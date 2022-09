¡Mis queridos palomiteros! ‘Queen Lear’: Lúcida y fresca actualización del drama de Shakespeare. Mi primer encuentro con El Rey Lear se produjo en bachillerato. Me gustó. Una muy buena profesora, Julia Altares, inoculó en mí ese virus de la literatura que me ha traspasado la piel y me ha llegado hasta la sangre.

El segundo impacto con la tragedia shakesperiana tiene que ver con mis andanzas universitarias, donde pude hincarle el diente con más pasión -cosas de la edad- y, por no extenderme más, podría decir que el tercer contacto directo con la aventura de la desdicha familiar lo hallé en Juan Mayorga, primero en su versión teatral y después integrado en su obra El Crítico que, como dice allí el personaje de Volodia, uno de los dos libros que salvaría es El Rey Lear.

Todo ello quiere decir que Shakespeare está más presente en nuestros días mucho más de lo que imaginamos. No digamos ya El Rey Lear, ahora convertido en Queen Lear, gracias a la lúcida y fresca versión del afamado Juan Carlos Rubio, que ha dirigido con personalidad y acierto Natalia Menéndez para el Teatro Español en colaboración con Entrecajas Producciones.

¿De qué va ‘Queen Lear?

Goneril, Regan y Cordelia, hijas de la reina Lear, reciben la inesperada noticia de que su madre ha decidido librarse del peso de la corona y repartir el reino entre ellas. A cambio de tanta generosidad, pide tan solo respuesta a una perversa pregunta: ¿Quién de vosotras me ama más?

La negativa de Cordelia a participar en este peligroso juego de halagos y mentiras desencadena la furia de Lear que, abandonando a la caridad del rey de Francia a su hija menor, reparte su herencia entre las otras dos a condición de ser acogida por ellas, junto a sus cien caballeros, por turnos mensuales. Pero el inexorable destino se irá encargando de desvelar la verdadera naturaleza de cada una y demostrará que las reglas del poder también pueden ejercerse desde un nuevo y revolucionario lugar: el corazón.

La nueva propuesta actualiza a los tiempos de hoy día este drama histórico, que facilita un encuentro más directo con el público en el entorno de las redes sociales y las cuotas de popularidad. Todo ello sin perjuicio de la esencia del conflicto dramático, que aunque ha prescindido de tramas y personajes, no desnaturaliza su pureza ni su esencia.

De hecho, al convertir al Rey en Reina, el peso del dolor entre mujeres es mucho mayor y la crueldad que se desprende entre madre e hijas sin escrúpulos, y en sus nuevas competencias, es aún más desgarradora. Eso no significa que las valiosas aportaciones de los dos varones de la aventura no tengan un significado mayor o mejor: también acompañan a las hijas de Lear con igual intensidad.

El lujazo del teatro en clave femenina funciona, gusta, convence y se hace querer

Por su lado, Queen Lear parte de una puesta en escena muy audiovisual, que le confiere carácter y personalidad. Resulta muy propio el uso de la videoescena -a cargo de Pedro Chamizo-, que recrea proyecciones en el foro que potencian aún más el drama, y de los espacios sonoros -por los que responde Luis Miguel Cobo-, especialmente subrayados en este montaje, y de luz -responsabilidad que recae en Luis Perdiguero– que desempeñan un gran papel sobre una escena depurada de lo accesorio, que se apoya en prácticos módulos, fáciles de trasladar, para componer sugerentes cuadros polifórmicos.

Uno de los hallazgos más bellos está en relación con las maderas practicables que revisten el fondo del escenario y sus laterales, y que dotan al espectáculo de una profundidad de campo muy efectista, que se traduce en un lenguaje plástico con buen engrase. Lo han hecho posible Alfonso Barajas y Mey Ling Bisogno.

No dejéis de acudir al teatro para revivir a un Shakespeare más despierto que nunca

Ello nos lleva a detenernos en la riqueza del libreto, la afinada y cuidada dirección de escena, y un elenco interpretativo al máximo nivel -con una deslumbrante Mona Martínez (Queen Lear) a la cabeza del reparto, acompañada de otros seis talentos de la escena contemporánea, a saber, Beatriz Argüello (Duquesa de Kent / Bufón), Marta Guerras (Regan), Sara Rivero (Goneril), Amaia Sagasti (Cordelia), Lander Otaola (Edmon) y Alberto Jo Lee (Rey de Francia)-, que además ayuda a que el buen ritmo y el tempo dramático de las casi dos horas sin descanso sean armónicos.

No dejéis de acudir al teatro para revivir a un Shakespeare más despierto que nunca. Y recordad que los martes y miércoles la sala se llena, puesto que las localidades son a un precio más económico que la entrada general.

Muchas gracias a cuantos lo hicieron posible. ¡Imprescindible! Hasta el 6 de noviembre.

