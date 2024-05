Elige tu estilo de juego: Carreras adrenalínicas con "MotoGP 24" o buceo tranquilo con "Endless ocean: Luminous". ¡Tú decides! - gameLover

La doble expansión del videojuego «Disney: Dreamlight valley» también protagoniza los lanzamientos destacados de esta semana con un montón de novedades, tanto para el juego base como para su expansión de pago.

MotoGP 24

¡Hola, gameLover! Parece que este año los dos grandes simuladores de carreras del mundo de los videojuegos no van a hacer coincidir su fecha de lanzamiento en la misma semana como sí ocurrió el año pasado. Ambos, eso sí, han adelantado su fecha de salida: Mientras que «EA SPORTS: F1 24» llegará a finales de este mes, «MotoGP 24» ha marcado su salida en el inicio de mayo para plantarse con una ligera renovación de contenidos de cara a la nueva temporada del campeonato.

Este título oficial, que corre de nuevo a cargo del equipo de desarrollo de Milestone, llega marcando un punto de inflexión en la historia de la franquicia, ya que incorpora el mercado de pilotos por primera vez, además de la introducción de los comisarios de MotoGP para dar respuesta a dos de las peticiones más esperadas de su comunidad de jugadores. A partir de este año, los pilotos de todas las categorías tienen la oportunidad de cambiar de equipo, incluyendo la promoción entre clases. De esta forma, veremos actualizadas las parrillas en cada temporada del videojuego, encontrando así nuevos y emocionantes retos y escenarios que experimentar cada año. Por su parte, la inclusión de los nuevos comisarios sirve para que se encarguen de supervisar la carrera y cualquier sesión cronometrada durante el fin de semana, penalizando tanto a los pilotos como a la IA en función de su comportamiento en la pista, añadiendo desde simples advertencias a penalizaciones por vuelta larga o tiempo, así como órdenes de dejar pasar en caso de adelantamientos injustos hasta tiempos de clasificación cancelados.

Como puedes comprobar, el objetivo de «MotoGP 24» sigue siendo su acercamiento a la competición real para ofrecer la mejor experiencia de juego, por eso, además de incluir todos los pilotos y circuitos oficiales de la temporada 2024 para las categorías MotoGP, Moto2 y Moto3, así como el campeonato del mundo FIM Enel MotoE, estas nuevas introducciones que detallábamos proporcionan el modo carrera más dinámico desarrollado en un videojuego complementando el nuevo diseño introducido en el capítulo anterior.

El sistema de dificultad adaptativa sigue siendo una apuesta a largo plazo en la franquicia, permitiendo al jugador ajustar la dificultad de los rivales dinámicamente en función de su rendimiento, adaptando la dificultad del juego a las habilidades de cada uno. Aquí tienen cabida desde principiantes a profesionales y por eso la IA y la física en la conducción también han recibido mejoras sustanciales perfeccionándose para reproducir fielmente la forma de correr de cada piloto real. Se ha diseñado un nuevo sistema de ajuste electrónico para gestionar mejor la entrada y salida de las curvas, mejorando la entrega de potencia para controlar el deslizamiento de la rueda trasera y la tendencia de la moto al derrapar. Otro aspecto que también es importante es la gestión de los neumáticos, que se ha revisado para garantizar el rendimiento de todos los compuestos de neumáticos en varios circuitos, manteniendo al mismo tiempo una sensación distinta para cada neumático.

El apartado online de «MotoGP 24» se enriquece con la inclusión de los «Campeonatos LiveGP», un nuevo modo multijugador que añaden un nuevo nivel de competición a la experiencia online, para los jugadores más competitivos. Se trata de temporadas en las que los jugadores tienen el reto de escalar posiciones en la clasificación general del campeonato sumando puntos con cada LiveGP al que asistan, sumando puntos en eventos específicos. Por supuesto, el videojuego está dotado de juego cruzado, permitiendo salir a la pista y competir a todos los aficionados, independientemente de la plataforma y generación de consola en la que estén jugando. También cuenta con pantalla dividida para el modo local de dos jugadores.

El buque insignia de esta nueva entrega sigue estando representado por sus impresionantes gráficos, su física realista y las amplias opciones de personalización, con la inclusión de las nuevas características que te hemos detallado para aportar un mayor nivel de profundidad y autenticidad. A eso hay que sumarle el nivel de creatividad de sus usarios, que pueden seguir dando rienda suelta a la creatividad mediante los cuatro potentes editores de cascos, pegatinas, dorsales y parches traseros, con la posibilidad de compartir las creaciones con los jugadores de todas las plataformas en las que se publica el videojuego.

«MotoGP 24» sigue siendo el videojuego ideal para cualquier aficionado al deporte de las dos ruedas. No solo porque es el único con la licencia oficial del campeonato mundial, sino porque ésta sigue siendo una entrega sólida, la mejor creada hasta la fecha por Milestone, que no deja de introducir novedades y mejoras en la conducción para que su jugabilidad gameplay roce la perfección. Su jugabilidad proporciona diversión para todo tipo de públicos gracias a las opciones de accesibilidad en las que tanto se apoya para así lograr ser el videojuego en el que todo el mundo pueda enfrentarse a los retos que plantea, independientemente de su habilidad en la conducción.

Aún así, las mejoras globales respecto a la edición del año pasado no son muy abundantes -más allá de algunos cambios mínimos en los modos de juego-, por lo que no supone un gran avance para el jugador que es asiduo a la franquicia. Tal vez le haga falta un gran competidor en el género para que puedan medirse justamente y que los ususarios podamos descubir ese salto necesario que necesita, por ejemplo, en su apartado gráfico, que debe adaptarse a las consolas de nueva generación; así como una renovación más profunda en otros apartados del videojuego. En cuanto a su contenido, va demasiado a lo seguro, y lo que los fans necesitamos es que pise el acelerador de una vez para dar ese salto renovador que necesita la franquicia y seguir siendo el rey de las motos, que lo es, pero en absolutamente todos los aspectos.

«MotoGP 24»

Milestone · PLAION

2 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Endless ocean: Luminous

Los más veteranos del lugar ya deben de haberse dado cuenta de que nuestra segunda recomendación de esta semana es un viejo conocido en el mundo de los videojuegos, ya que la franquicia «Endless ocean» hizo su aparición en la consola Wii de Nintendo en 2007. Tras una secuela en 2009, ahora, 15 años después, recibimos esta nueva entrega que promete una experiencia basada en la misma idea original, donde poder explorar un inmenso mundo submarino repleto de fascinantes criaturas acuáticas y misteriosos tesoros ocultos.

«Endless ocean: Luminous» llega en exclusiva a Nintendo Switch para convertirnos en aspirantes a buceadores , permitiéndonos descubre las desconocidas profundidades del mar velado mientras contemplamos las más de 500 especies de criaturas acuáticas que nos podemos encontrar en sus aguas. Con su paisaje sonoro y sus serenas imágenes, esta franquicia nos permite llevar a cabo sesiones de juego de una manera relajada para descubrir diferentes experiencias sensoriales, así como catalogar meticulosamente cada una de las criaturas con las que te cruces en el camino.

El procedimiento para el escaneo de las especies que te encontrarás en cada inmersión es de lo más sencillo. ya que MarIA -un robot dotado con inteligencia artificial- te asistirá y proporcionará ayuda siempre que lo necesites, ofreciéndote datos de lo más interesantes sobre cada animal. Lo mejor de su planteamiento es que puedes bucear tranquilamente, a tu aire, mientras registras meticulosamente todas las criaturas con las que te cruces. Te sorprenderá el vínculo que puedes crear con algunas especies, ya que es posible que hagas algún amigo inesperado durante tu aventura submarina: Por ejemplo, invitas a una manta raya a nadar contigo o te animas a llevar a una langosta en tu botella de oxígeno, verás algunos comportamientos sorprendentes por parte de tus nuevos aliados.

Cada inmersión es diferente y todo tiene un por qué: Para empezar porque cada escenario se genera de manera procedimental, es decir, mediante parámetros aleatorios que lograrán que cada vez que juegues lo hagas en un entorno distinto, ya sea por el propio terreno del fondo del mar, las especies que te encuentres o los propios tesoros que están enterrados por todo el territorio marino. Cada expedición es una nueva aventura, ya sean inmersiones en arrecifes de coral poco profundos, escarpados afloramientos rocosos o aguas glaciarees, donde el factor del ciclo del día también influye. Así siempre hay nuevas oportunidades de descubrir los misterios del mar, ya sea buscando reliquias enterradas, vistas inusuales o criaturas anómalas.

Aunque la forma más divertida -y también más efectiva- de jugar es socializando con otros jugadores. En cada inmersión pueden sumarse hasta treinta participantes en línea bajo el mar. Explora el océano en compañía -siempre que tengas activa una suscripción en Nintendo Switch Online– y saluda afectuosamente al resto de submarinistas para luego sumergirte en las profundidades con ellos y asú compartir vuestros hallazgos. A medida que completes las inmersiones, podrás desbloquear nuevos colores para tu traje, adhesivos y gestos adicionales para personalizar a tu buceador.

También están los eventos de inmersión, que presentan inmersiones temáticas que tienen lugar de forma periódica te dan la oportunidad de descubrir paisajes y criaturas marinas poco corrientes. Así que aprovéchalos al máximo porque te ofrecen oportunidades que surgen tan a menudo como cuando juegas fuera de ellos. Por último, déjate llevar por su ambientación auditiva, mediante paisajes sonoros y visuales serenos, logrando que experiencias sensoriales sin límites.

«Endless ocean: Luminous» regresa ofreciendo una experiencia similar a sus dos antecesores, donde el juego contemplativo y relajado prima como experiencia. Su objetivo es que disfrutes de sesiones de juego más o menos breves en las que tu única dedicación sea la exploración submarina y la catalogación de las especies acuáticas que vayas encontrando, sin ningún quehacer en mente. Al margen de los animales corrientes, tanto su historia como las inmersiones cooperativas te invitan a una búsqueda más exhaustiva de extrañas criaturas mitológicas como objetivos puntuales, algo que se ejecuta mejor si es, lo que agiliza la experiencia y la obtención de recompensas ocasionales.

Lo mejor de todo es que tiene muy claro qué tipo de videojuego quiere ser y si tienes claro eso puede ser hasta sorprendente. La gran variedad de ejemplares de vida marina que contiene su catálogo es enorme y se ve muy bien representada, aunque a veces experimentemos diferencias en el contraste visual, sobre todo en lo que se refiere a los animales y el entorno. También se echa de menos un sistema más tradicional para poder invitar a jugar a quien nosotros deseemos en nuestra sesión de juego para no dejarlo todo en manos de la arbitrariedad. Aún así, estamos ante una propuesta única que sirve para evadirnos a través de su mar generado procedimentalmenente y que nos invita a catalogar esa amplísima variedad de vida acuática, ya sea en solitario o con hasta 30 jugadores. ¿Te sumerges con nosotros?

«Endless ocean: Luminous»

Nintendo

2 de mayo · Nintendo Switch

Disney: Dream light valley / A rift in time

Terminamos el repaso a los videojuegos de esta semana con la doble actualización que ha recibido «Disney: Dreamlight valley», el simulador de vida de Disney que ya está a punto de cumplir sus dos primeros años de vida este verano. A principios de año se lanzó su pase de expansión de pago –«A rift in time»– qua ahora recibe su segundo acto con el lanzamiento de la actualización «La chispa de la imaginación», a la vez.que llega una nueva actualización gratuita «Con volantes y a lo loco», accesible para todos los jugadores que posean el juego base.

En «Con volantes y a lo loco» ahora puedes hacerte amigo de Daisy, abrir tu propia boutique -en la que puedes compartir con tus amigos tus propias creaciones de «Toque de magia»– y, apoyándose en las funciones multijugador del videojuego, ahora tienes nuevas y divertidas de interactuar con tus amigos. Revitaliza tus visitas al valle con nuevas características que aportan aún más magia de los parques Disney mediante nuevos contenidos de en la «Senda de las estrellas» y la «Tienda prémium».

La magia de los parques Disney también regresa con objetos inspirados en las atracciones de «Mickey’s toontown» y «Toy story land», con las que puedes darle un giro a tu valle construyendo tu propio parque con atracciones tan familiares para los fans como son «Alien swirling saucers», «Magic carpets of Aladdin» y mucho más. Daisy y Minnie también pueden disfrutar de los nuevos estilos de ensueño que se pueden desbloquear y que están inspirados en atracciones de Walt Disney World Resort. Además, en la tienda prémium puedes encontrar más ropa y muebles inspirados en los parques Disney mediante las rotaciones semanales de contenido. ¡Com en los propios parques de verdad!

Respecto a «La chispa de la imaginación», el acto II del pase de expansión de «A rift in time» de «Disney: Dreamlight valley», puedes retomar la historia donde dejaste para intentar detener los malvados planes de Jafar. Para ello, entrablarás amistad con todo un personaje clásico de Disney –Oswald, el conejo afortunado-, que te echará una mano a la hora de integrarte en la Isla de la eternidad. Este entrañable personaje también aporta su entusiasmo por la vida con una inolvidable serie de misiones de amistad inspirándas en sus orígenes en blanco y negro, así que prepárate para los distintos homenajes a la era del cine mudo. Pero aún hay más, porque parece que Mickey ha recibido una carta de Daisy para comunicarle que tiene planeado regresar al valle para llevar a cabo su propia investigación sobre el origen del olvido.

Una vez instalada en un fabuloso nuevo hogar, tienes un nuevo objetivo junto a Donald para ayudarle a reencontrarse con ella. Mientras, Daisy llega junto a su vibrante personalidad para mostrarnos su lado más fashionista, siempre dispuesta a compartir buenos consejos y a enseñarnos lo bien que se le da llevar su propio negocio, que ahora se convierte en tu nuevo negocio. Su boutique está repleta de nuevas misiones y objetos de amistad, donde también puedes compartir tu creatividad junto a tus amigos. Así que hazla crecer todo lo que puedas, porque cuando alcance su máximo potencial tendrás un edificio lleno de nuevas y vibrantes características.

En la botique encontrarás ahora maniquíes y expositores de muebles listos para exhibir tus propios diseños personalizados. Estos elementos son la respuesta por parte de Gameloft a las peticiones de la comunidad que mantiene vivo el valle mediante las visitas, permitiendo interactuar con ellos para guardar en nuestras ranuras los diseños de «Toque de magia» de otros jugadores. Lo mejor es que no necesitas que tu amigo esté en el valle para disfrutar de su propia boutique, ya que existe un práctico panel situado en tu boutique que registra la de cada amigo cuando terminas una visita, así siempre podrás volver a visitar una copia de su boutique cuando estés online, mostrando cualquier cambio que aplique en su colección. ¿No es genial?

Después de afrontar la misión «Tu recompensa eterna» y empezando con «Las ruinas hundidas» de Merlín, ahora puedes descubrir aún más secretos mientras sigues en la búsqueda de la chispa de la imaginación. Oculto entre las impresionantes estructuras antiguas de este bioma hay un templo secreto que alberga este artefacto místico, iniciando una carrera contra el tiempo y un enemigo conocido: Jafar. Para afrontar este reto necesitas toda la ayuda posible, así que déjate acompañar por EVE, Gastón y Rapunzel para resolver los tentadores rompecabezas que te esperan.

En este acto II del pase de expansión, también recibirás una gran mejora del reloj de arena real, en el que se ha aumentado su nivel máximo hasta 4, desbloqueando así nuevos muebles para fabricar y una nueva forma de usar la estación de curvatura temporal. Se han añadido nuevas piezas y fragmentos antiguos para cazar y recoger, por lo que puedes usar estos materiales para fabricar nuevos muebles inspirados en las icónicas historias de Disney y Pixar. Como puedes comprobar, ambas actualizaciones amplian la experiencia original de «Disney: Dreamlight valley», ya sea a través del juego base a o mediante la expansión «A rift in time», que te recomendamos encarecidamente si lo que deseas es exprimir al máximo la experiencia de juego.

« Disney: Dream light valley / «A rift in time»

Gameloft

1 de mayo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac y Apple Arcade

El cuervo

«The crow» se convirtió en todo un fenómeno underground desde su primera aparición en forma de cómic en 1989. El artista estadounidense James O’Barr plasmó toda la rabia y pena de una tragedia personal en esta obra íntima y oscura en la que un joven regresa de entre los muertos para vengar el asesinato de la mujer que ama. Una historia violenta y emocional que se trasladó a la gran pantalla tan solo cinco años después, en 1994, convirtiéndose en una película que también quedó marcada por la tragedia debido a la muerte accidental en pleno rodaje de su actor protagonista, Brandon Lee.

Hoy, convertida en todo un clásico de culto, celebramos el 30 aniversario de una de las película más aclamadas de las últimas décadas con la llegada de una edición conmemorativa de gran calidad. Así es, «El cuervo», dirigida por Alex Proyas, recibe por primera vez su versión en 4K Ultra HD a través de la publicación de dos ediciones especiales en formato SteelBook, una sencilla en 4K Ultra HD + Bluray y una última en Blu-ray. Esta historia original de amor y dolor que ha fascinado a lectores y espectadores de todo el mundo a lo largo de tres décadas alcanza ahora con una versión definitiva caracterizada la misma estética gótica del cómic y la propia película.

«El cuervo» narra la historia del joven músico Eric Draven, que es brutalmente asesinado junto a su prometida. Dos años después es resucitado de su tumba mediante los poderes de un misterioso cuervo y, en busca de venganza, lucha contra una organización criminal clandestina que debe responder por sus crímenes. Ahora podemos volver a disfrutar de esta obra con estas ediciones tan especiales en caja metálica que contiene contenido extra nuevo y también el heredado de las ediciones que se han ido publicando a lo largo de los años, donde descubriremos el nuevo documental «Sombras y dolor: Diseñando El cuervo» -con el que disfrutaremos de una fascinante inmersión en todos y cada uno de los aspectos del diseño de la película a través del legendario diseñador de producción Alex McDowell– y una nueva entrevista protagonizada por la difunta leyenda de Hollywood Edward R. Pressman, que mantuvo una interesante conversación sobre su prolífica carrera a raíz de lanzamiento de una figura conmemorativa de «El cuervo».

Como puedes comprobar en las fotos de esta doble edición en SteelBook, los colores azul y negro son los protagonistas de un diseño que mantiene toda la esencia gótica de la película. La peculiaridad de esta lujosa edición la marca una funda de acetato que cada con el diseño de las fotografías de Brandon Lee que forman parte de sus carátulas. En la primera le vemos de lado, mirando al frente y con unas alas de cuervo dibujadas sobre fondo azul, mientras en la segunda podemos observale en un perturbador primer plano en blanco y negro que queda impresionante cuando ambas fundas -cada una con un diseño distinto de la silueta de la figura del cuervo- cubren la portada para crear un efecto óptico único.

En su interior, ambas ediciones son idénticas, con una ilustración del cuervo con las alas abiertas que cubre ambas bandejas, en las que se alojan los dos discos de esta edición, en 4K Ultra HD (de color negro) y en Blu-ray (de color blanco). Ambos contrastan con un diseño impecable que también se repite en las versiones sencillas en 4K Ultra HD + Blu-ray -que contiene el mismo contenido que la edición en caja metálica pero en una caja Amaray de color negro- y Blu-ray -que tan solo inclute la película, sin extras-.

La película de 101 minutos de duración y con una espectacular banda sonora que incluye clásicos de bandas como The cure, Nine inch nails, Rage against the machine y Pantera, entre otras, llega con una gran cantidad de extras, como los inéditos ya mencionados (el documental «Sombras y dolor: Diseñando El cuervo» y la entrevista con Edward R. Pressman), además de los audioomentarios del director Alex Proyas, el productor Jeff Most y el guionista John Shirley, un «Detrás de las cámaras», el perfil del artista James O’Barr y una buena tanda de escenas extendidas y eliminadas, además del tráiler oficial. Respecto a sus pistas de audio, podemos escuchar su versión original en inglés (DTS HD-MA), en español (5.1 Dolby Digital Surround), además de en otros idiomas europeos (alemán y francés en 5.1 Dolby Digital Surround e italiano en 2.0 Estéreo Dolby Digital), con los audiocomentarios en inglés (2.0 Stereo Dolby Digital). Los subtítulos, por su parte, llegan en inglés, inglés para sordos, español, alemán, coreano, danés, finés, francés, italiano, japonés, neerlandés, noruego y sueco.

Como puedes comprobar, estamos ante una ocasión única y muy especial para que todo coleccionista tenga la oportunidad de hacerse con la edición más completa publicada hasta la fecha de «El cuervo», que resultó obtener un éxito de taquilla sin precedentes y desarrolló un apasionado culto que dio lugar a tres secuelas que pasaron algo más inadvertidad, una serie de televisión, un videojuego, novelas y, por supuesto, todo tipo de merchandising que reflejan la importancia e impacto de esta franquicia en la cultura pop.

«El cuervo»

Paramount Pictures · Divisa Home Video

7 de mayo · Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook

