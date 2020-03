¡Mis queridos palomiteros! ¿Por qué celebramos el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro? Como cada año, los que estamos ligados a la cultura del teatro, marzo es un mes muy querido, muy esperado, muy especial. Como especiales son estos días por su carácter de excepcionalidad, que han dejado neutralizada temporalmente la escena española, con programaciones pospuestas, no canceladas.

Sin embargo, instituciones como la Academia de las Artes Escénicas de España, presidida por don Jesús Cimarro, ha promovido, y promueve, a través de las redes sociales, encuentros, conferencias, presentaciones de libros y un sin fin de actos vinculantes con el teatro, porque es la manera de recordar y reivindicar que aquí, y ahora, este arte tiene un significado, un porqué, una razón por la que vale la pena seguir dándolo a conocer.

Se trata de una iniciativa aplaudida por otros colectivos, más allá de ofrecer (aunque también) un espacio más para el entretenimiento. Es más, estoy convencido de que la Academia no ha querido seguir a pies juntillas lo que decía Gabriel García Márquez en sus Cien años de soledad en sus primeras páginas, cuando afirmaba que “el mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”.

“Dejad los balcones abiertos”, como decía Federico García Lorca en su poema Despedida, porque al teatro yo también lo veo y yo también lo siento

En estos momentos, donde estamos aprendiendo a reinventarnos con las herramientas de que disponen los especialistas en teatro, cada vez el nombre y el significado de la palabra alzada adquiere un volumen y una dimensión mayor. Por eso, tal vez, ya no haya que señalarlas, porque ya están con nosotros, para quien quiera no quedarse paralizado en este nuevo escenario, para que los nervios no traicionen nuestra mente y no nos quedemos otra vez en blanco.

Por eso, hoy, especialmente, “dejad los balcones abiertos”, como decía Federico García Lorca en su poema Despedida, porque al teatro yo también lo veo y yo también lo siento. Además, Lorca, con nosotros y como nosotros, encontró un nuevo principio. ¿Vamos a ser nosotros menos, como decía antes, frente a esta situación tan excepcional en España? Todos sabemos que, como la luz testigo de los teatros, regresaremos.

¿Por qué celebramos el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro?

Vamos con algo de historia. El teatro (palabra que procede del griego theatron, que significa ‘lugar para contemplar’) hace reír, llorar… mueve nuestras emociones y, por ello, desde hace más de 50 años tiene su propio día en el calendario.

Fue el Instituto Internacional del Teatro (IIT) quien instauró el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro en 1961. En su primera celebración en 1962, el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau -que había sido elegido miembro de la Academia francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y de Letras de Nueva York- pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro.

Y ese 27 de marzo de 1962 fue cuando se inauguró del Teatro de las Naciones de París. El presidente del IIT del momento, el autor finlandés Arvi Kivimaa, propuso en nombre del Centro, apoyado por los Centros Escandinavos el Día Mundial del Teatro. La idea fue aprobada por aclamación.

Este año 2020, el mensaje del Día Mundial del Teatro lo ha redactado el periodista paquistaní Shahid Mahmood Nadeem. Aquí os lo dejo para que lo disfrutéis.

Y, por favor, quedaos en casa.