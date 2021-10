¡Mis queridos palomiteros! ‘El buen patrón’: Eficaz drama social de un inspirado León de Aranoa. Regresa al primer plano de la actualidad este cineasta madrileño de 53 años.

La aventura, estrenada ayer, y con el que competirá por alzarse con el Oscar a la mejor película extranjera -venció a Mediterráneo (Marcel Barrena) y a Madres Paralelas (Pedro Almodóvar)-, gira en torno a la vida de un empresario casado, aunque sin hijos ni escrúpulos, líder en el sector de las básculas, que completa las vicisitudes servidas en la rotunda Los Lunes al sol (2002), otra joyita suya del cine patrio rodada hace 20 años.

Tal película le reportó 5 premios Goya, entre ellos los de mejor película y mejor director. Aunque un poco más lejos, también Aranoa rescata la ida madre de su Familia (1996). Distribuye en cines Tripictures.

El buen patrón sigue las andanzas de Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias. Espera con inquietud la inminente visita de una comisión que decidirá su destino y que, en consecuencia, podría reportarle otra distinción más a su ya dilatada trayectoria de galardones y así mantendría la línea de liderazgo que conserva desde hace años. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. De esta manera, y trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las posibles barreras imaginables.

Fernando León de Aranoa no lo tenía fácil, tras los buenos resultados cosechados en su filmografía, pero ha demostrado que ha crecido como director y narrador de historias de tono social, tan reales como mundanas, si acaso más acentuadas por su desmarcado tono político. En este caso, como en Los lunes al sol, vuelve a reunirse con los muy solventes actores Javier Bardem y Celso Bugallo.

Aranoa, en El buen patrón, ha conseguido lo más difícil: encontrar el equilibrio entre su personaje principal, encarnado por un Javier Bardem espléndido y que se come la cámara, y la conducta que nuestro protagonista desarrolla desde la amabilidad y las buenas maneras, aunque en el fondo viva sumergido en una burbuja de confort que le permite vivir sin preocupaciones. Y, a su vez, está cargado de contradicciones con accesos morales condenables, que pasa por inmiscuirse sin remilgos en las vidas personales de sus empleados. ¿Para ayudarles? No. Para que su empresa de éxito no se vea perjudicada.

En este sentido, Aranoa falla al caer en el estereotipo con este tipo de jefes, más comunes de lo que pensamos en nuestros días: dos referencias a Dios en formato de crítica, el ligue con las becarias, las infidelidades de turno y, sobre todo, el desprecio hacia los empleados despedidos, a pesar de que sean personal de confianza. Cuando Blanco toma una decisión no hay marcha atrás. Pero siempre con una sonrisa en el semblante. Aranoa también yerra al dejar alguna trama sin cerrar o cuando abusa con la repetición de chistes sin gracia.

Sin embargo, Aranoa acierta al poner en claro que el dinero no compra la soledad, la insatisfacción, ni siquiera a los medios de comunicación o a las fuerzas del orden. Una cosa es tener poder y otra saberlo gestionar. También Aranoa acierta en su diagnóstico sobre el mal moral, el cinismo y la hipocresía que destila su película y que hoy día también llevan a término ciertas empresas, donde la ética y el cacareado equilibrio laboral quedan en entredicho.

A Blanco unas veces se le adora, otras resulta despreciable, pero a nadie deja indiferente. Desde este punto de vista, el guion, los diálogos y su estructura son muy buenos, así como su manera de mirar a los personajes y de construirlos con tanto tacto y cuidado que son del todo creíbles, muy humanos, muy de andar por casa. En este sentido, el reparto al completo demuestra ser el ejemplo de que, en manos de un buen director, se alcanzan cotas interpretativas de alto nivel.

Nos hallamos, pues, ante una notable historia, epidérmica por el asunto que afronta, pero honesta, divertida, irónica, directa y con moraleja, con la que nadie puede quedarse al margen. De obligado visionado.

