"Guardianes de la galaxia", "Mario party: Superstars" y "Riders republic", los protagonistas de las últimas novedades en videojuegos - gameLover

La propuesta de esta semana de Halloween se completa con el lanzamiento de los terroríficos «The dark pictures anthology: House of ashes» y «Project zero: Maiden of black water».

Marvel’s Guardians of the galaxy

¡Hola, gameLover! Después de la fría acogida de «Marvel’s Avengers», este pasado verano llegaba el anuncio de «Marvel’s Guardians of the galaxy» con una sobria recepción por parte de los fans de Marvel, que ya habían aprendido la lección. Sin embargo, se han (nos hemos) llevado una gran sopresa. Más grande de lo que esperábamos. Porque hemos pasado de las bajas espectativas a una aventura de acción en tercera persona para un jugador en la que los Guardianes de la galaxia , al igual que en las películas, quieren alejarse de la perfección heróica de los Vengadores, lo que les permite brillar con luz propia instaurando su particular sello marca de la casa.

Eidos-Montréal ha aprendido de sus errores con «Marvel’s Avengers» y han querido (y podido) desarrollar un juego en el que el propio equipo ha sido el que ha tomado las decisiones, beneficiando a «Marvel’s Guardians of the galaxy» con gran parte de las peticiones que los fans reclamaban, para empezar con su historia, centrada en la ya conocida iglesia universal de la verdad. Eso sí, no se ciñe al estricto guión de los cómics, sino que se permite introducir un guión original que nos hará disfrutar de una historia inédita.

Aquí se nos presentan a unos Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot que aún están digieriendo su último reto galáctico, representando a un grupo de héroes más frágil de lo que esperábamos y que irá fortaleciéndose a medida que avancemos en la trama que presenta el juego. Disfrutarás de personajes con los que te reencontrarás, de criaturas imposibles y de una gran cantidad de planetas que sirven como escenario en esta aventura que cuenta con una gran de referencias a los cómics y las películas de Guardianes de la galaxia.

Es un juego que se apoya en la acción y los combates, pero que también se ha enfocado para disfrutar de su guión, forzando los diálogos, conversaciones y, muy acertadamente, la toma de decisiones, que lograrán que empatices aún más con los protagonistas. Porque aunque en «Marvel’s Guardians of the galaxy» solamente podemos manejar a Star-Lord, cada decisión que puede ser cuestionada por el grupo, algo que le da vidilla a esta opción. Y es que las decisiones de Peter Quill marcarán su relación con el resto de personajes y cambiarán el rumbo de los acontecimientos. Por lo tanto, nuestras acciones tendrán consecuencias, que veremos reflejadas durante los diferentes capítulos que conforman su historia, algo que motivará que en el futuro te animes a echar una segunda partida para comprobar eso que tanto le gusta a Marvel con el «¿qué pasaría si…?».

Parte de la historia se centrará en el pasado de Peter, manteniendo la esencia ochentera que ya conocemos, así que tendremos la oportunidad de ahondar en su propia historia, conocer mejor a su madre y ampliar rasgos de la personalidad del protagonista, que explorará sus orígenes ofreciéndonos una gran cantidad de guiños de su época en la Tierra, donde no podría faltar una de las grandes protagonistas que han marcado las dos películas de estos héroes: Su banda sonora, que llega acompañada de treinta temazos que se convertirán en los absolutos protagonistas secundarios durante la narración de la historia y de los propios combates a través de los éxitos de Rick Astley, Bonnie Tyler o Kiss, entre muchos otros.

Pero vamos al grano con su gameplay puro y duro, que presenta una estructura similar en cada capítulo que se nos presenta. Eso sí, cada uno en una localización diferente: Ya sea un planeta, una nave o una estación espacial, contaremos con un diseño de niveles muy líneal y acorde con el género del juego. Se han implementado acciones que requieren de los poderes y habilidades del grupo que te permitirán respolver puzles, descubrir nuevos caminos y localizar una gran cantidad de coleccionables inspirados en las películas y en los cómics. Lo que no falta aquí es ese toque de humor que caracteriza a la franquicia, donde también presenciaremos constantes broncas y bromitas entre ellos.

Durante el combate, a pesar de controlar solo a Star-Lord, se nos transmite una gran sensación de combate en equipo, ya que el resto del equipo participa muy activamente en las peleas. Nosotros contaremos con el arsenal típico del personaje, formado por sus blasters y sus botas propulsoras, además de contar con disparos especiales, golpes cuerpo a cuerpo y otros recursos que podremos ir ampliando si vamos recolectando la suficiente cantidad de chatarra espacial mientras avanzamos. Tambiém contamos con cuatro habilidades extra que se pueden desbloquear acumulando puntos de experiencia y ordenar al resto del equipo algunos ataques estratégicos para utilizar sus habilidades especiales durante el combate.

Respecto al nivel técnico se nota que se ha puesto empeño, especialmente en el modelado de los personajes, que cuentan con una gran cantidad de detalles visuales, algo que se ve reforzado gracias al ray tracing, que maneja los colores del juego, que también cuenta con un modo foto a la altura. El resultado final se apoya en el doblaje en español, que cuenta con prácticamente todo el elenco de las películas, excepto por las voces del propio Star-Lord y la de Groot , que son nuevas incorporaciones.

«Marvel’s Guardians of the galaxy» es divertido hasta decir basta y todo un homenaje a este grupo de héroes galácticos. Engancha más de lo que te esperas y te permite ciertas licencias en cuanto a lo narrativo convirtiéndose en una de las grandes aventuras de acción del año, siendo fiel a los personajes de los cómics y las películas y con un montón de referencias al universo Marvel. De lo mejorcito que has podido jugar estos últimos meses, te lo aseguro.

«Marvel’s Guardians of the galaxy»

Eidos-Montréal · Square Enix y Bandai Namco Entertainment

26 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch PC y GeForce NOW

Mario party superstars

La franquicia «Mario party» está de regreso y no nos extraña, teniendo en cuenta que su última entrega –«Super Mario party», Nintendo Switch (2018)- ha colocado 16,48 millones de copias en el mercado. Ahora llega «Mario party superstars», que recopila los minijuegos y los tableros clásicos de la saga que llegó a España en 1999 y que incluye muchas novedades para seguir disfrutándola como ya lo hacíamos entonces. Y es que cuando algo funciona es mejor no tocarlo.

Los «Mario party» ha funcionado muy, muy bien desde que se lanzó su primera entrega en Nintendo 64 y continúan haciéndolo hoy en día -a las cifras me remito-, pero también es cierto que su concepto ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, optimizando y adaptando cada nueva entrega a las posibilidades de las plataformas de Nintendo en las que ha ido apareciendo, eso sí, manteniendo su esencia. Hoy vamos a descubrir el último título de esta saga de party games que llega con su segunda entrega a Nintendo Switch: «Mario party superstars».

La anterior, «Super Mario party», llegaba hace tres años, y su éxito de ventas ha propiciado su continuidad en la híbrida de la compañía japonesa con esta nueva propuesta que mira mucho al pasado recuperando cinco tableros de los tres primeros «Mario Party» de Nintendo 64 junto a cien minijuegos que han sido seleccionados entre estas entregas y las de Nintendo GameCube. A este concepto se suman nuevos modos y la implementación del modo online, además de otras características.

«Mario party superstars», al igual que cualquiera de sus predecesores, es un juego que se ha ideado para disfrutarlo en compañía, por eso tiene la posibilidad de reunir a hasta cuatro jugadores en el salón de casa. Aunque también es posible competir contra la propia consola -dotada con tres niveles de habilidad- si no sois suficientes jugadores, o contra amigos y desconcidos mediante el modo multijugador online, que está integrado en todos los modos del juego. También existe la posibilidad de jugar contra otros amigos y sus consolas Nintendo Switch en modo local o con una única contectada a la tele o en el modo sobremesa. ¡Será por opciones!

El resto, ya sabes cómo funciona: Se reúnen cuatro jugadores, cada uno adoptando la forma de uno de los personajes del Reino Champiñón, y todos compiten en distintos tableros con el objetivo de conseguir el mayor número de monedas y estrellas antes de que acabe la última ronda. Cada jugador tira el con el objetivo de ir avanzando a través de las casillas del tablero para buscar a Toadette, que nos recompensará con una estrella, mientras vas acumulando objetos ventajosos que te ayudarán en tus próximas tiradas, permitiéndote también perjudicar la estrategia de tus rivales. Al final de cada ronda, todos se enfrentan en un minijuego de todos contra todos, en equipos de dos o en solitario contra los otros tres. Simple y divertido, la fórmula de siempre que nunca ha dejado de funcionar.

Cada uno de los cinco tableros tiene sus propias características, contando con sus propios eventos y trampas, algo que puede cambiar la partida por completo en cuestión de segundos. Por eso las risas y los piques están asegurados, porque por muy bien que plantees tu estrategia, esta deberá cambiar por culpa de los acontecimientos que te plantea el juego debido al azar. Por no hablar de los minijuegos, que tras esa inocente estética inspirada en el mundo de Super Mario, alberga uno de los mayores desafíos individuales, capaz de conseguir que odies a tus rivales al mismo tiempo que estás divirtiéndote como nunca.

Para la ocasión se han incorporado bastantes opciones para que todos los jugadores disfruten del juego a su manera. Puedes personalizar tu partida según el tiempo que quieras o puedas dedicarle configurando su duración o reduciendo el número de turnos, o también puedes guardarlas para dejarlas a medias para retomarlas en otra ocasión. Además, si la mecánica basada en los tableros se te hace repetitiva -algo que es muy difícil-, siempre podrás optar por dedicarte cien por cien al centenar de minijuegos que incluye, con acceso directo a todas las pruebas, que aparecen categorizadas por diferentes parámetros en el Monte minijuegos. Por cierto, las horas de juego invertidas también tienen su recompensa, logrando que al subir de nivel podamos desbloquear pegatinas -para expresar nuestras emociones durante el juego, a falta de chat de voz-, además de las melodías y las páginas que contienen la información de todos los personajes del juego, de esta y de sus anteriores entregas.

¿Y cómo ha evocionado esta entrega respecto a la anterior en la misma plataforma? Bueno, el modelo Nintendo Switch Lite tiene la «culpa» de que se haya tenido en cuenta para este nuevo título, ya que aquí se ha dejado de lado la característica del acelerómetro de los Joy-Con para que «Mario party superstars» pueda ser jugado por primera vez en modo modo portátil, siendo compatible con el Pro Controller y mandos de terceros. ¿Es algo negativo? Para nada. Más posibilidades para todos, aunque a costa de renunciar de las características que hacen diferente a Nintendo Switch.

Este es el juego perfecto del que hay que presumir cuando estás en una reunión con amigos o familiares y, aunque se puede jugar en solitario u online, siempre es mejor vivir los piques en directo con tu gente alrededor. Aunque no incluya nuevos tableros o minijuegos, aléjate de la idea de que es un juego reciclado, eso aquí no vale, porque cada partida es una experiencia nueva. Parece que Nintendo ha querido escuchar y contentar a los primeros jugadores de la saga ofreciéndoles nostalgia en 2021 y añadiendo los componentes necesarios para que sea un juego actual y lo disfrutes igual o más.

«Mario party supertars»

NDcube · Nintendo

29 de Octubre · Nintendo Switch

Riders republic

Si has podido ver el concepto de «Riders republic» es más que probable que te recuerde a «Steep» -videojuego que Ubisoft lanzó a finales de 2016-, solo que esta vez complementa la nieve con una gran cantidad de deportes extremos que añade diferentes disciplinas y un mundo abierto. Aquí se presentan una serie de ideas que mezclan escenarios basados en algunos de los parques naturales americanos más populares, en los que se muestran distintos biomas, para que podamos experimentar con la emoción y la adrenalina. El tutorial inicial nos sirve para presentarnos su concepto, los mapas, los eventos, el sistema de progresión y, por supuesto, todas las disciplinas con las que podremos practicar, empezando con un descenso rápido en bici.

Pero irás descubriendo poco a poco iremos que también podrás surfear sobre la nieve con la tabla de snow o volar por los aires practicando wingfly, entre otros. Aunque para eso deberemos participar primero en eventos para ir ganando estrellas que nos permitirán ir desbloqueando las diferentes disciplinas, vehículos, herramientas, trajes y utensilios que nos servirán para disfrutar de la experiencia completa del juego. Se trata de un sistema de progresión sencillo y facil de ejecutar, contando con indicadores de experiencia y distintos niveles para cada deporte, lo que te permite especializarte a tu ritmo en cada campo. Porque en realidad, «Riders republic» te permite hacer lo que quieras una vez hayas desbloqueado las distintas disciplinas, logrando que puedas intercalar de forma instantánea entre bici, tabla de snow o traje con propulsores para que puedas moverte por el mapa como te apetezca.

Aquí la clave está en conseguir estrellas en cada reto mediante para poder ir avanzando y completando los desafíos que se irán desbloqueando cada vesz más contenido. Para eso también deber tener en cuenta las estadísticas, que te proporcionarán información valiosa sobre cada parámetro para ayudarte a optimizar tu equipo de cara a competir en cada carrera, contrarreloj, rondas o disciplinas. Hay retos para todo tipo de jugadores y mucho por descubrir, así que tómatelo con calma y disfruta mientras vas descubriendo el vasto mundo que presenta.

Cuanto más difícil sea el desafío, mayor será la recompensa que obtengas. Por eso es importante que aprendas a dominar el juego y cada una de sus disciplinas. Algo que no te costará excesivamente con un poco de práctica. Sino también dispones de un sistema de rebobinado con el que podrás retroceder en el tiempo y evitar caídas o golpes, aunque sea a costa de perder unos segundos. Es un pequeño sistema de ayuda al que podrás echarle el guante, sobre todo al principio del juego.

El control de tu personaje funciona bien, aunque eso no evitará que acabes estampado contra las rocas o cayendo por precipicios debido a la gran cantidad de trampas que te encontrarás por el camino o el propio relieve del recorrido, que provocará que acabes saltando por los aires y te desvíes durante la travesía. Todo es emocionante mientras desciendes y practicas todo tipo de trucos y acrobacias, que también deberás controlar. Pero no te preocupes, porque para eso también dispones de una zona de entrenamiento y otros puntos de interés que están ubicados en la zona central del mapa y que te servirán para dominar los distintos aspectos del juego.

«Riders republic» está repleto de intensos eventos que ofrecen un ritmo vertiginoso durante los descensos y la variedad de disciplinas añade profundidad y posibilidades a cada prueba. Además, también cuentas con un sencillo creador de competiciones que puedes compartir con la comunidad de jugadores y con una tienda repleta de contenidos cosméticos que completarán la experiencia mediante nuevos atuendos, accesorios, máscaras o gestos. A todas estas posibilidades cosméticas podrás acceder con el dinero virtual que irás ganando mientras avanzas en tu partida o con los dichosos micropagos, y ya te advierto que no son precisamente baratos. No es algo imprescindible para disfrutar de la experiencia de juego, pero sí algo que no hacía falta. Por cierto, tampoco llega doblado en español.

Ninguno de estos inconvenientes es determinante para el juego, que destaca en lo más importante, entretener y divertir, sobre todo cuando nos enfrentamos a un tipo de evento que suele aparcer de vez en cuando en el mapa: Las carreras multijugador, en las que se pueden enfrentar hasta 64 jugadores de forma simultánea y que combinan las distintas disciplinas del juego a través de rondas con combinan rutas. Es un «sálvese quien pueda», una especie de alud de personas que luchan por ver quién es el primero que llega a la meta, una opción muy loca llega de caos y tensión hasta el último momento, ofreciendo una sensación refrescante y divertida.

En lo técnico nos ofrece un nivel muy detallado de los amplios entornos que presenta, que no se resienten para nada gracias a unos tiempos de carga nulos y a un modo online muy estable. Algo que ayuda a que esta sea una experiencia que tiene más a lo arcade que a la propia simulación, que invita a coger velocidad, a arriesgarse, a equivocarse, a ir a lo loco sin medir las consecuencias… «Riders republic» se convierte así en una gran sorpresa que seguirá evolucionando a lo largo de la temporada mediante las actualizaciones y los pases de temporada -el año uno ya cuenta con la gran inauguración del juego en forma de pretemporada y tres temporadas temáticas- y poco a poco se irán añadiendo nuevos modos multijugador, eventos en directo, desafíos semanales y mucho más.

Algo importante: El juego es compatible con el juego cruzado entre plataformas y distintas generaciones de consolas, con lo que la base de jugadores será siempre enorme. Y si eres de los que ahora se compran el juego en PlayStation 4 o Xbox One, no te preocupes, porque podrás actualizarlo a la versión de nueva generación sin coste adicional para que sigas disfrutando de tu progreso en esta propuesta que supone un soplo de aire fresco en los juegos de mundo abierto en general y de los deportes extremos en particular. ¡Te lo pasarás en grande!

«Riders republic»

Ubisoft Annecy · Ubisoft

28 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, Luna y PC

The dark pictures anthology: House of ashes

Las últimas dos novedades en videojuegos que presentamos esta semana pertenecen al mismo género, aunque con matices. Empezamos con «The dark pictures anthology», la serie que se amplía con la tercera de sus cuatro entregas, «House of ashes», una nueva trama que plantea la historia de una unidad militar de Estados Unidos que sufre el ataque de las tropas iraquíes y que, a causa de un terremoto, teminan en las ruinas de un templo sumerio que estaba enterrado bajo la zona de conflicto. Incapaces de comunicarse con el exterior, los cinco protagonistas de esta aventura –Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Eric King y Salim Othman– están atrapados y deben encontrar la forma de escapar, desconociendo que, además, una entidad antigua y malvada ha despertado de entre las sombras y está sedienta de sangre.

Esta es la premisa que nos presenta «House of ashes», el nuevo juego de terror y supervivencia de los creadores de «Until dawn» y de las dos anteriores entregas de esta antología que nos visita cada año por estas fechas. Con la última ya anunciada para 2022 –«The devil in me»– antes vamos a centrarnos en esta que, una vez más, nos propone diferencias respecto a los capítulos anteriores. Después «Man of Medan» y «Little hope», es momento de viajar a Irak para adentrarnos en ese extraño templo del que te hablábamos, donde acompañaremos a estos cinco militares -cuatro estadounidenses y uno iraquí- en algún momento de 2003, mientras buscaban un silo de armas de Sadam Husein.

Pero, ¿pueden fiarse los norteamericanos del iraquí o viceversa? En esta aventura de exploración en tercera persona vas a descubrir quién está a la altura de las circunstancias y quién no. Mientras avanzamos debemos hacernos con objetos que nos ayuden en nuestro camino o nos faciliten alguna pista sobre lo que está a punto de pasar y, como novedad, no solo nos encontraremos textos que apoyen la historia, sino también de una especie de diarios en forma de vídeo que se encargan de contarnos qué le pasó a una antigua expedición que ya estuvo en el mismo lugar que nosotros y que nos sirve para desbloquear todo el contenido adicional del juego, además de ofrecernos pistas para entender mejor la trama, que ya de por sí está mejor detallada que en anteriores entregas de la saga.

La tensión está asegurada en esta historia en la que nuevamente nos saltará el corazón del pecho en esos momentos a vida o muerte que plantean los rapidísimos quick time events en los que nos toca machacar ese botón repetidamente para no morir en el intento, esos otros en los que debes afinar la puntería y disparar cuanto antes, o la ya clásica pulsación de un botón concreto y en el instante preciso… algo que ya vivimos en «Little hope». Pero también existe aquí la toma de decisiones críticas -que complementan a los diálogos- y con las que en algunas ocasiones no tendremos tiempo ni de pensar qué opción planteada queremos elegir, lo que dejará nuestro destino en el juego a manos del azar y que eso afecte de una manera u otra, por ejemplo, al comportamiento de algunos personajes.

Todo lo que hagas afecta al destino de los cinco protagonistas, con la posibilidad de que llegados al final del juego pueden estar todos vivos, todos muertos o que hayamos sufrido alguna baja durante el camino. Al final va a depender de las múltiples acciones que se plantean dcurante la partida y en las que tú tienes la última palabra. Porque aquí también hay decisiones cuyas consecuencias tienen su desenlace a largo plazo y no solo inmediatamente, ya sea jungando solo, en compañía con el modo «Noche de pelis» -el multijugador del juego en el que hasta cuatro amigos pueden jugar pasándose el mando- u online -que se presenta muy divertido al limitar la partida a dos jugadores y sin chat de voz-.

Notarás que en esta nueva entrega de «The dark pictures anthology» se han simplificado algunos aspectos y apenas hay novedades destaclables, más allá de la historia que plantea, de la posibilidad de tomar el control de la cámara del juego y de configurar la dificultad de los QTE. Pero no es más que una forma de afianzar y unificar el estilo del juego entre las diferentes entregas para que el jugador se sienta cómo pasando de una a otra. En lo técnico la iluminación ha mejorado especialmente y lo notaremos cuando hagamos uso de antorchas u otros objetos que nos servirán para alumbrar el camino. La expresividad de los personajes también ha mejorado respecto a la anterior entrega, incluso los modelados y las animaciones presentan algo más de fluidez.

Está claro que en un juego de estas características el nivel visual tiene que estar a la altura para causar el efecto que busca, por eso se apoya en el efecto dramático de la cámara, que sabe perfectamente qué plano tiene que mostrar para ponernos tensos en cada escena. Los entornos también está a la altura y nos meter en nuestro papel gracias a sus interiores y los elementos, grandes estructuras colosales que nos sorprenderán constantemente. Por cierto, sí, regresa la figura del conservador, el encargado de narrar la historia y valorar nuestras habilidades durante la aventura.

Son más de cuatro horas de tensión y supervivencia, aunque con menos dosis de miedo que en los dos anteriores episodios. Su sobrecogedor argumento nos sorprenderá en más de una ocasión gracias a los giros de la trama completando la experiencia y la gracia de trabajar en la relación de sus sólidos personajes es un gran aliciente para completar el juego hasta conseguir uno de los finales que nos esperan en función de las decisiones tomadas durante la aventura.

La experiencia mejora con el DualSense si juegas en la versión de PlayStation 5, contado con la vibración háptica y los gatillos adaptativos, consiguiendo nuevas sensaciones en el juego que aumentan el grado de inmersión. Si te gustaron «Man of Medan» y «Little hope» ya estás a mitad de camino, completa este y solo deberás esperar un año más para completar esta terrorífica antología que tantas alegrías proporcina a los amantes del género que disfrutan con su tensión.

«The dark pictures anthology: House of ashes»

Supermassive Games · BANDAI NAMCO Entertainment

22 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Project zero: Maiden of black water

En oriente lo conocen como «Fatal frame», pero en nuestro territorio ha sido «Project zero» de toda la vida. Después de veinte años y cinco entregas -además de sus versiones en distintos formatos, ahora nos llega la remasterización de la última de ellas, «Maiden of black water», que se publicó en exclusiva para la malograda Wii U en 2014. Siete años después regresa una de las franquicias de terror más temidas en el universo de los videojuegos y no lo hace con una nueva aventura, sino con esta última, que no pudo ser disfrutada en el resto de plataformas. Eso provocó que pasara sin pena y sin gloria por el catálogo de juegos de ese año y por eso esta es una oportunidad excelente para disfrutar de una segunda vida.

Algo que se agradece, porque «Maiden of black water» aportaba novedades interesantes y volvía a apoyarse en la historia de Miku -la protagonista del primer juego- para presentarnos a su hija Miu Hinasaki y a dos personajes más que también controlaremos durante la aventura: Ren Hojo, un escritor obsesionado por las fotografías de los recién fallecidos y Yuri Kozukata -que será quien lleve todo el peso de esta «nueva» trama- y que es la ayudante de una anticuaria, capaz de ver a los espíritus. Su jefa, de hecho, es el eje central de esta trama, ya que su misión es averiguar qué ha pasado con ella. Nuestra herramienta, como no podría ser de otra manera es una cámara de fotos capaz de fotografiar las apariciones que nos encontremos mientras exploramos los tenebrosos escenarios en busca de pistas y objetos. Con esta cámara oscura podremos acabar con los fantasmas teniendo en cuenta las habiliades del cada personaje que estemos manejando y, como novedad en esta entrega, poder inclinar el grado de las fotos para abarcar más superficie en una toma y hacer más daño a quien se atreva a amenazarnos desde el más allá.

El monte Hikami es el escenario donde se desarrolla este «Project zero», ofreciendo esa ambientación japonesa típica de los juegos de terror en la que los efectos de sonido también juegan un papel muy importante. Al igual que el agua, un elemento clave en esta aventura que provoca que, según lo mojados que estemos, podamos recibir más o menos daño. La exploración sigue siendo la mecánica principal, siendo decisiva a la hora de encontrar objetos, entre los que se encuentran notas secretas, objetos sanadores o las propias películas que necesitamos para hacer un buen uso de la cámara, cuyas características podremos mejorar haciendo uso de los puntos que obtengamos durante las misiones en las que se divide el juego, cada una protagonizada por uno de los tres personajes.

Los puzles tampoco son excesivamente complicados, ya que vamos a contar con asistencia prácticamente en todo momento, algo que le resta algo de emoción a la hora de ir superando retos. Esto provoca un efecto contrario al que se pretende en un juego de género como este. Son demasiadas facilidades las que no te permiten disfrutar de los entornos del juego, por lo que esa sensación de ir con miedo todo el rato desaparece por momentos. No es que nos cojan y nos lleven de la mano, pero se agradecerían algunos momentos más de tensión.

Al tratarse de una remasterización, su apartado técnico ha recibido algunas mejoras que se agradecen, como los modelados y las texturas, que lucen mejor y a una resolución mayor, logrando que todo se mueva más fluidamente. Eso sí, se nota que no es un juego de 2021 y arrastra los años que lleva encima, aunque los efectos de iluminación han mejorado respecto a los de la versión original, algo que se agradece en juego cuyo objetivo es mantenernos en vilo gracias a su ambientación.

Otra de las implementaciones que merece mucho la pena es la inclusión de un modo foto, permitiéndonos no solo que coloquemos a los protagonistas a nuestro antojo sino también a los fantasmas, con lo que podrás conseguir unas fotos realmente creativas, terroríficas y divertidas si te molestas en trastear un poco. El vestuario de los protagonistas también es novedad en esta entrega, ya que cuentan con una gran variedad de nuevos atuendos que podremos seleccionar -una vez comprados mediante los puntos del juego- antes de arrancar cada episodio.

Con esta remasterización no se han molestado en incluir nuestro idioma, que tampoco aparecía en la versión original. Eso sí, por lo menos se han incluídos los controles de movimiento en los momentos de captura, aunque sigue siendo más preciso hacerlo con el stick derecho. Respecto a la dificultad, no podemos decir que sea muy complicado derrotar a los espectros, ya que se toman su tiempo para realizar su primer ataque y sus movimientos son cíclicos, por lo que superar el juego no va a ser un reto muy elevado.

Es una pena que se haya desaprovechado el 20 aniversario de la franquicia para presentar un nuevo juego en las consolas de nueva generación capaz de revitalizar la saga y mostrarnos un mundo realmente aterrador. En lugar de eso recibimos su última aventura, que no está nada mal teniendo en cuenta su intensa trama, repleta de desapariciones y maldiciones. Así que, de momento, tendremos que conformarnos con este tétrica entrega que seguirá encantando a los fans de la saga.

Se trata de un survival horror satisfactorio que te llevará una docena de horas y que disfrutarás de lo lindo gracias a su inquietante ambientación, sus controles actualizados y ese atrevido modo foto con el que puedes triunfar a lo grande entre tus amigos en las redes sociales. Pero… ¡ya tenemos ganas de una sexta entrega!

«Project zero: Maiden of black water»

Koei Tecmo · Koch Media

28 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra abordamos el manga de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, «Monter hunter». Las historias cortas también llegan al universo de «Guardianes de la noche» con su último tomo y revivimos todo un clásico de Quentin Tarantino como es «Malditos bastardos», que ahora llega en 4K Ultra HD.

Monster hunter: Episode

Los fans de la franquicia «Monster hunter» pueden estar de enhorabuena porque llegan a nuestro país los tres volúmenes del manga de la serie «Episode», que reúne una serie de historias cortas basadas en el exitoso videojuego de Capcom. Estas historias se centran en diferentes grupos de cazadores que se dejan la piel para de alzarse entre los mejores cazadores de monstruos, narrando las aventuras de Koja, Gaiyu, Myuji y muchos otros que se enfrentan a un mundo repleto de criaturas despiadadas.

Tendrán que batirse en duelo con estas colosales bestias para salvarles la vida a sus amigos y a todos los inocentes que están sufriendo sus los ataques de míticos monstruos como Kushala Daora, el dragón anciano que es capaz de controlar el viento y provocar tempestades y al que ya pudimos enfrentarnos en la segunda entrega de la franquia. Son 608 páginas de lectura divididas en los tres volúmenes que conforman esta miniserie cerrada y que llegan juntos en un solo pack, sin tener que esperar a próximas publicaciones. Además, viene acompañada de una ilustración a todo color que hará las delicias de los amantes del videojuego. La acción está servida con las historias cortas de «Monster hunter», que se presentan en formato de tapa rústica con solapas y con un tamaño de 13 x 18,2 centímetros, con páginas en blanco y negro y desplegables a color.

Llevamos disfrutando de diferentes aventuras de «Monster hunter» en formato manga desde 2008, primero con «Orage», luego con este «Episode» que se publicó originalmente entre 2010 y 2011 y más tarde con el episodio «Flash»​, que también llegaba en 2011 y que actualmente también está publicando Norma Editorial junto a «Epic», el último en llegar. Así que ​poco a poco se va completando la historia del manga en nuestro idioma. ¡Todos a cazar!

«Monster hunter: Episode» / Pack completo

Keiichi Hikami y Ryuta Fuse · Norma Editorial

8 de Octubre

Guardianes de la noche: Historias extra

Los veintitrés tomos del manga de «Guardianes de la noche» (también conocido por su título original, «Kimetsu no yaiba») han llegada a su fin en nuestro país, por eso ahora es el momento perfecto para recibir este tomo que llega como añadido y que recibe el nombre de «Historias extras», tratándose de un spin-off del argumento que ya todos conocemos. En este tomo adicional conoceremos la historia de cuando Tomioka, el pilar del agua, cruzó su camino con el de Yae, la hija de un cazador matagi que vagaba por las montañas buscando venganza por la muerte de su padre, descubriendo que hay algo más que una bestia salvaje involucrada en la masacre. Además, también presenciaremos la batalla que Rengoku tuvo que afrontar contra un demonio antes de convertirse en el pilar de las llamas y ocupar así el puesto de su padre.

A estos dos relatos principales se les suma la colección de divertidas tiras cómicas, el verdadero broche de oro para esta serie que se ha convertido en todo un fenómeno social. Y es que una de las mayores bazas de «Guardianes de la noche» es, sin lugar a dudas, elenco de personajes al completo, desde los protagonistas principales a los secundarios. Personalidades carismáticas, trabajadas y todas con un trasfondo que hace que los ames o los odies, pero que despiertan una reacción en el lector. Aún así es inevitable que algunos personajes no puedan brillar con luz propia a lo largo de todo el desarrollo de la trama y que los fans echen en falta algo más de profundidad en el pasado o las motivaciones de algunos de ellos.

De esta necesidad nace este volumen de historias cortas centrado en dos de los pilares del cuerpo de los matademonios, Tomioka y Rengoku. Un tomo compuesto por 216 páginas y que, al igual que el resto de la colección, llega en formato de tapa rústica con sobrecubierta y tamaño de 11,5 x 17,5 centímetros. Un imprescindible si eres de los que has completado todo los volúmenes de «Kimetsu no yaiba» en nuestro idioma.

«Guardianes de la noche: Historias extra»

Koyoharu Gotouge y Kohta Hirano· Norma Editorial

28 de Octubre

Malditos bastardos

«Malditos bastardos» es la séptima película de Quentin Tarantino. El director obras como «Reservoir dogs» (1992), «Kill Bill» (2003 y 2004) o la reciente «Érase una vez en… Hollywood» (2019) nos regaló hace ya doce años esta joya del cine protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Mélanie Laurent. Se trata de una ficción ucrónica sobre la alemania nazi que recrea la imaginaria historia de Shosanna Dreyfus durante la ocupación alemana de Francia. De niña presencia la ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans Landa, consiguiendo huir a París, donde se forja una nueva identidad como dueña y directora de un cine. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine organiza un grupo de soldados judíos para tomar represalias contra objetivos concretos. Conocidos por el enemigo como «los bastardos», sus hombres y él se unen a la actriz alemana Bridget Von Hammersmark, una agente secreta que trabaja para los aliados con el fin de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes del tercer reich. El destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse, brindándonos una excelente trama que ahora podemos volver a disfrutar en 4K Ultra HD.

Esta nueva edición se presenta en el glorioso formato SteelBook incluyendo dos discos, 4K Ultra HD y Blu-ray, pudiendo disfrutar de la película en ultra alta definición y con HDR10 incorporado. Con un aspect ratio de 2.40:1, la película incluye el audio en castellano, italiano, brasileño, japonés, español latino y tailandés (DTS 5.1) y también en inglés (DTS-HD Master Audio 5.1). Respecto a los subtítulos cuenta con la opción de leer en castellano, italiano, brasileño, cantonés, mandarín, japonés, coreano, español latino, portugués, tailandés e inglés para sordos. Ambos discos de la caja metálica también incluye una gran cantidad de extras para que podamos ampliar la experiencia de la película. En el disco 4K Ultra HD nos encontraremos con las escenas eliminadas y alternativas. varios documentales como «El orgullo de la nación», «Los originales» o «El maestro de la cámara: Quentin Tarantino», además de una mesa redonda entre Quentin Tarantino, Brad Pitt y Elvis Mitchell, y una conversación con Rod Taylor. Mientras que el Blu-ray alberga todo este contenido citado anteriormente, además de «Así se hizo «El orgullo de la nación» y varias piezas como «Rod Taylor sobre Victoria Bitter», «El ojo clínico de Quentin Tarantino», «Hola Sallys», junto a una galería de pósteres de la película y tráilers. «Malditos bastardos1»

Universal Pictures Home Entertainment · Arvi Licensing

29 de Octubre · 4K Ultra HD + Blu-ray

