El icónico juego de mesa Monopoly y los Looney Tunes, protagonistas de la primera tanda de videojuegos familiares de este otoño - gameLover

Los vehículos «Matchbox» de Mattel y la franquicia cinematográfica «The karate kid» también cuentan con su propia propuesta para todos los públicos.

¡Hola, gameLover! Parece pronto, pero la campaña de navidad está a la vuelta de la esquina. Con ella llega una gran cantidad de videojuegos para todo tipo de jugadores y, como cada año, desde COPE nos vamos a encargar de hacer un seguimiento exhaustivo de todas estas novedades para presentarte una selección única cada quincena con de las propuestas más interesantes a medida que se vayan publicando. En estas dos últimas semanas han llegado cinco títulos que repasan todo tipo de género, pero si vamos a empezar por uno, es por el juego de mesa que es capaz de animar y dividir familias a partes iguales durante la partida: Regresa el clásico «Monopoly».

La última experiencia de esta licencia en consolas fue «Monopoly: Madness» (2022), que nos invitaba a jugar de una forma alocada y disparatada a este juego de tablero que ya todos conocemos, por eso ahora está más que justificado su regreso a su versión más clásica, donde todos nos movenos por el tablero como más nos apetezca. Rozando prácticamente el 90 aniversario de «Monopoly», recibimos esta nueva entrega que nos promete gráficos mejorados y una jugabilidad que da vida a la experiencia de sobremesa para que podamos admirar el barrio y comprobar cómo se transforma ante sus ante nuestros propios ojos, mostrándonos sus mañanas soleadas y las noches de tormenta mientras exploramos cada rincón de la ciudad para descubrir las fichas ocultas que se esconden por todo el recorrido.

Disfruta de una auténtica experiencia de sobremesa con tus familiares y amigos en esta nueva versión que nos permite jugar hasta seis jugadores en el salón de casa -compartiendo un único mando o utilizando cada uno el suyo- o participar en partidas online para competir contra magnates inmobiliarios de todo el mundo. Como cualquier party game, este «Monopoly» está diseñado para ser la actividad perfecta de una noche de juegos, donde puedes personalizar la experiencia eligiendo tus de dados y fichas o creando tus propias reglas, ya que esta nueva versión cuenta con múltiples funciones que te permiten customizar vuestra experiencia de juego, ya sea eligiendo el modo rápido -que nos obliga a cambiar de estrategia durante la partida- o el dado veloz -que nos permite disfrutar de la progresión del tablero en partidas más cortas-.

Déjate llevar por la nostalgia con una experiencia auténtica e inmersiva que recrea una perfecta noche de juegos de mesa en familia. Está claro que, con sus nuevas formas de jugar y una lista creciente de ediciones especiales adaptadas a distintas culturas, hay una versión de «Monopoly» para cada persona. Una década después del lanzamiento de «Monopoly Plus», llega esta nueva experiencia de juego solo en formato digital que nos invita a descubrir una ciudad tridimensional completamente animada y a explorar cada una de sus casillas mientras Mr. Monopoly está oculto a plena vista haciendo de las suyas. Aquí pueden jugar hasta hasta 6 personas en tu propia casa o participar en partidas online para competir contra magnates inmobiliarios de todo el mundo, permitiéndonos disfrutar de la actividad perfecta para una noche de juegos.

Así que ya lo sabes, si te apetecen echarte unos buenos piques contra los tuyos, tira los dados y sumérgete en la nostalgia que te ofrece esta experiencia familiar en la que poder comprar, vender e intercambiar propiedades mientras forjas tu propio imperio inmobiliario. Explorar las emocionantes calles de una ciudad en 3D que ha sido completamente animada para que el tablero cobre vida, permitiéndote espiar a tus rivales antes de tu siguiente movimiento. Además, su modo online cuenta con juego cruzado para todavía te sea más fácil encontrar unos oponentes a la altura. ¿Echamos unas partidas?

Looney tunes: Wacky world of sports

Los más veteranos del lugar seguimos recordando a estos locos y entrañables personajes como parte de nuestra infancia, pero es que resulta que después de tantos años los Looney tunes siguen estando al pie del cañón, preparados para abrazar a una nueva generación de fans no solo a través de la magia de la animación, también protagonizando su propio videojuego. Como no podía ser de otra manera, la pandilla de Warner Bros. se ha reunido de nuevo para juntar a su vez a amigos y familiares ante la tele, pero esta vez para hacernos competir entre nosotros gracias a la emoción del deporte y esta disparatada propuesta llamada «Looney tunes : Wacky world of sports».

Les conoces a todos: Ellos son Bugs Bunny, Lola Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, Elmer Fudd, Silvestre, Taz, Wile E. Coyote y el Correcaminos. Los 9 protagonizan este videojuego -el primero que vuelve a reunir a los Looney tunes en más de una década- que nos permite elegir entre 4 deportes dinámicos llenos de acción en los que puedes jugar en solitario o en partidas multijugador local. De esta manera, podemos echar un buen partido de fútbol 3 contra 3, una reconfortante sesión de baloncesto 2 contra 2, un estimulante 1 contra 1 al tenis o un relajado circuito de golf para 4 jugadores, todos en su vertiente más arcade.

Forma equipo con tus personajes favoritos y disfruta de sus habilidades únicas, donde el Correcaminos puede acelerar a toda pastilla, Elmer puede hacer uso de la fuerza bruta contra sus rivales o Bugs saca a relucir todo su ingenio para despistar a los rivales. Aquí podemos comprobar cómo todos se mueven como pez en el agua en algunos de los escenarios que han formado parte de los episodios más desternillantes de sus series de animación, como son el granero de Porky, la granja del gallo Claudio, el cañón del Coyote y el Correcaminos, el bosque susurrante de Elmer, el centro de nando de Marvin el marciano o la casa de la abuela en la que reside plácidamente Piolín.

Haz lo que sea necesario para esquivar a esos tan propios obstáculos de los dibujos animados mientras acumulas algunos potenciadores que son la mar de interesantes para lograr sembrar el caos sobre el terreno de juego. Por supesto, también cuentas con el típico arsenal de objetos marca Acme que te vendrá de perlas para ponerle la zancadilla a tu rivales de la forma más inesperada al mismo tiempo que haces todo lo posible para evitar ese yunque que va intentar fastidiarte la jugada. Como podrás comprobar, hay que estar con los ojos bien abiertos para triunfar frente a tus adversarios.

Si estás buscando una propuesta con la que divertirte junto a los tuyos, aquí tienes este «Looney tunes: Wacky world of sports» que va a garantizarte horas y horas de puro entretenimiento y diversión junto a estos entrañables personajes que ya forman parte de la memoria colectiva del mundo de la animación clásica y también moderna. El videojuego está disponible en todas las plataformas, pero si lo que buscas es garantizarle un puesto en la estantería de tu colección, también cuentas con la edición en formato físico para PS5 y Nintendo Switch que nos trae nuestros amigos de Meridiem. ¡Esto es todo, amigos!

Matchbox: Aventuras al volante

Para nuestra próxima recomendación nos metemos de lleno en el mundo de los coches en miniatura de Mattel… pero no, esta vez no nos refererimos a los míticos «Hot wheels», que ya han podido disfrutar de sus propios videojuegos con «Unleashed» en 2021 y su secuela «Unleashed 2: Turbocharged» el año pasado. Ahora es el momento de dar paso a los igualmente refrescantes «Matchbox», otra de las icónicas marcas del grupo juguetero que nos invita a coleccionar todo tipo de vehículos de acción.

Porque si hay algo que este «Matchbox: Aventuras al volante» nos permita hacer es eso, sumergirnos en un mundo lleno de acción donde desbloquear, personalizar y competir con las versiones digitales de nuestros vehículos «Matchbox» favoritos, donde podemos enfrentarnos solos o con hasta 4 amigos en el modo multijugador local ante una serie de retos que nos embarcan en misiones épicas a través de 6 dinámicos entornos mientras recorremos cada una de las pistas disponibles, que cuentan con múltiples variantes y nos ofrecen muchas maneras de pisar el acelerador.

Está aventura está diseñada para todos tipo de jugadore, ya que es perfecta tanto para los jugadores que se están iniciando en el mundo de los videjuegos como para los veteranos entusiastas de la marca, ofreciendo una experiencia dinámica y cautivadora que honra el histórico legado de «Matchbox». Aquí podemos competir con 12 de sus vehículos originales más emblemáticos a través de dos modos de juego distintos, así que tú eliges: Puedes explorar a tu ritmo las más de 30 misiones disponibles a través del «Modo aventura», donde puedes resolver algunos de los intrigantes retos que nos ofrecen sus habitantes en medio de unos paisajes que están en constante evolución.

O también puedes conducir con tus amigos en el «Modo competición», que nos ofrece toda la experiencia de un modo cooperativo local a través de una gran variedad de retos en 14 circuitos distintos que nos invitan a escalar puestos en la clasificación. La emoción aumenta en este modo que presenta una emocionante experiencia de carreras mientras recorres una serie de variadas pistas con la pantalla dividida, para que puedas comprobar qué tal se les está dando a tus rivales en plena carrera. Como puedes comprobar, dispones de dos opciones bien distintas para que puedas encontrar el modo que mejor se adapte a cada momento, ya estés jugando solo o en compañía.

Ponte a los mandos de un auténtico vehículo «Matchbox» con este «Matchbox: Aventuras al volante» y embárcate en emocionantes misiones donde poder competir contrarreloj, perseguir coches fuera de control y afrontar emocionantes misiones de rescate. Apaga incendios y completa entregas mientras reúnes todas las medallas que necesitas para poder desbloquear y completar una colección de 10 vehículos disponibles que, a su vez, puedes mejorar y personalizar con elegantes tonos de pinturas para conducir con estilo. Si eres un fan de estos emblemáticos coches y camiones te encantará conducir a toda velocidad por el centro de la ciudad, la playa, las montañas, el ártico, la selva y la zona volcánica. ¿Estás preparado para vivir la emoción de tu vida?

The karate kid: Street rumble

Terminamos nuestro repaso de esta semana a los videojuegos familiares más recientes con el lanzamiento de una nueva propuesta para todos los públicos basada en «The karate kid», la icónica saga cinematográfica de los 80 que ha vuelto a ser tendencia gracias a su espectacular regreso en forma de serie en Netflix. Esta nueva historia, «Cobra kai», nos devuelve al personaje de Daniel LaRusso -protagonista de la trilogía original- para mostrarnos su vida en la actualidad, alejada del dojo y los problemas.

La serie cuenta con 6 temporadas y 2 videojuegos –«Cobra kai: The karate kid saga continues« (2020) y «Cobra kai 2: Dojos rising« (2022)-, que ahora dan paso a este tercero para regresar a los orígenes de la franquicia a través de un beat ‘em up cooperativo repleto de acción y estilo retro que nos va a hacer revivir la esencia de sus películas como nunca antes. «The karate kid: Street rumble» está ambientado en 12 de las localizaciones más emblemáticos de los 3 largometrajes -como Topanga beach, West Valley high, Cobra kai dojo o el torneo All Valley- para meternos en la piel de Daniel LaRusso, el señor Miyagi, Ali Mills y Kumiko y así enfrentarnos emblemáticos rivales como son Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver, entre otros, que solo buscan dominar el estilo Miyagi-do para usarlo en su propio beneficio.

Este videojuego replica la historia narrativa de la trilogía original permitiéndote experimentar los altibajos del viaje de Daniel-san, partiendo del dojo para adentrarte en las calles del Valle de San Fernando y Okinawa en los años ochenta mientras te enfrentas a oleadas de desafiantes enemigos a través de una trepidante aventura de desplazamiento lateral. Lucha en este impresionante y colorido mundo pixel art que rinde homenaje a la época dorada de las consolas de 16 bits, donde vivirás cada salto, puñetazo o patada de una manera verdaderamente nostálgica.

«The karate kid: Street rumble» cuenta con un sistema de combate que resulta dinámico e intuitivo, con gran capacidad de respuesta, para permitirte dominar la técnica mediante poderosos combos, movimientos característicos (como la famosísima patada de la grulla) y defenderte de los implacables ataques de los enemigos. Cada escenario presenta nuevos retos y rivales inspirados en los memorables personajes de las películas y cada batalla es una prueba de habilidad y estrategia que te reta a afrontar unos intensos combates de artes marciales al más puro estilo Miyagi-do y medante frenéticas peleas inspiradas en las icónicas máquinas recreativas del género.

Con una banda sonora de estilo chiptune que captura el espíritu de la época, déjate envolver por esta atmósfera nostálgica en la que puedes elegir afrontar el reto en solitario o junto a tus amigos, ya podéis reuniros hasta un máximo de 4 cuatro jugadores de manera local para dar cera (y pulir cera) con este «The karate kid: Street rumble» que ya está disponible en todas las plataformas y que cuenta con una versión en formato físico para PS5 y Nintendo Switch. que llega a nuestro país de la mano de Meridiem. Por cierto, prepárate para el año que viene, porque en mayo de 2025 recibiremos la cuarta entrega cinematográfica protagonizada por Ralph Macchio. ¡Se convertirá en todo un hito!

