¡Mis queridos palomiteros! ‘En busca de la escritura fílmica’: Gracias por tu ejemplo Gutiérrez Aragón.

De nuevo me he topado con otra de esas joyas literarias que a menudo publica Cátedra en su colección de cine Signo e imagen, y de la que a menudo damos cobertura desde este mismo espacio. Se trata de En busca de la escritura fílmica -título homónimo del discurso de ingreso en la RAE de Manuel Gutiérrez Aragón en 2016-, cuya edición y selección de textos corre a cargo del catedrático de la universidad complutense, José Luis Sánchez Noriega.

Más allá de la clarividente introducción de Sánchez Noriega al ejemplar, lo más interesante del volumen de más de 230 páginas es el descubrimiento del cántabro Gutiérrez Aragón como director de cine, guionista, pensador y escritor entre otros hallazgos sin que él hable de sí mismo.

Lo que sucede en este muy recomendable trabajo de más de sesenta textos es lo mismo que sucede cuando nos ponemos a examinar un personaje de cualquiera de las artes conocidas. A vuelapluma se me ocurren dos preguntas: ¿Cómo podemos intuirlo o cómo podemos conocerlo mejor? A grandes rasgos diría que a través de lo que dicen de él o lo que él dice de sí mismo.

Y teniendo en cuenta que hemos descartado esto último, está bien claro que cuando Gutiérrez Aragón habla, no solo lo hace con buen juicio y criterio, sino que cuando se expresa lo hace sin herir a nadie. Ese sí que es el logro más importante de una persona como él, con una vida especialmente rica y aprovechada, sin una mancha en su haber.

Por otro lado, se advierte también al respetable que En busca de la escritura fílmica no contiene explicaciones sobre sus películas, ni si quiera sobre su pensamiento o de los motivos que lo llevaron a convertirse en el gran artista que es. No. Eso sí, lo que se aprecia en esos textos, lo que emana desde el primero de ellos es su personalidad en todos sus estadios: lo que aprendió de otros para hacer bien todos los oficios en los que se ha embarcado o las personas a las que admira, entre otros temas, y cómo todo ello tiene mucho encaje con la literatura, la pintura, la arquitectura…

Por destacar una de sus rotundas declaraciones sobre el difícil maridaje entre literatura y cine, a tenor de las muy difíciles conclusiones positivas que pueden darse en torno a las adaptaciones, quisiera poner en valor esta: “Durante algún tiempo se ha querido mantener que lo que separa al cine de la literatura es lo específico de sus expresiones artísticas. Pero precisamente la diferencia específica no separa, atrae. Lo que diferencia y separa a la vez al cine de la literatura es el cuerpo”. Por no hablar, claro, de las valoraciones que pueden hacerse sobre las actrices y el término guapa-fea: “Las actrices son siempre guapas, solo que hacen de feas, lo demás lo pones tú”, que me parece una manera muy elegante de marcar las distancias entre el actor y el espectador.

Así las cosas, en este libro el cine está presente como el aire que nos rodea. Manuel Gutiérrez Aragón no es un cinéfilo que solo hable de cine. Sus reflexiones de adulto (no siempre ni necesariamente como cineasta) carecen de todo ensimismamiento y en ellas el cine entra en diálogo con otras formas expresivas y con realidades cotidianas (viajes, amistades, comidas). Ahí emerge la antedicha personalidad de un creador, que siempre está mucho más allá de su destreza profesional o el valor de sus obras, y permite que atisbemos su forma de ser y estar en el mundo.

Por otro lado, hay que reconocer el acierto de Sánchez Noriega con la selección de textos recogidos, al tiempo que se agradece que en las últimas páginas del libro se indique la procedencia de esos textos que vertebran el pensamiento de esta gloria de las letras. Hombre ilustre donde los haya -es también miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando- recuerda en estos enjundiosos textos sus experiencias de cine compartidas con Juan Antonio Bardem, José Luis Borau o Luis García Berlanga. Releídos ahora he sentido gran nostalgia al haber podido dialogar con los tres.

Finalmente, En busca de la escritura fílmica es ejemplo y muestra de lo más evidente en nuestro protagonista, es decir, el cine, pero también el libro es un buen modelo de cómo asomarse al exterior. Tras esta amena lectura diría que el volumen es terapéutico, incluso sanador. Un objetivo seguramente no calculado por quienes lo han confeccionado. Otra prueba más que hace aún más recomendable tan afinado trabajo. Gracias, don Manuel.

