¡Mis queridos palomiteros! ‘Premios Goya 2020’: ‘Dolor y Gloria’ arrasa con 7 estatuillas. La noche del pasado sábado pretendía ser una noche de cine, pretendía ser la noche del cine español, pretendía poner en un pedestal a la industria patria, como viene sucediendo desde 1987. Pero no pudo ser… otra vez. Veamos si comparte similitudes con la del año anterior.

Hubo un tiempo que ceremonias como la del 25 de enero invitaban a recogerse en casa, o con amigos, para valorar al cine español. Pero desde hace algún tiempo este acto -que pone fin a los premios del cine español- no da la talla. La crítica, a veces madurada, a las subvenciones, además de las sucesivas galas con el guerracivilismo a cuestas, pasando por lo gratuito que tiene ridiculizar al Gobierno de turno, o la imposición de un feminismo pasado de vueltas, favorecía que los Goya se viesen con desinterés. Pero yo, que soy un idealista, les he dado una oportunidad… otra vez. Y me la he vuelto a pegar.

Independientemente de lo previsible del resultado del filme ganador, puesto que la peli de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, reúne méritos suficientes para los galardones que ha obtenido -seguramente con la vista puesta en que Antonio Banderas se alce (si es posible) con el Oscar el próximo 9 de febrero-, la otra gran candidata, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, se alejaba en su forma y en su fondo de la realidad que describe, con esa obsesión simplista de escribir, otra vez, la Historia de España. Y el tema cansa. Por eso su resultado, valorado en premios técnicos, era también previsible.

‘Premios Goya 2020’: ‘Dolor y Gloria’ arrasa con 7 estatuillas merecidas

No quiero decir, en ningún sentido, que la cosecha del cine español de 2019 haya sido pobre, sin variedad en los temas que afronta o de mala calidad. Muy al contrario. Ahí tenemos, por ejemplo, a Intemperie, o a Quien a hierro mata, o a La inocencia, o La trinchera infinita, o Lo que arde… entre un largo etcétera, a lo que se suman equipos artísticos y técnicos de gran nivel. Chapó.

Visto, pues, que el cine español ha presentado una cartelera digna, este año tampoco se ha podido vender bien en la gala que más le representa. Y eso que partía con muy buenas intenciones, desde su introducción musical. Pero salvo las interpretaciones musicales, el Goya de Honor para Pepa Flores, y algún despunte de humor cogido con alfileres -porque el humor grueso es falta de respeto, sintetizado en sketches de tercera- la ceremonia no dio pie con bola. Porque en el aspecto técnico también la realización dejó mucho que desear, por no hablar de los fallos de sonido.

A eso, súmese la extensión de unos discursos de agradecimiento con poco fuelle. Y mientras la gala sigue, y dura, y no se termina, y aburre. Por eso, ni los paripés a los que nos tienen acostumbrados Silvia Abril y Andreu Buenafuente fueron suficientes. Otra cosa es que el tono de pachanga que han empleado esté tan pasado de rosca que resulta inverosímil creerlo.

Como el recurrente plano de despedida de estos actores. ¿Originalidad o vulgaridad?, me preguntan. Hombre, creo que aquí y en Tijuana desfilar con el culo al aire es muy cinematográfico, otra cosa es que nos empeñemos en que esa cinematografía guste o dé ejemplo de algo. Si es cosa de ironizar, mejor no mostrar. Ya se sabe, si quieres dar una bofetada intelectual que sea mirando hacia otro lado.

Creo, sinceramente, que el cine español, en estos momentos, está en un buen momento. Pero, a su vez, creo también que hay que organizar mejor este evento de tanto alcance, principalmente si queremos que se nos respete fuera de nuestras fronteras.