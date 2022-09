¡Mis queridos palomiteros! ‘Llaman a la puerta’: ‘Llaman a la puerta’: Flipante tráiler de M Night Shyamalan. La nueva película del visionario director indio M. Night Shyamalan -en la que también ejerce de productor- (El sexto sentido, Múltiple, Tiempo) está basada en el libro La cabaña del fin del mundo, de Paul Tremblay, cuyo guion ha escrito el propio director junto a Steve Desmond y Michael Sherman. La aventura presenta a una familia que se enfrenta a una encrucijada con consecuencias globales.

¿Estará rodada en 35 mm.? ¿Será la peli solo un plano secuencia? En Twitter el autor ha dicho: “Acabo de terminar Knock at the Cabin. Mi amor más sincero hacia el reparto y el equipo. Realmente me ha cambiado como persona y artista”. ¿No es algo maravilloso?

¿De qué va ‘Llaman a la puerta’?

Durante unas vacaciones en una cabaña alejada de todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido.

Llaman a la puerta, del visionario cineasta M. Night Shyamalan, está protagonizada por Dave Bautista (Dune, la saga Guardianes de la galaxia), el nominado a los Premios Tony y los Emmy, Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), la nominada a los BAFTA, Nikki Amuka-Bird (Persuasión, Tiempo), Kristen Cui en su estreno como actriz, Abby Quinn (Mujercitas, Landline) y Rupert Grint (Servant, la saga Harry Potter).

Universal Pictures presenta esta película de M. Night Shyamalan, una producción de Blinding Edge Pictures en asociación con FilmNation Features y Wishmore Entertainment. La producción ejecutiva corre a cargo de Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos y Ashley Fox.

