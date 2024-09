"Enotria: The last song", el soulslike que huye de la fórmula preestablecida del género - gameLover

Esta semana también jugamos con «Funko fusion» –el primer videojuego de Funko para consolas que reúne los mundos más importantes del sector del entretenimiento- y con «Marvel VS. Capcom fighting collection: Arcade classics» –la colección definitva de ambos universos que reúne siete joyas de videojuegos de lucha de los 90-.

Enotria: The last song

¡Hola, gameLover! En un mes de septiembre repleto de grandes novedades y regresos muy esperados, también hay espacio para darle la bienvenida a nuevas propuestas como la que hoy nos ocupan, empezando por «Enotria: The last song». Se trata de un original título desarrollado por el equipo italiano Jyamma Games que nos presenta un RPG de acción de tipo soulslike que nos invita a adentrarnos en un mundo de fantasía basado en el folclore y la cultura de su país con el objetivo de llevar el género hacia una nueva dirección artística. De esta manera, se aleja de la habitual oscuridad que representa este tipo de videojuegos para acercarnos a la vibrante paleta de colores que nos encontramos aquí, con unos espectaculares escenarios iluminados por el sol del verano.

Se trata de un videjuego que busca capturar el corazón y el alma de los amantes del género gracias a un enfoque distinto y a un gratificante sistema de exploración que, combinados con la amplia personalización de Ardore -nuestro protagonista- y la una gran variedad en los diseños de nuestros enemigos, ofrecen como resultado un fluido gameplay que nos da acceso a diferentes estrategias que pueden influir de forma sistemática en el comportamiento de nuestros rivales, alterando dinámicamente el mundo que nos rodea mientras resolvemos todo tipo de puzles y aprovechamos todos los elementos que Enotria pone a nuestra disposición. Pero… ¿qué representa esta intrigante región?

Enotria era una tierra llena de vida y vigor, donde sus habitantes destacaban por ser libres e independientes, pero en algún momento de su historia, esta región fue condenado a la ruina a través de la maldición del Canovaccio, que ha oprimido a su gente y también a su propia identidad como territorio, despojándoles de absolutamente todo lo que conocían hasta la fecha. Ahora no es nada más que un borroso recuerdo de lo que llegó a ser, hermosa pero desgarradora, donde conviven los que crearon esta maldición, los que aún resisten al cambio y los que se han sometido a él. Éste es un solitario viaje de liberación e1 el que Ardore busca restaurar la antigua gloria de su tierra a través de un camino sin aliados y con muchos enemigos a los que enfrentarse.

A medida que vayas derrotando a tus rivales, podrás adoptar sus roles después de quedarte con sus máscaras, una vez hayan caído en combate. De esta manera podrás descubrir un total de 30 máscaras que te permiten habilitar nuevas formas de jugar con Ardore, que es capaz de intercambiarlas en cualquier momento de tu partida para lograr una combinación de hasta 3 máscaras personalizables. Se trata de una mecánica muy interesante que nos permite ir ampliando el potencial de nuestro héroe a medida que vamos descubriendo los oscuros secretos que enconde Enotria.

Cada equipamiento te permite probar un nuevo estilo de juego y, a parte de las 3 decenas de máscaras, contamos con un total de 68 habilidades desbloqueables con las que puedes llevar a cabo casi infinitas combinaciones y así lograr un sistema único que ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas durante el juego. Adore también es capaz alterar la realidad con el fin de resolver los acertijos que nos encontremos durante nuestro camino, desvelar los secretos que nos ofrecen los escenarios y obtener ventajas estratégicas durante el combate.

Por si fuera poco, podemos atravesar este mundo en decadencia haciendo uso de un arsenal compuesto por más de 120 armas distintas. En él nos encontramos con 8 clases de armamento, 45 hechizos y 8 variedades de bloqueos con los que hacer frente a nuestros enemigos, además de los devastadores ataques de réplica que sirven para neutralizarlos y lograr conseguir la codiciada máscara del depertar, cuyo poder es de gran utilidad a la hora de hacer evolucionar las habilidades de nuestro protagonista.

«Enotria: The last song» es un título que verdaderamente se esfuerza en salir de lo convencional a la hora de representar el género soulslike al que estamos tan acostumbrados en el mundo de los videojuegos. Sus entornos bañados por el sol y los excelentes diseños de sus personajes inspirados en el folclore italiano son un auténtico soplo de aire fresco que se agradece en una fórmula tan preestablecida como esta. Hemos disfrutado a lo grande del combate que nos ofrece, que se siente divertido incluso cuando la dificultad aumenta de forma inesperada.

Al margen de los fundamentos de combate y de los numerosos sistemas que rigen las habilidades del personaje, cuenta con un rendimiento algo irregular que, junto a las propias mecánicas RPG de juego, impiden que este título se convierta en algo más grande , ya que llegan a ser algo inaccesibles teniendo en cuenta que este es el primer contacto del gran público con una propuesta que intenta ser tan diferente. Aún así, estamos ante un videojuego muy disfrutable que merece nuestra atención precisamente por eso, por querer ofrecer algo distinto, por lo que te recomendamos que le dediques un hueco en tu tiempo libre. Además, llega a nuestro país también en formato físico de la mano de Buml3bee Interactive, que nos ofrece ediciones estándar para PS5 y Xbox Series X|S, además de una completa edición deluxe repleta de extras para el juego para la consola de Sony. ¿Cuál es la tuya?

«Enotria: The last song»

Jyamma Games · Fireshine Games · Buml3bee Interactive

19 de septiembre · PS5, Xbox Series X|S y PC

Funko fusion

Que levante la mano quien no posea alguna de las adorables figuras Funko Pop! que se han ido lanzando a lo largo de los últimos años. Efectivamente, tal y como su propio nombre indica, son tan populares que todos tenemos alguna en nuestro poder. Yo mismo, sin ser coleccionista de esta serie, tengo una presidiendo la estantería de las ediciones físicas de mis videojuegos: La del gear Óscar Díaz de la franquicia «Gears of war», ya que aún sigo emocionado con la idea de que exista un personaje de videojuegos con mi nombre y apellido que haya sido convertido a figura.

Esta longeva marca alberga en su catálogo tantos personajes de videojuegos como de muchísimas otras importantes franquicias del mundo del entretenimiento, por lo que era extraño que en 2024 y después de 26 años de trayectoria aún no existiera un videojuego que reuniese a los más importantes personajes de su universo. Pero la espera ya ha teminado porque ya está aquí «Funko fusion», una aventura de acción para un solo jugador que reúne más de 20 franquicias relacionadas con tus películas y series de televisión favoritas, con éxitos de taquilla como «Jurassic world», «Tiburón» o «Regreso al futuro» hasta con personajes de series tan legendarias como «El coche fantástico», «The walking dead» o «The umbrella academy», entre muchas otras.

«Funko fusion» ha sido creado por el talentoso equipo de la debutante 10:10 Games, que ha reunido a un buen número de experimentados desarrolladores que ya habían trabajado anteriormente en diferentes videojuegos LEGO para presentarnos una propuesta que reúne a algunas de las más importantes marcas y personajes de la cultura pop, con IPs que todos los fans estábamos deseando jugar. Su visión era la de crear una increíble experiencia que reuniese a jugadores de todo el mundo en un videojuego único, que fuera divertido, enérgico y auténtico… ¡y vaya si lo han conseguido!

Se trata de la celebración definitiva resultante de la fusión de distintos universos del mundo del entretenimiento que combina franquicias para todas las generaciones, con un toque de humor, mecánicas divertidas y, sobre todo, mucha acción. Aquí recorrerás, explorarás y te aventurarás a través de los increíbles universos pertenecientes a sagas clásicas y de culto y también a algunas de las más actuales, conformando una variada e inesperada experiencia de juego. A medida que vayas jugando, podrás desbloquear nuevas aventuras, permitiéndote interactuar con tus personajes favoritos de formas emocionantes y con montones de ingeniosos homenajes a estos escenarios que todos adoramos.

Precisamente, los niveles que recorreremos a lo largo de toda esta aventura han sido meticulosamente diseñados para recrear los lugares favoritos de los seguidores de todas estas frnaquicias, eso sí, con el el encantador y distintivo estilo Funko Pop! que todos conocemos, que nos permite meternos en la piel de más de 60 personajes desbloqueables que probablemente se irán ampliando mediante futuras actualizaciones del videojuego que, por cierto, se ha dejado por el camino el prometido modo cooperativo que ampliaba la apuesta del universo Funko y que imaginamos llegará más adelante mediante una futura actualización de contenido.

Aquí nos enfrentaremos al retorcido e inmensamente poderoso villano Freddy Funko, que esgrime la oscura habilidad de poseer a los habitantes de todos los mundos que presenta el videojuego y por ello crea todo un ejército de personajes corruptos que seguro que te sonarán. A medida que te esfuerces por contraatacar, irás creando tu propio equipo de héroes jugables, cada uno con habilidades únicas que podrás usar tanto en el combate como en los puzles. Tu misión es evitar que los sueños de dominación total de este malvado ser -que no es otro que la mascota de Funko, la única figura que no pertenece a ninguna franquicia ajena a la compañía- se hagan realidad.

Lo cierto es que no hace falta ser un fan absoluto de las figuras Funko Pop! para que te atraiga la idea de jugar a «Funko fusion». Son las franquicias licenciadas las que logran que te acerques a él a través de unos icónicos personajes con personalidad propia que te ofrecen la oportunidad de recrear algunas de las más emblemáticas escenas del cine y la televisión, ya pertencezcas a la vieja escuela o a una nueva generación de jugadores. Después de su dominio en las jugueterías, estas populares figuras nos acerca una acción simple pero entretenida que añade algunos puzles para darle un poco de variedad a sus no tan variadas misiones, que suman una aventura algo irregular que es capaz de agradar si lo admiras desde la perspectiva adecuada.

El videojuego ya está disponible en versión digital para la mayoría de plataformas y también en una versión física estándar que llega a nuestro país de la mano de Meridiem, que nos acerca las versiones para PS5 y Xbox Series X|S (la de PS4 llegará más adelante, el 15 de noviembre, y la de Nintendo Switch rozando la primavera de 2025). Por cierto, «Funko fusion» ha viajado del cine y la tele a los videojuegos y de los videojuegos al vinilo, porque también cuenta con su propia línea de figuras Funko Pop! inspiradas en este título que hemos revisado hoy y que desbloquea contenido exclusivo para el videojuego. ¿También van a formar parte de tu estantería?

«Funko fusion»

10:10 Games · Skybound Games · Meridiem

13 de septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch



Marvel VS. Capcom fighting collection: Arcade classics

Si hablamos de sagas, la que vamos a tratar ahora tampoco se queda corta en cuanto a trayectoria y por eso está más que justificado el lanzamiento de este recopilatorio que reúne los mejores títulos que enfrentan a los luchadores de dos universos únicos: «Marvel VS. Capcom fighting collection: Arcade classics» sigue la estela de «Capcom fighting collection» -lanzado en 2022 y que recibirá su segunda entrega en 2025- para celebrar el legado de algunos de los videojuegos de lucha más queridos por los jugadores

Esta colección repleta de novedades incluye siete videojuegos atemporales: «The punisher» (1993), «Marvel super heroes» (1994), «X-men: Children of the atom» (1994), «X-men VS. Street fighter» (1996), «Marvel super heroes: VS. Street fighter» (1997), «Marvel VS. Capcom: Clash of super heroes» (1998), «Marvel VS. Capcom 2: New age of heroes» (2000), con los que los entusiastas fans de Capcom, de los juegos de lucha y de los cómics de Marvel podrán disfrutar como nunca antes de una variada lista de personajes icónicos, características mejoradas y juego competitivo.

Revive la nostalgia o descubre estos siete clásicos del género de la lucha para reunir por primera vez a los seguidores de toda una generación, la década de los 90, en la que la legendaria serie de videojuegos de lucha de Capcom disfrutaron de su época dorada. Como es habitual, este tipo de colecciones no solo se limita a recopilar estos imprescindibles siete títulos, sino que también suma una serie de nuevas características y mejoras que logran redondear la propuesta.

Entre ellas nos encontramos con la llegada de modos de combate online, incluyendo partidas clasificatorias, casuales y combates en salas de espera para que puedas reunir de manera privada a amigos y familiares, además de a jugadores de todo el mundo, para presumir de habilidades. También cuenta con un robusto sistema de rollback netcode con el que difrutaremos de una experiencia de juego sólida y estable, y con tablas de clasificación mundiales para que pùedas seguir tu trayectoria hasta llegar a los primeros puestos.

No puede faltar el modo entrenamiento ideado para que puedas aprender, practicar y dominar tus movimientos, así como el modo espectador, que te permite disfrutar viendo cómo tus amigos y compañeros de combate se baten en duelo. Por último, también se incluye un selector con todas las piezas de la banda sonora de los siete videojuegos, un museo en el que se echa de menos algo de información adicional sobre cada título, nuevos filtros de visualización para que acomodes la pantalla a tu estilo y muchas más características que te encantará descubrir a medida que profundices en él.

«Marvel VS. Capcom fighting collection: Arcade classics» es un recopilatorio maravilloso recupera siete auténticos juegazos que parecían estar condenados al olvido y que han sido rescatados para que puedan seguir presumiendo de esas virtuosas características que ya conquistaron nuestro corazón décadas atrás en los recreativos. Se trata de una selección de versiones realmente fieles que respetan la esencia de los títulos originales que, además, añaden toda una serie de mejoras y extras que logran que luzcan prácticamente perfectas.

Aunque esta colección no cuenta con juego cruzado y se ha dejado por el camino algunos de los modos de juego más exitosos de sus versiones de consola, lo cierto es que nos regala siete auténticas joyas arcade de altísima calidad que merecen volver a ser jugados después de tanto tiempo. Con un montón de personajes desbloqueados, el necesario modo entrenamiento y la inclusión del rollback netcode, esta colección se convierte en imprescindible para todos aquellos jugadores que van a saber valorar también todo el trabajo que hay detrás, incluyendo los modos gráficos que se han implementado para darles ese toque genuino de los 90.

Por cierto, Capcom vuelve a fijar el lanzamiento digital del videojuego -que ya está disponible- para lanzar más adelante -el 22 de noviembre- la versión en formato físico, esta vezz solo para PS4. Y, aunque los jugadores de las plataformas Xbox iban a quedarse sin su propia versión, parece que finalmente -y después de someterse a la presión social- sí podrán contar con ella; eso sí, ármate de paciencia porque no llegará a Xbox One hasta 2025. ¿Te hacen unos combates?

«Marvel VS. Capcom fighting collection: Arcade classics»

Capcom · PLAION

12 de septiembre · PS4, Nintendo Switch y PC

