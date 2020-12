¡Mis queridos palomiteros! Entrevista a Dea Kulumbegashvili: Concha de Oro por ‘Beginning’. A sus 34 años, la directora y guionista georgiana, autora del corto Ukhilavi sivrtseebi -con el que compitió en Cannes en 2014- ha hecho historia al convertirse en la primera debutante en cine que ha arrasado en la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con esta magistral historia, donde alzó con la Concha de Oro a la mejor película. Estrenada en España el pasado 4 de diciembre –aquí podéis leer la crítica-, y distribuida por Surtsey Films, la película no ha dejado a nadie indiferente. Por fortuna, hemos podido hablar con ella.

¿Cómo se origina ‘Beginning’?

Tiene que ver con algunas cosas que ya estaba explorando, como el sentido de la identidad, asunto por el que llevo preguntándome toda la vida. Sobre todo por las elecciones que tenemos que hacer a menudo. Y por saber si realmente son nuestras o si vienen impuestas. Es una cuestión en torno al libre albedrío. En medio de todo esto fui a ver a mi padre. Ese momento coincidió con que otros familiares también fueron a saludarle, y que poco antes se habían hecho Testigos de Jehová. Así que hablando con unos y con otros, comprobé que muchas de las cosas que estaban en mi cabeza, estas personas ya las vivían. Como el rechazo social por haberse convertido. A partir de ahí empecé a reflexionar con más ahínco y así nació Beginning.

En Georgia es bastante difícil hacer cine. Pero es mi vida y es lo que me gusta

En todo el planteamiento que Ud. se hace, ¿qué lugar ocupa la religión en su vida?

No siendo una persona religiosa, he crecido con la cultura cristiana muy dentro de mí. Está muy presente en mi vida. Es el tejido que invade la cultura de Europa y Occidente. Por otro lado, he nacido en un lugar fronterizo, físico y metafóricamente hablando. Así que cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, todo ese sueño que durante tanto tiempo habíamos disfrutado se terminó. Estaba bien claro que la gente necesitaba encontrarse con un mundo esperanzador que supliera ese sueño, ese ideal repentinamente abatido, que ahora abría un horizonte de incertidumbre.

Entrevista a Dea Kulumbegashvili: Concha de Oro por ‘Beginning’

‘Beginning’ se mueve, a partes iguales, entre el deseo de vivir y el de morir, en un claro tono trascendente

La película recoge la idea del “en qué me gustaría creer y en qué no”. Como seres humanos, queremos que nos quieran, pero es muy difícil. Es algo parecido a lo que ocurría con esos cuentos de hadas que nos contaban cuando éramos niños.

¿Por qué ha querido ser explicita en el tratamiento de la violencia?

No creo que haya sido explícita. Pretendía rodar lo que sucede tal cual, sin injerencias de ninguna clase. De ahí que haya planos que no he querido cortar, donde se aprecien la rutina y los detalles en torno a esta mujer en su vida.

¿Cree que se han perdido los valores familiares?

¿Desde el punto de vista eurocentrista? Igual sí. ¿Realmente crees que podemos aislarnos de los vínculos que nos relacionan con el adagio del “quiénes somos y de dónde venimos”?

¿Entonces cuál es su opinión sobre la familia?

Tengo una hermana que tiene dos hijas, una de las cuales aparece en la película. Mi madre biológica también lo es en Beginning. Con ello quiero decirte que para mí la familia es muy importante.

El mainstream por naturaleza es muy conservador

¿En quién está inspirado su cine?

Depende de muchas cosas. Tiene que ver si conecto con algún director o no. Veo muchas películas, aunque también puedo estar influenciada por algo de música que me haya inspirado inconscientemente.

¿Por qué son tan escasas las directoras de cine?

Hay muchos motivos. Pero el mainstream por naturaleza es muy conservador. Es decir, te cuentan que para hacer dinero hay seguir un patrón. Y eso es excluyente. Inevitablemente, cada vez va a haber más mujeres, las cosas caerán por su propio peso. En Georgia es bastante difícil hacer cine. Pero es mi vida y es lo que me gusta.

¿Qué directoras de cine admira?

Me encanta la directora de cine rumana Kira Muratova, cuyas películas he visto gracias a mi madre y a mi abuela. Y también la cineasta ucraniana, Larisa Shepitko, y la poeta Füruğ Ferruhzad, de origen iraní -autora de la magnífica The House is Black (1962)-, hacen cine desde un horizonte emocional bastante distinto y bastante amplio.

¿Qué reacción espera del público?

Imagino que será variada. Tengo curiosidad, la verdad, aunque no suelo tener expectativas. Mi trabajo es hacer cine. Y ya está.

Share and Enjoy !