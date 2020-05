¡Mis queridos palomiteros! Entrevista a Laura Río (‘Ausencias’): “La cultura sana y salva de mucho”. Como sabéis, España está atravesando una de sus épocas más duras como consecuencia del coronavirus, que ha tenido confinados en los hogares a toda la población.

Sin embargo, para hacer frente al problema, de inmediato el mundo de la cultura se ha volcado para depurar el ambiente. De esta manera ha aflorado el talento -gracias a infinitas iniciativas, numerosas y variadas- de programadores, autores, directores y un largo etcétera.

Pues bien, de entre todas las propuestas sobresale el trabajo de la joven y simpática actriz malagueña, metida ahora a directora de cine, Laura Río. Ha escrito y dirigido Ausencias, un cortometraje delicado y sutil sobre la presencia de los que no están, de cómo se vive sin ellos o por ellos, y de cómo afrontar situaciones como esa.

Así las cosas, hemos querido entrevistar a Laura Río para que nos hable de esta travesía, una intérprete con una dilatada experiencia en cine, teatro, televisión y radio, que podéis constatar en su web. Comenzamos.

¿Cómo se origina el filme?

Noemí Ruiz y yo, además de actrices y amigas, somos vecinas. Y todo se origina por eso. Un día que yo venía de la compra, la llamé para que se asomara a la ventana y poder saludarla. Me fui a casa pensando que esa ventana era la única forma de poder vernos durante el confinamiento y me pareció bonito escribir algo y, por qué no, rodarlo de alguna manera.

¿Cuál ha sido su mayor reto al hacer esta película?

¡Hacerla! Rodar el corto sin saltarnos el confinamiento y sin ponernos en peligro estando confinados no ha sido tarea fácil.

¿Qué le ha parecido mejor: expresarse como directora o como actriz? ¿Qué es más vocacional?

Yo soy actriz, y esto es absolutamente vocacional. Lo otro ha venido por la necesidad de expresarme que he sentido durante la cuarentena. Aunque no descarto volver a hacerlo. He disfrutado mucho de ambas cosas.

¿Qué quiere comunicar con su trabajo?

Que no podemos perder la ilusión. Que todo saldrá bien. Que volveremos, no sé si muy cambiados o no, pero volveremos a abrazarnos, a besarnos, a disfrutar de las pequeñas cosas…

En el tratamiento de su historia hay una inevitable comparación con las películas Náufrago o Lost in traslation…

Es todo un halago, pero lo cierto es que no fueron inspiración.

“Para contar esta historia menos era más”

¿Cómo ha conseguido crear esa atmósfera tan íntima y tan bien conseguida en un corto tan contenido?

Creo que el mérito aquí es de Isaías Saldaña como dire de foto. Él y Noemí están confinados solos. Todos los planos de ella los ha rodado él y creo que es ahí donde más conseguimos crear esa atmósfera tan íntima. Y en cuanto a lo de la historia tan contenida, es algo que teníamos claro los tres. Coincidimos en que para contar esta historia menos era más.

Ausencias es una película conmovedora. ¿Servirá para renovar conciencias?

Bueno, creo que lo que estamos viviendo ahora mismo tiene peso por sí solo para renovar conciencias. Si esta pandemia no nos renueva por dentro no sé si será capaz de hacerlo nuestra peliculita. Pero quizás, si Ausencias vuelve a verse dentro de unos años seamos conscientes de lo tremendo que estamos viviendo estos días.

Dejando a un lado las convicciones políticas, ¿qué importancia tiene cada personaje en la aventura?

El peso de la historia lo lleva, sin duda, Noemí. Pero tanto su personaje como el mío son necesarios para contar esta historia que va de echar de menos, de ausencias. Del mismo modo, el personaje de la madre -que es la voz en off de Isabel Ampudia-, también es importante para contar que echamos de menos a la familia.

La voz de Víctor Castilla como locutor de informativos, narrando cómo los españoles nos planteábamos la Navidad de 2019, para mí también cuenta mucho, porque es probable que la Navidad de este año se viva de otra manera. Para mí, la ventana desde la que se asoma Noemí cuenta mucho también. Podría incluso ser nuestra protagonista…

¿Se ha redescubierto en algún aspecto a sí misma en la gestación del corto?

Pues sí. He redescubierto que me gusta escribir y me he descubierto sin pudor a la hora de mostrar lo que escribo, y en definitiva, lo que siento.

“Es probable que la Navidad de este año se viva de otra manera”

¿Cuáles son sus propuestas para que el sector de la cultura recupere su sitio, a tenor las limitaciones que está experimentando por la pandemia del coronavirus?

La Unión de Actores lo está haciendo muy bien con todas las propuestas. Yo, desde mi humilde opinión, apelo a la responsabilidad de cada uno de nosotros. El teatro, los conciertos y los rodajes tienen que volver, porque la cultura es necesaria. Probablemente no cure, pero sana y salva de mucho. Muestra de esto es que todos, mientras hemos estado confinados, hemos pasado nuestros días mucho mejor gracias a la cultura.

¿Qué ingredientes debe tener un filme para que rezume sinceridad y honestidad?

No tener pretensiones

¿En el futuro quiere que sus trabajos sigan esta temática?

No sé si hablaré más de la pandemia (¡Espero que no!), pero seguro que sigo hablando de relaciones humanas, de mujeres valientes y de sentimientos.

¿Cómo definiría la creatividad?

Para mí es salvación en muchos aspectos. Para mí la creatividad es necesaria.

¿Cuál es su opinión sobre la familia?

Yo soy familiar por encima de todo. Tengo la suerte de tener una familia grande y maravillosa. Estamos todos muy unidos. Para mí, la familia es casa, es la vida.

¿Qué le ha dado la vida para dedicarse al cine?

Lo cierto es que me da menos de lo que me gustaría ¡Poco me da para toda la dedicación que le tengo, ay, ay! (jajaja)

¿Cómo imagina el cine dentro de unos años?

Pues quiero imaginar que dentro de unos años las salas de cine estarán llenas. Y quiero imaginar también que cada vez se apueste más por actores ‘no conocidos’ y que haya oportunidades para todos. Eso sería ideal que pasara…

¿La felicidad se encuentra en las cosas sencillas?

Absolutamente sí. Y quien piense que no después de lo que hemos vivido creo que es de otro planeta. Yo he echado de menos cosas sencillas, y me he dado cuenta de que son las que me hacen realmente feliz.

La monotonía, el silencio y la rutina marcan el desarrollo de la película. ¿Es posible que una vida se sostenga de esa manera? ¿Lo que es más importante nunca se dice?

Monotonía, silencio y rutina no son mis ingredientes favoritos para la vida, supongo que a mucha gente le funcionará. A mí, para contar esta historia, me parecían necesarios. Yo soy partidaria de que las cosas importantes se digan, hay que mostrarlas. Yo creo que nosotros decimos mucho con pocas palabras en nuestro corto.

¿Qué reflexión le merece el futuro? Como mujer, actriz, realizadora…

El futuro es nuestro. Hay que pensar menos y hacer más. Hay que dejarse llevar y embarcarse en proyectos que nos muevan, hay que ir a por lo que una quiere. Yo querría ser imparable e ir sin miedo en todos los planos que dices.

¿Qué opina sobre los críticos de cine?

Ahora todos somos críticos de todo. Me parece muy bien que haya gente que exprese su opinión de forma objetiva sobre el trabajo de otros. Cuando la opinión es positiva y se dice, en muchos casos ayuda a que nuestro trabajo se vea más. A veces, como actriz, sobre todo, da miedo sentirse tan expuesta. Está bien conocer lo que opinan los críticos, pero nunca trabajaría para buscar su aprobación.

¿Cómo está siendo el nivel de acogida de Ausencias?

Estamos muy contentos. La prensa se está interesando mucho por nuestra historia y la están mimando. Y nos llegan mensajes muy bonitos de quienes han visto el corto.

¿Dónde puede verse y qué vida le espera?

Ahora mismo se puede ver en mi canal de YouTube. La intención es moverlo por festivales, a ver qué pasa…

