¡Mis queridos palomiteros! El mal y la violencia en el cine de Hitchcock (José Luis Panero) en medios.

Ya era hora de que mis inquietudes cinematográficas, y más en concreto las que tienen que ver con el cine de Hitchcock, tuvieran su espacio, único e independiente en forma de libro. Más aún cuando este 2024 estamos celebrando el 125 aniversario del nacimiento del genio inglés.

Atrás quedan cientos de ponencias, seminarios, obras colectivas, etc., sobre las que he podido explicarme durante años y en las que me he pronunciado con pasión sobre el cine y sus afluentes: televisión, series, webseries, plataformas… Ya sabéis que no existe mejor definición sobre la pasión, sobre ese poderoso sentimiento, que la que se dice en El secreto de sus ojos (2009), la película del argentino Juan José Campanella a quien por fortuna pude entrevistar.

¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque los medios de comunicación están respondiendo con bastante interés-pasión a este trabajo en formato de ensayo científico, en el que he contado con dos colaboradores de excepción, que me han ayudado a abrir y cerrar el ejemplar. Don Pedro García Cueto –prolífico escritor-, por un lado, se responsabilizó del prólogo y, por otro, el prestigioso historiador, don Luis Español Bouché, firmó el epílogo.

Así las cosas, quiero compartir con vosotros lo que se ha dicho y se dice de El mal y la violencia en el cine de Hitchcock, publicado en la editorial Ondina a finales de junio, hasta el momento actual. No os miento si os digo que tras 25 años de ejercicio de crítica cultural, siento cierto vértigo al estar durante un tiempo al otro lado. Crucemos los dedos.

El mal y la violencia en el cine de Hitchcock (José Luis Panero) en medios

10 de julio. Revista digital Entreletras:

https://www.entreletras.eu/libros/libros-2024/el-mal-y-la-violencia-en-el-cine-de-hitchcock-de-jose-luis-panero-gonzalez-barosa/

11 de julio. Revista digital Noroeste:

https://www.noroestemadrid.com/2024/07/jose-luis-panero-publica-el-mal-y-la-violencia-en-el-cine-de-hitchcock-su-primer-libro-de-cine-en-solitario/

22 de julio. Revista digital Todo Literatura:

https://www.todoliteratura.es/noticia/59847/criticas/cuando-alfred-hitchcock-atropello-a-jose-luis-panero.html

1 de agosto. Revista digital Decine21:

https://decine21.com/libros/127972-el-mal-y-la-violencia-en-el-cine-de-hitchcock-de-jose-luis-panero

5 de agosto. Revista digital Alianza Hispánica:

https://alianzahispanica.es/index.php/el-mal-y-la-violencia-en-el-cine-de-hitchcock/

Share and Enjoy !