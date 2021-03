¡Mis queridos palomiteros! Corneliu Porumboiu: ‘La Gomera’: el silbo tiene algo de cómico. A sus 44 años es uno de los mejores representantes del cine rumano. Tras su exitoso debut en el largometraje 12:08 al este de Bucarest (2006), el realizador oriundo de Vaslui ha seguido filmando películas con un sello muy personal.

Son los casos, por ejemplo, de Policía, adjetivo (2009) o El tesoro (2015). Preseleccionada a los Oscar, y tras triunfar en Cannes, La Gomera –que hoy se estrena en salas de cine españolas– se hizo acreedora del premio al mejor guion en el Festival de Sevilla. Escrita y dirigida con gran talento en formato de thriller, Porumboiu está en un momento profesional inmejorable. Por fortuna, hemos podido hablar con él.

¿Cuál es el origen del drama?

Hace 12 años vi un documental de televisión sobre La Gomera en el que hablaban sobre el silbo gomero. Me interesé por el lenguaje de los silbidos y traté de aprender más sobre él.

¿Cómo desarrolló el proceso de documentación?

En primer lugar leí artículos en Internet. Después me puse en contacto con Francisco Correa, me explicó muchas cosas sobre el silbo gomero y con él también tuve acceso a la lección del silbo gomero. Tras terminar el casting, Francisco vino a Bucarest y entrenó a los actores.

Corneliu Porumboiu: ‘La Gomera’: el silbo tiene algo de cómico

La trama detectivesca pone el acento en el silbo gomero como medio de comunicación. ¿Qué le sedujo de este nuevo lenguaje?

Tiene algo de poético y al mismo tiempo de cómico. Y pensaba cómo sería utilizar este lenguaje arcaico en un mundo que está más controlado con las nuevas tecnologías.

Su crítica social pasa por considerar corrupta a la policía. ¿Por qué?

Estaba más interesado en que mi personaje principal fuera alguien que usa el lenguaje tanto para observar como para esconderse de algo. Al aprender el silbo gomero todo cambiará.

¿Por qué decidió incorporar al reparto al director de cine Agustí Villaronga?

Quería que ese personaje tuviera un aire aristocrático. Sabía que Agustí había actuado en otras películas y lo invité al casting. Fue genial y aceptó ser parte de este proyecto. Le estoy muy agradecido.

¿Conoce la serie española ‘Hierro’, filmada en la isla canaria y protagonizada por la popular actriz Candela Peña?

No, lamentablemente, pero intentaré verla.

¿Cuáles son sus referentes fílmicos?

Para La Gomera he visto mucho cine negro clásico: El sueño eterno, Gilda, El tercer hombre, etc. También me inspiré en películas como Centauros del desierto y en el cine de Hitchcock.

En 1995 nació el movimiento danés DOGMA 95 y en 2004 la nueva ola rumana. ¿El cine que ustedes ruedan también está sujeto a unas normas que no pueden traicionar?

No, no tenemos un programa que nos respalde. Para mí, la nueva ola rumana fue más una forma de que la prensa definiera los filmes que venían de Rumanía a mediados de 2000.

La competencia entre los teatros y las plataformas digitales podría ser útil para el cine

¿Qué opina de que películas estrenadas sólo online compitan en los Oscar?

Está bien. Cada vez se producen y distribuyen más películas en plataformas. Es una tendencia ascendente y los Oscar tienen que adaptarse a este nuevo panorama.

Con la pandemia de la COVID aún sin resolver, algunas salas de cine han cerrado y, sin embargo, las historias en las plataformas digitales han aumentado. ¿Por qué hay que seguir yendo al cine?

Es una experiencia diferente. A pesar de que fue un período difícil para todos nosotros, los espectadores volverán a los cines más adelante. Al mismo tiempo, la competencia entre los teatros y las plataformas digitales podría ser útil para el cine. Quizás surjan nuevas formas de expresión en el futuro.

¿Por qué hay que ir a ver su película?

Creo que es una buena historia y el público podría aprender un nuevo idioma.

Share and Enjoy !