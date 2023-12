¡Mis queridos palomiteros! Cerrar los ojos y sus 12 candidaturas encabeza las nominaciones del CEC. Recordamos que hoy es el 128 aniversario de la primera exhibición con público del cinematógrafo Lumière en el Salon indien del Grand Café, sito en el nº 14 del Bulevar de los Capuchinos de París. Era el 28 de diciembre de 1895. Día grande para la Historia del Cine.

Cerrar los ojos y sus 12 candidaturas encabeza las nominaciones del CEC

Y día que viene acompañado de las primeras informaciones en torno a la 79 edición de la gala de los premios que otorga anualmente el Círculo de Escritores Cinematográficos correspondiente a la producción del año 2023 -los más veteranos de la crítica española, puesto que se entregaron por primera vez en 1946- que se celebrará, D.M., el próximo lunes 5 de febrero, y que tras la mencionada película de Víctor Erice, Cerrar los ojos, le siguen en número de nominaciones La sociedad de la nieve, 20.000 especies de abejas y Saben aquell con 7 cada una.

Según el número de candidaturas, las películas que optan a las Medallas CEC 2023 son:

Cerrar los ojos = 12 candidaturas: película, dirección, actor, actor secundario (3), actriz secundaria, actriz revelación, guion original, fotografía, montaje y música.

La sociedad de la nieve = 7 candidaturas: película, dirección, actor revelación, guion adaptado, fotografía, montaje y música.

20.000 especies de abejas = 7 candidaturas: película, dirección novel, actriz, actriz secundaria, guion original, fotografía y montaje.

Saben aquell = 7 candidaturas: dirección, actor, actriz, actor secundario, guion adaptado, fotografía y montaje.

Robot Dreams = 5 candidaturas: película, largometraje de animación, dirección, guion adaptado y música.

Chinas = 5 candidaturas: actriz secundaria, actor revelación, actriz revelación (2) y guion original

El maestro que prometió el mar = 3 candidaturas: actor, actriz secundaria y música.

Te estoy amando locamente = 2 candidaturas: dirección novel y actor revelación.

Upon Entry (La llegada) = 2 candidaturas: dirección novel y guion original.

Teresa = 2 candidaturas: actriz y guion adaptado.

La contadora de películas = 2 candidaturas: actriz revelación y música.

Con 1 candidatura: Matria (dirección novel), Las chicas están bien (dirección novel), Una vida no tan simple (actor), Que nadie duerma (actriz), Campeonex (actor revelación), El amor de Andrea (actriz revelación), Hay una puerta ahí (documental), El Caso Padilla (documental), Juan Mariné, un siglo de cine (documental), La vida de Brianeitor (documental), Libres (documental), Dispararon al pianista (animación), Momias (animación), El sueño de la sultana (animación), Oppenheimer (extranjera), Los asesinos de la luna (extranjera), Vidas pasadas (extranjera), Fallen Leaves (extranjera) y Anatomía de una caída (extranjera).

Share and Enjoy !