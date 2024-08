¡Mis queridos palomiteros! ‘No hables con extraños’: maravilla de James McAvoy ya casi en cines.

Ya tenéis disponible en calidad HD el nuevo tráiler de No hables con extraños, el último thriller psicológico de la productora Blumhouse (responsable de éxitos como M3GAN, Déjame salir y Black Phone).

En el caso que nos ocupa, el ganador de un BAFTA, James McAvoy (Múltiple, Glass, Expiación), protagoniza esta cinta junto con Aisling Franciosi (Juego de tronos, La caza), Mackenzie Davis (Terminator: Destino oscuro) y el ganador de un Premio del Sindicato de Actores Scoot McNairy (Argo, Un lugar tranquilo II).

El actor fetiche de Shyamalan -para muchos el sucesor del maestro Hitchcock (recomiendo la lectura de mi reciente libro de cine al respecto, El mal y la violencia en el cine de Hitchcock)- se encuentra en uno de sus momentos más creativos y luminosos, a pesar de que sus últimos trabajos sean de un tenebrismo dramático de hondas dimensiones.

Por su lado, No hables con extraños está escrita y dirigida por James Watkins, guionista y director de Eden Lake y de la galardonada y gótica historia de fantasmas La mujer de negro. Otro dato relevante de No hables con extraños es que está basada en el guion de toda una sensación del cine de terror danés de 2022: la película Gæsterne, escrita por Christian Tafdrup y Mads Tafdrup, que obtuvo nada menos que 11 nominaciones a los Premios Robert, el equivalente danés a los Oscar®.

¿De qué va No hables con extraños?

Cuando una familia estadounidense va invitada a pasar un fin de semana en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica que conocieron en unas vacaciones, lo que comienza como una escapada de ensueño pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica.

Es importante recordar que No hables con extraños está producida por Jason Blum (Five Nights at Freddy’s, M3GAN) para Blumhouse y por Paul Ritchie (McMafia, Harry Palmer: El expediente Ipcress). La producción ejecutiva corre a cargo de Beatriz Sequeira para Blumhouse, Jacob Jarek y Christian Tafdrup.

