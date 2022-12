¡Mis queridos palomiteros! ‘Un ángel en mi mesa’: Jane Campion revive la biografía de Janet Frame. Os traigo hoy una joyita del cine australiano, editada por Avalon en formato físico, y que ya forma parte de la exclusiva Filmoteca FNAC.

Se trata de Un ángel en mi mesa (1990), que es un puro deleite de los gustos más refinados, a cargo de la doblemente oscarizada Jane Campion. Recordamos que la cineasta se convirtió en la primera mujer en ser candidata al Oscar a la Mejor Dirección en dos ocasiones, que lo logró con su segunda nominación por El poder del perro (2021). También fue la primera directora en recibir la Palma de Oro por El piano (1993), que también le valió el Oscar al Mejor Guion Original.

‘Un ángel en mi mesa’: Jane Campion revive la biografía de Janet Frame

Como se sabe, la película es un relato autobiográfico de la escritora neozelandesa Janet Frame (1924-2004). La poetisa, de familia humilde (su padre era ferroviario y su madre, enfermera y luego sirvienta), le permitió una observación muy diversa de las cosas y la naturaleza. Tras su infancia en Nueva Zelanda llena de cambios por el oficio de su padre, y viviendo siempre en un ambiente modesto, Frame se preparó como maestra. Pero fue considerada una persona anormal y, por tanto, encerrada en una institución para enfermos mentales durante ocho años. Alcanzó el éxito cuando empezó a escribir libros.

Desde el principio, como muestra en su autobiografía, tuvo una conciencia aguda y dolorosa por el lenguaje. En total escribió cinco libros de relatos y doce novelas, varias de las cuales se basan en leyendas maoríes. Además incluye los títulos Scented Gardens for the Blind (1963) y The Carpathians (1988).

El segundo de sus tres volúmenes de memorias, An Angel at My Table (1984) fue llevado a la pantalla grande por Jane Campion. La historia cinematográfica narra esta aventura hasta el éxito literario. No en vano, Frame fue candidata al Nobel. Una aventura fílmica, propia del cine de autor, al estilo de Expiación, por un lado, y Mi pie izquierdo por otro.

Un ángel en mi mesa, además, fue ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Cine de Venecia de 1990, entre otros premios internacionales como el León de Oro a la mejor dirección, mejor película extranjera en los Chicago Film Critics Association Awards (1992), mejor película extranjera en los Independent Spirit Awards, premio de la crítica a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Toronto (1990) o el galardón a mejor actriz (Kerry Fox) en el Festival Internacional de cine de Valladolid (1990).

Por cierto, en el caso de que os hagáis con la cinta en formato físico, el disco se completa con los siguientes Extras: Selección de escenas, ficha técnica y artística, tráilers. Idiomas: inglés / castellano. Subtítulos: castellano.

Share and Enjoy !