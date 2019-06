¡Mis queridos palomiteros! Castings de Hollywood: ‘En busca del reparto perfecto’ según Juan Tejero. Los castings cinematográficos están llenos de milagros. De eso trata este libro este amplio libro de 528 páginas, muy contrastado -como es habitual en los trabajos del autor- que reúne cientos de momentos imprescindibles, más que anécdotas de cine sin ton ni son.

Es un lujo para todos los paladares. Y es que si hablamos de milagros, tenemos que hacer hincapié en el de Eva al desnudo. Porque si Claudette Colbert no se hubiera lesionado, Bette Davis jamás habría encarnado a Margo Channing. Y también de estrellas de cine, de quién lo fue y quién no, de cómo se convertía uno en un astro cinematográfico y de cómo se perdía tal condición.

Versa sobre los criterios que seguían los actores para aceptar o rechazar papeles, y de cómo esas elecciones configuraban no solamente sus carreras sino el destino del cine en su era dorada. Si George Raft no hubiese rechazado todos los guiones que le ofrecía la Warner, probablemente Humphrey Bogart no se hubiese convertido en una estrella.

Castings de Hollywood: ‘En busca del reparto perfecto’ según Juan Tejero, periodista y crítico de cine

Y en cuanto a Shirley Temple, si le hubiesen de­jado protagonizar El mago de Oz, Judy Garland tal vez hubiese seguido siendo una actriz menor, perdida entre la muchedumbre de esa inmensa colección de belleza y perfección que era la MGM.

Si el destino hubiese conspirado de forma diferente, algunos castings hubiesen podido llegar a ser delirantes. Gary Cooper estuvo más cerca de ser Ringo Kid (La diligencia) de lo que creemos. Cuando Vivien Leigh se probó el vestido de Scarlett aún estaba tibio de Paulette Goddard (Lo que el viento se llevó). A la Metro le hubiese gustado ver a Rock Hudson protagonizando Ben-Hur.

Si los productores se hubiesen salido con la suya, Tab Hunter hubiese interpretado a Jim Stark (Rebelde sin causa), Charles laughton hubiese sido el coronel Nicholson (El puente sobre el río Kwai) y Joan Crawford se hubiera revolcado entre las olas con Burt Lancaster (De aquí a la eternidad). Afortunadamente, en estos casos prevaleció el buen juicio, pero a veces los errores de casting nos dejan con la miel en los labios, pensando en lo que podría haber sido.

Si Claudette Colbert no se hubiera lesionado, Bette Davis jamás habría encarnado a Margo Channing en Eva al desnudo

El menú cinematográfico se completa con Drácula, Doctor Frankenstein, Tarzán de los monos, La reina Cristina de Suecia, Sucedió una noche, Rebeca, El halcón maltés, Casablanca, Laura, Duelo al sol, ¡Qué bello es vivir!, Juana de Arco, Sansón y Dalila, Solo ante el peligro, Un tranvía llamado Deseo, Los caballeros las prefieren rubias, Vacaciones en Roma, Crimen perfecto, La ley del silencio, Johnny Guitar, Sabrina, La noche del cazador, El rey y yo, Los diez mandamientos, Guerra y paz, Vértigo, Con faldas y a lo loco y Río Bravo.

No lo dejen pasar. Estamos ante una de las joyas cinematográficas de todos los tiempos, ilustrada con cientos de imágenes en color, algunas de las cuales puede que desconozca el lector, gracias a una edición muy cuidada, de tapa dura, a cargo de T&B Editores.

Se trata de un producto muy exclusivo, donde se analizan 40 películas clásicas, dirigido al gran público, pero que saborearán con gusto los más implicados en el séptimo arte. Así que si aún no han decido con qué buen libro centrarse este verano, En busca del reparto perfecto es la mejor opción. No se arrepentirán.