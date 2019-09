De Elkano a Elkano. Los nombres propios de Gastronomika 2019 - Saboreando

¡Mis queridos palomiteros! María Víllora publica el ingenioso trabajo ‘No me tomes el pulso’. El libro, que se subtitula ‘Diario de un hipocondríaco’, resulta una lectura entretenida, amena y cargada de humor, que pretende plantar cara a los miedos desde el punto de vista de un hipocondríaco. Portada del libro No me tomes el pulso. Diario de un hipocondríaco, de María Víllora Toledano | María Víllora publica el ingenioso trabajo ‘No me tomes el pulso’ Como se sabe, la hipocondría es la condición en la cual el paciente presenta una preocupación excesiva respecto a padecer alguna enfermedad grave. Esto conlleva a un constante chequeo del propio cuerpo, en busca de síntomas que delaten el principio del fin. Según estudios recientes alrededor del 20% de la población padece esta enfermedad. https://www.youtube.com/watch?v=wIgtBUIOb4c Y el cine, esa herramienta que tanto bien ha hecho por enfocar las enfermedades con tino y elegancia, también ha puesto el dedo ... leer el resto