Entrevista a David Helling ('Su único hijo'): "Dios me salvó en Irak".

Hace siete meses llegaba a los cines españoles, gracias a Bosco Films, el drama histórico Su único hijo, dirigido por el joven cineasta americano de 36 años, David Helling, bregado y comprometido con el cine religioso desde hace años, lo cual supone un soplo de aire fresco en el casi desértico plantel de directores de cine que hacen cine religioso por vocación.

El largometraje -gestionado desde Angel Studios, la productora de The Chosen, tan de moda ahora con el arranque de la cuarta temporada de la serie– narra, con verosimilitud milimétrica, el episodio de Abraham y su hijo Isaac, que cuenta con una factura visual impecable y unos diálogos muy bien trazados. Pasen y lean.

¿De ex marine a director de cine? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo en su vida?

Así es. Ha sido un cambio interesante a las películas independientes. Los dos son trabajos muy duros y con mucho trabajo por hacer.

¿Cuál es el origen de esta historia?

Mi deseo era hacer películas que contaran este tipo de historias. Nació cuando fui marino en Irak. Empecé rodando cortos de personajes históricos de la Biblia que también contaban historias así. Durante 10 años. En Los Ángeles tenía muchas conversaciones con amigos míos, diferentes personas y demás sobre temas de fe, de Biblia, y una y otra vez había un punto de controversia que funcionaba como un muro de contención que hacía que muchas personas justificaran su incredulidad hacia Dios y hacia la Biblia. Eso era la historia de Abraham e Isaac.

Decían que cómo podía ser que eso lo hubiese hecho Dios, como que ahí empezaba su argumento de por qué no creían en Dios, por este tipo de historias. De esta manera, el hecho de que ellos usaran como argumento esta historia de Abraham e Isaac en contra de Dios, porque no creían, me hizo querer ilustrar este acontecimiento para poder explicárselo mejor, para poder responder por qué Dios lo permitió y qué tiene que ver eso con sus vidas.

De algún modo deseaba que Su único hijo les pudiese interpelar. Y ahora, en los cines, no sólo a los no creyentes, sino también que pueda ayudar a esas personas que tienen fe para poder comprender más ese episodio del Antiguo Testamento, a menudo olvidado.

¿En ese proceso de documentación ha contado con asesores religiosos?

Me nutrí mucho de sermones, de diferentes lecturas y de personas que conocen muy bien la Biblia. También consulté a sacerdotes con formación sólida sobre el tema y busqué muchas referencias arqueológicas, referencias históricas y no sólo de Abraham y su contexto, sino también de la cultura en la que se movía. Todo ello me fue ayudando a construir ese mundo en el que nos adentramos cuando vemos la película.

Ud. es autor de otros cinco cortometrajes de marcada tendencia cristiana. ¿Qué le empujó a rodar cine de estas características y en quién está inspirado?

En mi tiempo como marino en Irak fue donde Dios me cogió el corazón y me llevó hacia Él, me hizo ver el sentido de la palabra, de la escritura, y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba viva. A medida que leía sobre el tema me daba cuenta de que esas personas eran reales, de que esas historias eran reales. Incluso podía visualizarlas juntas. Así que decidí plasmarlas en el papel.

Por otro lado, en cuanto a mis referencias, mis influencias, mis modelos de cine a seguir, cuando estudiaba cine en California tuve el privilegio de asistir y ser parte de una Iglesia, que tenía por vocación formar discípulos. Eso me marcó mucho. Por mencionar a un importante referente recordaré las vivencias junto al Pastor John Mc Arthur.

¿Qué le parece haber hecho historia con esta película en su debut en el largometraje, en relación con ‘The Chosen’? ¿Por qué ha apostado por la financiación vía crowdfunding? ¿Considera que este es un nuevo modelo de hacer cine de éxito ya que muchas productoras ningunean el producto religioso?

En cuanto a la primera pregunta, la experiencia me está pareciendo increíble. De hecho, aún no me creo que esté siendo real. Yo he sufrido mucho en la vida, tengo muchísimas luchas y prefiero tener los pies en la tierra. Estoy súper agradecido a Dios por esta oportunidad que me ha dado. Con Su único hijo he pretendido tocar corazones y así dar a conocer ese plan de redención que es a lo que Dios nos lleva.

Con este modelo de crowdfunding se abre la posibilidad de que haya proyectos más diversos y al final somos nosotros los que decidimos lo que queremos ver

Respecto a la segunda pregunta, para que quede más claro la película está terminada antes de que la descubriese Angel Studios. Como tal, el filme no se hizo vía crowdfunding. Sin embargo, lo que sí hizo Angel Studios es un crowdfunding para todo lo relacionado con prensa y publicidad, que está en la parte de marketing de la película porque al final es lo más caro. Esta es la primera película que ha hecho un crowdfunding para poder llevar la cinta a las salas.

Si queríamos que Su único hijo llegase a los cines teníamos que conseguir dinero para asumir estos gastos. Esto es muy bueno, porque cuando una persona pone dinero en algo, porque le encanta, luego motiva a muchísima gente de su alrededor, familiares, amigos… a que vayan a ver la película. Angel Studios son unos genios con esto y han hecho una labor tremenda, de intentar con los mínimos gastos poder llegar a más gente, a la mayor cantidad de personas posible.

De la última pregunta, puedo decir que con esto del crowdfunding se abre una gran oportunidad para los directores de cine y para los proyectos que quieran hacer este tipo de contenidos. Hollywood funciona de otra manera. Allí ellos ponen dinero en lo que les interesa y entonces las masas consumen lo que unos pocos han decidido.

Con este modelo de crowdfunding se abre la posibilidad de que haya proyectos más diversos y al final somos nosotros los que decidimos lo que queremos ver. No solo son unos pocos ejecutivos en Hollywood los que deciden qué es lo que va a ver el resto del mundo, sino que ahora es el mundo el que decide qué es lo que quiere ver, apuesta por ello y a partir de ahí se lanzan los proyectos.

Para evitar injerencias, ¿en esta película ha decidido ser un hombre orquesta al asumir el trabajo de guionista y montador, además de director, quizás para evitar conflictos en el proceso del rodaje?

En realidad fue una cuestión, no tanto para evitar injerencias, sino por una cuestión de presupuesto para intentar no gastar más dinero. Al final yo he sido el encargado de la escritura, la edición, los efectos especiales y la producción. Aunque también me he encargado del vestuario y de las localizaciones. Y lo he gestionado así porque Su único hijo es una película muy especial en tanto en cuanto en esta industria del cine hay mucha gente que no cree.

Sí que puedo decir cómo me gustaría que influenciara la película o inspirara a otros

Y para mí era muy importante que hubiese armonía en todo. Porque para mí era muy importante que todo estuviese prendado del Evangelio, prendado de la palabra de Dios. Por otro lado, cuando se estaba escribiendo la aventura ya visualizaba cómo iba a ser la edición. Y esa falta de presupuesto fue una oportunidad que me ha permitido tener una visión igual más integral de todo.

¿Qué ha aprendido durante el proceso de filmación de ‘Su único hijo’ y qué aporta a otras películas de cine religioso?

He aprendido un montón en este camino, muchísimo, y de unas formas en las que nunca había pensado, sobre todo la importancia de vivir esa espera en el Señor. Y justo estos han sido los años más duros de mi vida. De lo que más me he concienciado es del valor de la espera y de decir que lo único que tengo es el Señor y su palabra, y lo demás es que es de Él y no me pertenece nada.

Asimismo he descubierto más a Abraham y he podido profundizar en él. Al conocerle con más profundidad, me ha ayudado y enseñado cosas nuevas: el sentido de la obediencia, por ejemplo. También siento que he crecido muchísimo en el conocimiento de la Gracia de Dios y en ser perseverante. No puedo responder propiamente de dónde viene la influencia que he podido volcar en Su único hijo, pero sí que puedo decir cómo me gustaría que influenciara la película o inspirara a otros, por ejemplo, a través de las ganas que pueden imprimirle aquellos que quieren rodar este tipo de cine tan comprometido.

Y que fueran realmente más fieles a los textos, a la Biblia, al Evangelio, porque hay muchísimas películas que son muy buenas, pero que hacen aguas por sus fallos de rigor histórico.

Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hay especialistas en cine religioso que aseguran que este tipo de cine está en franca decadencia. ¿Qué les diría a todas estas personas?

En parte es verdad. Y ese ha sido el caldo de cultivo durante toda la historia. Eso se debe a que la verdad del Evangelio siempre ha ido en contra de los postulados del mundo actual. Es donde se lee en Juan 1:4-9: “La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán mientras haya luz”.

No estoy nada preocupado por los que dicen eso porque mientras que el Señor me quiera para hacer estas películas de contenido religioso, y que tienen que ver con la Biblia, seguiré trabajando en ellas. El demonio no puede parar el Evangelio, al final la verdad del Evangelio siempre sale a la luz. Incluso si yo desapareciese, u otras personas que hacen este tipo de contenido, el Señor siempre se las ingeniaría para hacer resurgir y poder dar luz al mundo a través del Evangelio.

Por último, ¿conoce el cine español?

No he visto cine español, me suena un poco Guillermo del Toro, pero aun así tengo la certeza de que es un cine que está en auge, que cada va a llegar a más sitios y me consta que la calidad es muy alta y muy buena.

