¡Mis queridos palomiteros! Premiada en Cannes la cineasta india Rohena Gera estrena ‘Señor’. El próximo 27 de septiembre llega a los cines españoles este filme, segundo y laureado trabajo para la gran pantalla de la joven productora, guionista y directora india de 46 años, Rohena Gera (What’s Love Got to Do with It? (2013), premiado en Oslo, Portland, Sao Paulo y sobre todo Cannes. Por fortuna, la cineasta ha visitado Madrid y hemos podido conversar con ella.

¿Cómo se origina esta historia?

Crecí, como muchas personas en India, con ayuda doméstica. Además, cuando era pequeña, también tenía mucha relación con la mujer que me cuidaba. Pero al tiempo era muy consciente del abismo entre nosotras.

¿A qué se refiere?

De niña me resultó difícil aceptarlo, pero cuando me fui a estudiar al extranjero, etc., se hizo aún más flagrante. No sabía qué hacer al respecto. La película es realmente un reflejo de esa lucha… ¿qué podemos hacer sobre algo con lo que no estamos de acuerdo en nuestra sociedad?

¿Por qué la película quiere reivindicar el desequilibrio de las clases sociales?

Es importante hablar sobre las diferencias de clase social, especialmente en India, porque casi no tengo críticas en la India urbana. Es como si viviéramos con la segregación de los años 50 en los Estados Unidos, pero nadie habla de eso.

¿Necesita el mundo películas de amores imposibles al estilo de Pretty Woman?

Creo que el amor es importante en la vida, y las historias de amor traen alegría y fe en la humanidad. Para mí, las historias de amor imposibles nos permiten cuestionar nuestros límites… Entonces, ¿por qué no? No menosprecio ningún género de películas… Depende de la historia y de si te conmueve.

¿Qué opina de la familia?

En la India, la familia es muy importante… A menudo los padres dedican sus vidas a garantizar que sus hijos tengan una vida mejor…, pero a cambio los niños se sienten altamente obligados y comprometidos con las necesidades de los padres. En la India, los sueños y las aspiraciones individuales de las personas son importantes, pero la familia lo es un poco más.

¿Para Ud. es importante?

Sí. Pero creo además que es importante pensar de manera independiente y tomar decisiones propias en la vida para sentirse realizado como ser humano. Y al final del día, los padres quieren que sus hijos sean felices… A veces reconocen dónde está esa felicidad.

¿Y cuál es su receta para ser feliz?

¡Buena pregunta! Creo que trato de ser fiel a mí misma y de comprender mis motivaciones para hacer las cosas. Tengo la suerte de no sentir la necesidad de perseguir los sueños de nadie más…

¿La felicidad y el éxito son lo mismo?

No. Al menos no de la forma en que generalmente definimos el éxito (dinero, fama, etc.). Trato de ser consciente de eso y de entender lo que supondría llevar una vida de éxito. Para cada persona es diferente. ¡Y luego está la verdadera fuente de alimento para mí, es decir, mi esposo, mi hija y mi familia.

¿Cuándo llegará el día en que la mujer india se occidentalice?

No sé si la mujer india quiere occidentalizarse. ¿Qué significa eso? Tenemos nuestra propia cultura y forma de ser. Lo que espero es que, como sociedad, seamos menos patriarcales y más igualitarios. Pero cada cultura tiene su propia identidad. ¿Puede uno realmente agrupar a las mujeres suecas, españolas, americanas y francesas en un bloque cultural “occidental”?

¿Cómo puede competir en la cartelera el cine de autor con el cine comercial?

Personalmente, no me gusta la división comercial vs cine de autor… Creo que Señor está en un punto intermedio. No es puro arte en el sentido de que es una historia de amor. Y ha tenido un éxito comercial sorprendente (por ejemplo en Francia), especialmente si tenemos en cuenta de que es una película subtitulada, cuyos actores y directora son desconocidos. No obstante, tuve la suerte de que los distribuidores creyeran en el filme y lo apoyaran. Creo en el público… Creo que la gente quiere algo más que masticar chicle para el cerebro y no va a parar hasta encontrar lo que le guste, ya sea en un paquete comercial, o de autor.

¿Qué opina de los festivales de cine?

Son importantes porque sirven para dar vida a las películas que de otro modo no llegarían a ciertos públicos o países. Una película como Señor ha podido viajar por el mundo gracias al Festival de Cine de Cannes… Después ha viajado por festivales de todo el mundo y ha tenido lanzamientos comerciales en más de 20 países. No sé si eso hubiera sucedido de la misma manera sin Cannes.

Así que los premios sirven para algo

No sé si ayudan con las ventas… Ese no es mi campo de experiencia en realidad… ¡Pero, eso sí, sirven para hacer que un viaje largo y solitario sea más gratificante!

¿Conoce el trabajo de su compatriota Deepa Mehta?

Sí, por supuesto. La respeto por los temas que ha abordado mucho antes que muchos otros cineastas indios.

¿Y en quién se inspira su cine?

Más en la vida y en mis experiencias que en las películas. Me encantan muchos tipos diferentes de historias. Desde Lars von Trier (Bailar en la oscuridad, 2000; Rompiendo las olas, 1996), hasta Baz Luhrman (Moulin Rouge, 2001) y Wong Kar Wai (Deseando amar, 2000). También me encantaron La clase (Laurent Cantet, 2008), 120 pulsaciones por minuto (Robin Campillo, 2017) y por supuesto Almodóvar.

¿Desearía que su cine se caracterizara por su tono reivindicativo?

Puede ser visto como activista… A veces me considero activista furtiva, porque trato de plantear preguntas o abordar problemas a través del entretenimiento. No creo que gritar sea la solución para abrir un tema de conversación espinoso. Es más, creo que nadie te va a escuchar si gritas. Sin embargo, si ves una película y te enamoras del personaje o de la historia, es posible que cambies de opinión o, al menos, tendrás algo importante sobre lo que reflexionar.