¡Mis queridos palomiteros! Rafael Gordon estrena ‘La Pasión de Kierkegaard’ en Teatro Lagrada. El prolífico y laureado director de cine, candidato al Goya al mejor largometraje documental por su trabajo La mirada de Ouka Leele, actor, escritor -hace cuatro años publicó La conciencia– y dramaturgo, lleva a las tablas este especialísimo montaje sobre una de las figuras danesas más atractivas de todos los tiempos y que deja en manos del solvente intérprete Víctor Rivas. El montaje permanecerá en este teatro el 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de febrero, en principio. La función de los viernes y sábados es a las 21 horas y los domingos a las 20 horas.

A tenor de este estreno, el director sentencia: “he sido feliz al apreciar cómo Alfredo debate su ansia de vida con Kierkegaard, el filósofo de la realidad humana. Escucharlos debatir es una necesidad tan útil como pensar. Ver a Kierkegaard llorar me hace lamentar la razón de que urbanitas como nosotros no aprendiéramos a llorar. 90 minutos de incendio que no olvidarán”.

Podríamos decir que Gordon es especialista en adentrarse en personalidades históricas y, a partir de un contexto, son ellas las que nos hablan de su mundo, sus temores y también sus motivaciones existenciales. Existen tres precedentes que no hay que olvidar.

La primera experiencia de estas características, y de la que se tiene constancia, fue La reina Isabel en persona, que se filmó para cine en el año 2000. En ella, la poderosa actriz Isabel Ordaz -más televisiva últimamente- daba vida a la reina Isabel la Católica a través de un poderoso monólogo. Probablemente ha sido uno de sus mejores trabajos.

Otra de estas grandes propuestas fue Teresa, Teresa, del año 2003, también rodada en cine. En este caso, a Isabel Ordaz le acompañaba otra actriz de raza, Assumpta Serna, quien por cierto el año pasado fue homenajeada por el Círculo de Escritores Cinematográficos a toda una trayectoria, tras triunfar por cierto con Red de libertad. Volviendo a Teresa, Teresa, el director de Tiempos de Constitución escribió un texto en el que interactuaba una periodista frívola con la santa de Ávila en un plató de televisión.

Por último, tenemos el drama Mussolini va a morir, rodado en 2013, que Gordon trabajó con pulso firme y personalidad propias. Estaba muy bien dialogado y circunscrito en el estilo fílmico al que nos tiene acostumbrados donde la palabra adquiere un protagonismo superior al de la puesta en escena. Y que no deja de ser otra lección en el talentoso arte del diseño de fotografía en el que Gordon apoya la historia gracias a las emocionantes imágenes del mejor Caravaggio.

El filme narra las últimas horas que en 1945 pasaron juntos, en una celda, el dictador Mussolini (brillante Miguel Torres) y Claretta Petacci (lúcida Julia Quintana), antes de ser fusilados, colgados y masacrados como en un cuadro de Francis Bacon. Como podéis comprobar, palomiteros, estamos ante el mejor Rafael Gordon. Y la oportunidad de verlo ahora en Madrid, un deseo hecho realidad. ¡Os espero!