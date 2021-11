Abel Caballero - La llama Viva

Es un tipo curioso, culto, con mucho sentido del humor. Fue ministro de Comunicación y Transportes con Felipe González. Su traje es impecable: lleva una corbata roja a rallas y sonríe con los ojos, con la boca y con el gesto. Al dirigirse a los demás muestra una gran cordialidad.

Sus luces navideñas se conocen en todo el mundo. “Mira Pablo -le dice en la entrevista del Hormiguero- la gente me quiere. Cuando venía para acá, en el aeropuerto la guardia civil me dijo: alcalde, te vamos a ver esta noche”…

¿Qué pasa cuando se enciende el árbol?, le pregunta Pablo. “Que en ese momento empieza la Navidad. La Navidad es mágica y a la gente le gusta celebrarla. Mis paisanos son así. Es verdad que también hay algunos, que por razones ideológicas, lanzas un producto y te lo critican. Peor para ellos. Esa gente no es feliz.”

“Empezamos en 2017 con nueve millones de luces y ya estamos en once. Pero son led. ¿Sabes lo que gasta un campo de futbol con 30.000 espectadores? Yo quiero que haya Navidad.”

Abel Caballero es el alcalde más votado de España, con el 68% de los votos. El ayuntamiento envía todos los años a Inglaterra a mil niños a aprender inglés. “Yo rompí la barreara ideológica. Trato de que todos sean iguales en mi ciudad. Hemos dado tres mil quinientas becas de comedor a familias que no lo pueden pagar. Cuando paseamos por la calle mi mujer y yo, ella lleva una libreta y apunta lo que la gente pide. Al llegar a casa lo vemos y, si es razonable, lo hacemos.

Con Feijóo no habla… “porque no me entiende, allá él, yo quería que tuviéramos buena relación, pero no cumplió lo que me dijo. Nosotros somos un verso suelto en Galicia y sabemos que somos una gran ciudad.”

