¡Mis queridos palomiteros! Entrevista al pianista Jorge Gil Zulueta: “El silencio también es música”. Compositor barcelonés de muy amplia trayectoria, desde muy joven se inicia en la música de forma autodidacta donde ha ido desarrollando a lo largo de los años un estilo muy personal, identificándose por un lado con el jazz primitivo pero, a la vez, interesándose por todo tipo de música, lo que hace que no pueda ni quiera etiquetarse en un género determinado. Así las cosas, hemos querido conocerle un poco más para descubrir el porqué de su éxito, tras su colaboración en El cine mudo y los videojuegos –ayer informamos desde estas pantallas del volumen– donde ha publicado la ponencia La banda sonora musical en directo en el cine mudo. Una aproximación musicológica a través del método ‘Musical Accompaniment of moving’ (1920), de E. Lang y G. West.

¿Cuándo nació su interés por la música?

A muy temprana edad. Mis padres solían poner en casa música clásica y orquestal, swing y también canción popular española. Y hubo un momento concreto que para mí fue el inicio real de querer hacer música. Mi padre compró un órgano Hammond para aprender a tocarlo pero en dos semanas desistió, no tenía demasiada paciencia. Y yo, con nueve años, acababa de descubrir la música de The Beatles gracias a un amigo.

Entrevista al pianista Jorge Gil Zulueta: “El silencio también es música”

¿Qué le ha dado la música para hacer de ella su vida profesional?

Prácticamente todo, a excepción de mi encantadora hija que es el culmen de mi vida y en la que también la música juega un papel fundamental y enriquecedor en nuestra relación. En el plano académico también está presente. Estoy terminando mi futura tesis en Musicología e intento siempre que mis proyectos musicales en el escenario se trasladen a ese ámbito. A nivel mucho más personal siempre ha sido una especie de tabla de salvación. El silencio también es música.

¿A qué músico admira?

Es complicado elegir a uno concreto. Soy partidario de revisitar los fenómenos artísticos, pues con el paso de generaciones se suelen perder muchos valores importantísimos que justifican el arte actual. En la llamada música clásica me quedo en el romanticismo, especialmente con Rachmaninoff, y luego me he ido decantando por el blues en su vertiente más pianística para llegar a un músico y compositor que sí que puedo decir que admiro: Scott Joplin. Me parece que su obra no está aún puesta en su lugar. Yo intento darle visibilidad en España con mi programa de tributo a Scott Joplin.

¿En quiénes están inspirados sus trabajos?



En esos músicos citados, pues me estrené en concierto con un programa dedicado a la música de The Beatles en una adaptación que realicé al piano más jazzística… Y sigo con ese proyecto en formatos diferentes (cuarteto de cuerdas, piano y voz). También me inspiran grandes artistas contemporáneos como el gran Jordi Sabatés.

Si ha habido un momento boyante en la cultura fue el dedicado a construir grandes teatros y auditorios en pequeñas poblaciones

¿Cómo recibió el encargo de participar en este trabajo de cine?

Yo lo llamo “arte de acompañar el cine mudo”. Ha sido una iniciativa propia. Comencé hace más de 10 años haciendo el clásico concierto de Bandas Sonoras conocidas, pero introducía fragmentos de cada película como un concierto a la inversa: poner música al cine sonoro y quitarle el habla… para terminar por acompañar un cortometraje de Chaplin. Hace unos años comenzaron los encargos específicos. Pasó con el Festival Granada Paradiso en 2018, donde Juan de Dios, su director, me encargó “musicar” Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Rex Ingram, 1921), con Rodolfo Valentino como protagonista. Esa película tenía muchos alicientes, como el hecho de que estaba basada en la novela histórica del mismo nombre de uno de nuestros ilustres escritores: Vicente Blasco Ibáñez. Recientemente he retomado otro encargo, paralizado por el confinamiento. Consistió en musicar la película Pour Don Carlo (Jeanne Roques, 1921), dentro del ciclo “Musidora en España”, organizado la Filmoteca Española y que finalmente estrené el pasado mes de septiembre en el emblemático Cine Doré.

¿Cómo se puede resolver la crisis que atraviesa el sector de la Cultura?

Es mucho más complejo de lo que parece. Lamentablemente, la Cultura siempre está en constante crisis. Primero en la relación a la consideración social hacia la cultura en sí, después por una crisis de valores. Hace más de 30 años que me dedico profesionalmente a la cultura, donde me he desarrollado en distintas facetas: Promotor Cultural, programador, Gestor Cultural y finalmente artista. Y siempre, siempre he percibido estar en crisis. Si ha habido un momento boyante en la cultura fue el dedicado a construir grandes teatros y auditorios en pequeñas poblaciones para justificar unos presupuestos, vamos, una burbuja cultural destinada sólo al continente y no al contenido, o bien destinado a pagar unos cachés excesivos.

En la llamada música clásica me quedo en el romanticismo, especialmente con Rachmaninoff

No parece un panorama muy halagüeño

Las posibles soluciones pasan por darle valor al concepto cultural comenzando por las escuelas… Acostumbro a dar conciertos didácticos y puedo comprobar que el nivel de conocimiento cultural en general y el musical en concreto es muy pobre en los jóvenes… pero al mismo tiempo disfrutan consumiendo cultura si se les da la oportunidad.

¿Y qué opina de la gestión de las políticas culturales?

Normalmente es postureo y la mayoría de los políticos buscan un rédito político y electoral que se traduzca en llenar auditorios y grandes festivales, incluso en términos económicos. Pero se olvidan de que primero hay que trabajar la creación de hábitos de público y ofrecer diversidad en las programaciones culturales.

¿Alguna otra solución?

Se tiene que mejorar el contacto entre artistas y agentes culturales, puesto que no hay un asociacionismo claro en el sector. A veces se perciben esas clásicas “envidias” que yo nunca he entendido… Lo que está claro (y ha quedado demostrado durante el confinamiento) es que la cultura es un bien de primera necesidad y hay que cuidarla.

Share and Enjoy !