 años de historia del caballero oscuro, la psicología del personaje y todas sus incursiones en el mundo del videojuego ¡Hola, gameLover! Hoy, 21 de septiembre, es un día muy especial. Celebramos el Batman day y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que recomendándote el libro que ha escrito mi buen amigo y compañero de profesión José L. Ortega, que tiene los dos ingredientes imprescindibles para convertir este en un día perfecto: Batman y videojuegos. Supongo que a él que no le importará que te explique que tuve el gran honor de formar parte -como espectador- del proceso final de su creación. Ese momento en el que, después de años de trabajo clandestino, te revela que está trabajando en un libro y te deja hojear algunas de sus páginas porque ambos compartimos y sentimos verdadera pasión por este icónico personaje que es Batman. Imagina mi emoción, no solo por ... leer el resto