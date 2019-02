¡Mis queridos palomiteros! ‘Todos a una’: Los campeones de Vianney Lebasque no convencen. El pasado 1 de febrero las salas de cine españolas acogían el estreno de esta comedia gala, distribuida por Tripictures, que comparte ciertas similitudes con los Campeones de Javier Fesser, historia que este sábado triunfó en los Goya al ser considerada mejor película de 2018.

La película arranca con la premisa de que el entrenador del equipo francés de jugadores de baloncesto con deficiencias mentales tiene serios problemas. En plena preparación para los Juegos Paralímpicos, sus mejores jugadores lo abandonaron. Y con tal de no perder la beca que es vital para su federación, decide hacer trampa.

Completará su equipo con jugadores sin discapacidad, y de momento parece que nadie de la federación nota el engaño. Pero cuando se dirijan a Sydney…

La comedia está basada en el sonado escándalo de los Juegos Paralímpicos de Sydney en 2000, de lo cual se hace eco la película de Fesser. España había logrado los mejores resultados de su historia. Pero resultó que de su equipo de baloncesto de retrasados mentales en realidad sólo había dos discapacitados de doce jugadores. Además hubo sospechas de que también hicieron trampas el equipo ruso…

‘Todos a una’: Los campeones de Vianney Lebasque no convencen

Ignoro por qué disfrutando de todos los elementos para narrar una denuncia deportiva, Todos a una se quiere quedar en la superficie, a la sombra de los campeones españoles. porque contiene ingredientes para llegar a más, pero le ha podido el conformismo y la falta de ambición.

No está mal resuelta, contiene gags simpáticos, y traza una línea correcta sobre el significado de los valores en el deporte. Incluso mantiene el interés sobre el engaño que decepcionó a España. Pero no da más de sí.

Tal vez por acomplejamiento o por el temor que puede suscitar el tema de la minusvalía en los tiempos modernos. Porque está claro que Vianney Lebasque (Les Petits Princes) no las tenía todas consigo si su historia podía o ofender o no.

Por fortuna no cae en eso y a su vez esa prudencia, que se apodera del tono general de la comedia, facilita que se estanque y no dé más de sí. Porque está bien llevada e interpretada. Pero claro, cuando no hay más miga…

En fin, Todos a una, en francés Chacun pour tous, podría haber sido una gran historia y se queda en un producto ligero para pasar el rato después de comer. Todo lo contrario que ha hecho Javier Fesser.