Entrevista Antonio Peláez Mirando al Cielo cine religioso más de un género

Director, productor y escritor de cine y televisión, a sus 72 años el cineasta mexicano Antonio Peláez Campollo se encuentra en un feliz estado de creatividad. Estudió cine en Art Center Collage en Los Ángeles, California, y después se adentró en Hollywood como escritor, productor y director pocos meses después. Fue allí donde rodó su primera película, Crystalstone (1987), ganadora de siete premios internacionales, entre ellos el de mejor película y mejor opera prima.

Ha producido más de 260 horas de televisión en Sunset & Gower Studios y a lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales dentro de la industria del entretenimiento y la publicidad. Sus proyectos de cine y televisión han sido adquiridos por compañías de alto prestigio, como Disney, MGM, Televisa y muchas más.

En el 2001, realiza Xplorando, una serie de Televisión de trece programas para Disney Channel, premiada por la UNESCO por su calidad de contenido y valores de producción.

En 2007 filma Cuando las cosas suceden, su segundo largometraje, que él mismo escribe, produce y dirige, y que fue candidato a tres Diosas de Plata. En el año 2010, escribe y dirige 1531, un docudrama histórico sobre el Acontecimiento Guadalupano, que a escasos meses de su presentación había vendido más de 80.000 DVD’s.

Cuatro años después escribe su primer libro, Mirando al cielo, una novela histórica inspirada en hechos reales sobre el joven José Sánchez del Río, que acontecieron durante la persecución religiosa de 1926-1929 en México, y cuya adaptación al cine llega a las salas el próximo 29 de septiembre gracias a European Dreams Factory. Por fortuna hemos podido hablar con el director sobre este asunto. Pasen y lean.

¿Cómo se origina esta historia?

Como cineasta, uno busca historias que merezcan ser contadas, y al conocer la historia de este chico mártir santo mexicano, me di cuenta que era una de ellas, no únicamente por sus grandes enseñanzas y valores de vida, sino que también reunía todos los elementos cinematográficos para ser llevada a la pantalla.

El cine no únicamente permite un esparcimiento de unión familiar, sino que lleva consigo una gran responsabilidad

¿Cómo desarrolló el proceso de documentación?

El proceso de documentación para desarrollar un drama histórico requiere de mucha investigación, un estudio profundo a través de la lectura que uno puede encontrar no solo sobre la vida de la persona que uno está buscando, sino de toda la información que marca el contexto histórico en donde se desarrolla aquel episodio particular de la persona; que en este caso fue lo que se conoce como la guerra cristera en México acontecida entre los años 1926 y 1929 durante la persecución religiosa por parte del gobierno en ese país.

Diría que la documentación para desarrollar la historia de San José Sánchez del Río fue un proceso de muchos años de lectura, principalmente dentro del documento oficial del Vaticano sobre su causa de beatificación y de todo aquello que pudimos obtener dentro de una investigación de campo, es decir, a través de entrevistas con la gente de la época que pudiera haber tenido un acercamiento de vida con él o su familia.

¿Su libro, de título homónimo al de la película, fue decisivo para poner en valor las virtudes heroicas de ‘Joselito’?

En realidad el libro de Mirando al cielo fue un trabajo posterior al primer guion o libreto cinematográfico que realicé, pero debido a las dificultades de conseguir el dinero suficiente para ponerlo en marcha, se transformó ese primer libreto en libro, porque mi deseo era que la gente pudiera conocer de forma amena y entretenida la vida de ‘Joselito’, como se le conoce en muchas partes no solo de México.

Al ver la aceptación que estaba teniendo el libro entre la gente de diversas edades, sexo y condición social, tomamos mi esposa y yo la decisión de reducir el presupuesto original de la realización de la película a una cuarta parte, poniendo en ello toda la creatividad posible para que pudiera realizarse a ese coste, y poniendo por delante también nuestro patrimonio para entusiasmar y dar confianza a posibles inversionistas que se entusiasmaran por llevar al cine esta historia.

¿Qué aportan las películas religiosas al cine?

Primero tendríamos que pensar desde el punto de vista del espectador… Lo importante para que una película pueda aportar algo a la gente es que cumpla con la calidad de contenido y realización. Las películas religiosas podrían hacer algo más que aportar un género cinematográfico.

Por ejemplo, pueden ser historias que por su contenido impacten y atraigan a querer ser vistas, pero no basta la buena intención de llevar al cine historias de santos, hay que llevar historias cuyo contenido narrativo y visual sea lo suficientemente interesante para atraer al espectador. Una buena historia sea religiosa o no bien llevada a la pantalla, no solo puede entretener, sino que también puede cambiar la conducta de los seres humanos.

Las tentaciones que nos pone la vida son a la vez oportunidades para ser coherentes con lo que realmente pensamos

¿Por qué es importante la familia en el séptimo arte?

Porque la familia es el núcleo más importante de la sociedad, y como tal, el cine no únicamente permite un esparcimiento de unión familiar, sino que lleva consigo una gran responsabilidad, porque como mencionaba en la pregunta anterior, el cine es un medio que trasmite mensajes de gran impacto que sirven para cambiar la conducta de los seres humanos, ya sea para bien o para mal, y eso se verá reflejado tarde o temprano en la sociedad.

¿Cuáles son los ingredientes para ser feliz?

Más que como cineasta, te podría dar mi opinión dada mi experiencia y forma de pensar como persona. Creo que la felicidad se encuentra en el correcto balance en nuestra vida, y eso solo puede ser posible a través de un profundo equilibrio de nuestra vida espiritual.

El amor, la fe y la esperanza, llevadas a la práctica, son virtudes que pueden darnos ese equilibrio y esa paz que el hombre necesita para encontrar la auténtica felicidad. Y pienso también que la mejor forma de poderlas llevar a la práctica es a través de las enseñanzas de los Evangelios y de los consejos que nos dan cada uno de los Mandamientos de la ley de Dios.

El cine religioso no se apoya, no solo en España, sino también en la mayoría del mundo

¿Hoy día Ud. también subrayaría que “Nunca ha sido tan fácil ganarse el Cielo”?

Las tentaciones que nos pone la vida son a la vez oportunidades para ser coherentes con lo que realmente pensamos. Ante las dificultades que se nos pueden presentar en la vida, siempre habrá más de un camino para sortearlas, pero seguramente solo exista un camino para actuar de acuerdo a la verdad.

En el caso de San José Sánchez del Río, su camino era defender su fe y la Iglesia de Jesucristo que estaba siendo atacada, y tenía la convicción que hacerlo a través del ejército cristero y de acuerdo a las normas morales de su religión, lo acercaría al cielo.

Él vio en la guerra cristera la oportunidad de cumplir con las leyes de Dios defendiendo su fe. La pregunta para nosotros sería: ¿Cuánto defendemos nuestra fe durante una conversación, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia? Hacerlo es simplemente cumplir con el primer mandamiento, y creer en las promesas de Jesucristo de que siendo fieles a su palabra, alcanzaremos el cielo.

¿Cómo fue el trabajo con niños?

En la mayoría de las películas que escribo por no decir en todas, el protagonista principal resulta ser un niño, quizás sea en homenaje a la felicidad y tragedia de mi propia niñez. Pienso que el niño guarda una trasparencia y una aventura dentro de sí por alcanzar los sueños de su futuro.

De esta manera los niños te ofrecen un abanico maravilloso para desarrollar historias, y dentro de ellas existe la oportunidad de presentar la importancia de la familia, algo de lo que nadie incluso dentro de la vida adulta podemos apartar, ya que la familia marcará siempre nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro.

¿Por qué cree que el cine religioso, a pesar de la fuerza de sus historias, al menos en España no se apoya?

El cine religioso no se apoya, no solo en España, sino también en la mayoría del mundo. La razón puede ser porque dentro de la industria del cine prevalecen los valores mundanos, y para la mayoría de las personas contemplar las pasiones humanas en las historias de los demás, representa un mayor atractivo que las enseñanzas que una película religiosa nos puede dar.

El mundo de hoy está muy desmoralizado y a la mayoría de la gente se le atrae más por ese camino que por el camino de la exigencia y la verdad y, al final del día, el cine es una industria que busca hacer dinero atrayendo espectadores.

¿Qué conoce del cine español?

Del cine español conozco poco a nivel profesional, pero como espectador es un cine que me gusta ver, quizás porque en sus películas veo mis raíces como hijo de españoles, y veo maravillosos recuerdos de los años que viví en Santander durante mi niñez. Es un cine con el que me identifico mucho, sobre todo con el cine de comedia blanca.

¿En quién está inspirado su cine y a qué directores de cine admira?

Mi cine está inspirado en todas aquellas historias que me han marcado desde pequeño: el wéstern, musicales, acción, aventura, etc. Me llama más la atención el tema de la película en sí que el director. Aunque reconozco que existen directores como Hitchcock, Spielberg, Robert Wise, Ridley Scott o Kieslowski, entre otros, a quienes admiro por su trabajo de forma particular.

Estoy inmerso con una serie compuesta originalmente por 5 diferentes historias titulada Historias del alma

¿Para qué sirven los premios de cine?

No lo tengo muy claro, pero pienso que ayudan a la promoción de una película, o de las personas que intervienen frente o detrás de la cámara.

¿Por qué hay que ir a ver su película?

Como cualquier director de cine, deseo que la gente se interese por el trabajo que uno realiza. Pero con Mirando al cielo he visto que la gente no solo sale del cine conmovida por la profundidad del contenido de la historia, sino que también sale contenta y con el corazón abierto a ser una mejor persona y con un mayor compromiso espiritual. Es una película de fe, amor, familia y traición, una película que te conmueve, cuestiona y entretiene desde el primer momento, que será difícil de olvidar y que dará mucho que hablar.

¿Qué otros proyectos tiene en marcha?

Estoy trabajando en una serie animada titulada La granja que presenta la vida cotidiana de una familia en contacto de todos aquellos aspectos de la vida que hoy ya no cuestionamos. El valor de la naturaleza, de dónde salen la leche y los huevos, etc. Son una serie de capítulos orientados a los niños llenos de aventura y entretenimiento dentro de los acontecimientos cotidianos que suceden en torno a la vida en una granja.

Por otro lado, también estoy inmerso con una serie compuesta originalmente por 5 diferentes historias titulada Historias del alma. En este caso la propuesta está dirigida a toda la familia, que a través de un contenido original y entretenido mostrará el valor de la amistad, de la familia, de los valores humanos y la dignidad del hombre.

