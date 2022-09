La magia invade el mundo de los simuladores de vida con "Disney: Dreamlight valley" - gameLover

Los intensos combates de «LEGO brawls» y la remasterización del ya clásico «JoJo’s bizarre adventure: All star battle» invaden la vuelta al cole.

Disney: Dreamlight valley

¡Hola, gameLover! Con la D23 expo a la vuelta de la esquina y el buen sabor de boca que nos ha dejado este año el lanzamiento de «Disney: Mirrorverse» -además de la beta de «Disney: Speedstorm», que anticipa el gran juego de carreras que está por llegar-, parece que la casa del ratón está dispuesta a reconquistar el mundo de los videojuegos después de haberlo abandonado tras aquel gran experimento toys to life que fue «Disney: Infinity». Ahora es el momento de regresar su mundo de fantasía gracias a «Disney: Dreamlight valley», una propuesta de lo más interesante que sabrá enganchar a los fans de los personajes de Disney y Pixar.

Este videojuego que llega en forma de acceso anticipado es un simulador de vida que sabe aprovechar el carisma y la popularidad de sus personajes para presentarnos un multiverso en el que todos ellos tienen cabida gracias a un nexo de unión que es el castillo de Aurora, la bella durmiente. Este icono de los parques temáticos Disney sirve para que podamos visitar los mundos de «Frozen», «Ratatouille», «Vaiana» o «Wall-E», a los que se irán sumando otros mientras el juego siga en desarrollo.

Empezaremos creando nuestro a nuestro personaje que, por cierto, es un adulto. Algo que de primeras choca, teniendo en cuenta el público infantil al que va dirigido. Las horas que jugado con «Disney: Dreamlight valley» han sido con mi peque (que tiene ocho años) y lo primero que ha hechado de menos es poder recrearse a ella misma en la pantalla, así que se ha tenido que confirmar con crear un «yo» adulto. Eso sí, el look es impresionante, ya que tienes a tu disposición una potente y sencilla herramienta de personalización que refleja muy bien los cánones que Disney implementa en sus personajes. Una vez creado nuestro avatar llegaremos a Dreamlight valley, de aspecto oscuro y lúgubre, donde nos espera el mago Merlín, que nos pondrá al día con la historia que aquí se nos presenta y con el que aprenderemos a dar nuestros primeros pasos.

Con la magia que poseemos podremos ir limpiando y poniendo un poco de orden al valle mientras realizamos pequeñas tareas y vamos conociendo a personajes como Mickey, Goofy o el tío Gilito, que nos ayudarán a familiarizarnos con nuestros movimientos, la mochila, las herramientas y el dreamlight, la moneda de cambio del juego, que se consigue a base de superar todo tipo de tareas y que sirve para desbloquear nuevas zonas de este enorme reino en el que siempre algo que hacer. Estos pequeños retos se complementan con las misiones principales -que están relacionadas con la historia que nos presenta esta propuesta y mejoran nuestras habilidades- y las secundarias -que nos proporcionan objetos como ropa o mueble, además de dinero-. Llegados a esta altura de la película es más que probable que veas ciertos paralelismos entre «Animal crossing», algo que no esconde.

Este simulador de vida al más puro estilo Disney propone relajarnos y que seamos nosotros quienes marquemos nuestro propio ritmo, por lo que podrás entretenerte tanto como desees a la hora de realizar tareas básicas para farmear tanto como queramos: Retirar espinas, cavar, picar piedra para extraer minerales, recolectar frutas y verduras, pescar, elaborar recetas de cocina… todas tienen un propósito dentro del juego y todas ayudan a la hora de poder desempeñar tareas más importantes que, a su vez, nos ayudarán a cultivar nuestra amistad con los diferentes personajes que vayan poblando Dreamlight valley. Iremos aumentando nuestro nivel de amistad con ellos a base de hacerles favores y cuanto mayor sea nuestra vinculación con ellos, mejores serán nuestras recompensas.

Nuestro Tom Nook del universo Disney no podría ser otro que el tío Gilito, así que será él quien ponga a nuestra disposición (previo pago) todo tipo de objetos, tiendas o casas. Lo cierto es que tendrás que invertir mucho tiempo para poder ir haciéndote con todo lo que te ofrece el juego, pero como eres tú el que elige el ritmo al que quieres jugar, la experiencia durará todo lo que tu desees. A todo esto no debemos de olvidar que al tratarse de un videojuego que está en estado de early access, aún le queda mucho por crecer, ampliando el número de retos, recompensas, personajes y, por supuesto, nuevos reinos.

«Disney: Dreamlight valley», al igual que la mayoría de videojuegos del género, sabe muy bien cómo mantenernos enganchados a través de un sistema de recompensas que logrará que siempre deseemos descubrir más y seguir invirtiendo nuestro tiempo mientras descubrimos nuevas zonas y vamos conociendo más sobre su misteriosa historia. Todo ello envuelto en pura magia Disney, que nos permitirá usar la cámara de nuestro personaje para hacernos selfis con nuestros personajes favoritos, personalizando las fotografías para darle ese toque único que nos invitará a compartirlas a través de las redes sociales.

También contaremos con eventos temporales asociados algunas temáticas relacionadas con las franquicias más destacadas de Disney·Pixar. El primero de ellos, que se está celebrando justo ahora, es el «Pixar fest», que nos sumerge en el mundo de «Toy story» para ofrecernos una serie de retos que, al superalos, nos recompensarán con objetos únicos temporales. Se trata de una experiencia más que nos garantiza el hecho de seguir realizando actividades y pasemos el máximo tiempo posible jugando al título.

Estamos ante una propuesta diseñada para todos los públicos, ideal para disfrutar en familia mientras le echamos una mano a los peques o en solitario, tengas la edad que tengas. Todos estaremos deseando descubrir qué es lo próximo que podremos hacer en este mundo lleno de fantasía y nada mejor que ir de la mano de los personajes que nos han acompañado durante toda nuestra infancia para. Todos ellos cuentan con un gran modelado en 3D, fieles a sus diseños originales, al igual que sus escenarios, que aunque no son excesivamente grandes, muestran un buen nivel de detalle. Además, también contamos con un ciclo día/noche en tiempo real con el que podremos comprobar cómo los tonos van cambiando de color a medida que pasan las horas.

«Disney: Dreamlight valley» cuenta con todos los elementos que ya funcionan en otras propuestas del género, no nos descubre nada prácticamente nuevo, sin embargo, el hecho de poder contar con prácticamente cualquier personaje y elementos de las más famosas franquicias de Disney y Pixar logra captar nuestra atención. ¿Buscas aún más puntos a favor? El hecho de poder controlar la cámara a nuestro antojo es algo que se agradece, pemitiéndonos lograr cualquier perspectiva sobre el escenario, ya sea para explorar de forma óptima o para encontrar el mejor ángulo para nuestras capturas fotográficas.

Eso sí, también hay aspectos que estaría genial introducir de cara al futuro del título, como es la posibilidad de poder interactuar con otros jugadores, ya que toda la experiencia del juego ha sido diseñada para ser disfrutada en solitario. Sería interesante comprobar cómo podría introducirse una característica así para, por ejemplo, llevar algunas tareas por parejas o en equipos, aunque eso ya es soñar muy alto. De momento hay mucho por hacer en Dreamlight valley, así que si estás buscando una experiencia tranquila y relajada, este es tu juego.

Exploración y coleccionismo acaban de completar esta propuesta de Gameloft que también está llevando a cabo el desarrollo de «Disney: Speedstorm» desde su estudio en Barcelona y con el que y orientadas al coleccionismo y exploración, esto será como un parque temático para ti. Eso sí, no esperes emociones fuertes, solo el placer de descubrir más y más. LO MEJOR: La estupenda ambientación Disney. El sentirte constantemente recompensado por cumplir tareas de todo tipo. Es muy fácil de asimilar por cualquiera. LO PEOR: Algunas tareas son innecesariamente tediosas. Se echa en falta alguna forma de interactuar con otros jugadores. Comienza el periodo de acceso anticipado a Disney Dreamlight Valley Quienes posean un Paquete de Fundador obtienen hoy acceso al juego; la temporada inaugural del Camino de Estrellas se estrena con un homenaje al Pixar Fest. A eso se une que el juego es barato, pues cuesta unos 30 euros y, además, está gratuito desde el día del lanzamiento para los usuarios de Game Pass

«Disney dreamlight valley»

Gameloft

6 de Septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

LEGO brawls

Otra propuesta familiar, aunque menos amable, es la que presenta «LEGO brawls», donde los mundos LEGO colisionan en un videojuego de lucha multijugador con el que te lo pasarás en grande reventando bloques. La inagotable fuente que es la de las aventuras de los ladrillos de construcción más famosos del mundo cambia de fórmula para lanzar un título donde lo que se estila es la lucha y la acción por equipos. Para llevarlas a cabo haremos uso de unas mecánicas de construcción y destrucción únicas que prometen que este título combine unas posibilidades de personalización casi infinitas, con muchos contenidos desbloqueable y toda la acción del universo LEGO.

Con figuritas personalizables, los clásicos sets de la marca y el juego online por bandera, esta es la primera vez que la franquicia se convierta en un juego de lucha para toda la familia. Gracias a su amplio abanico de opciones de personalización podrás mezclar las piezas a tu antojo para crear luchadores únicos, además de piezas, accesorios, armas cuerpo a cuerpo, potenciadores, emoticonos y nombres que te servirán para crear tu propio estilo de juego. La mecánica de construcción y destrucción del juego supone una evolución en el ya tradicional género de lucha y plataformas, aplicando más de 77 billones de posibilidades de personalización a tu personaje para crear al guerrero definitivo.

El juego incluye niveles temáticos de los universos más famosos de LEGO, como son los clásicos ambientados en el espacio o el castillo, y otros que son los favoritos de los aficionados, basados en franquicias como «LEGO: Jurassic World», «LEGO: Ninjago» o «LEGO: Monkie kid», entre otros. Podrás jugar en equipos cuatro contra cuatro o en un todos contra todos a través de su modo multijugador local, elevando la cantidad a ocho si juegas online, donde tus amigos y tú podréis disputar partidas privadas a través del modo «Fiesta», mientras que en el modo «Brawl» podrás encontrar el modo arcade de toda la vida. Gracias al sistema cross-play podrás jugar con cualquiera de tus amigos independientemente de la plataforma que estéis utilizando, siendo este uno uno de los mayores atractivos que ofrece el juego.

Estamos ante un título que cuenta con un sistema de control que es de lo más sencillo, haciendo uso de una combinación compuesta por tan solo tres botones -ataque básico y dos destinados a los objetos especiales- ), por lo que se convierte en un videojuego ideal para cualquier jugador, independientemente de su edad, habilidad o preferencias de juego. Esto también implica que la cantidad de ataques sea más reducida. Suerte del factor humor, que siempre es el punto fuerte de cualquier aventura LEGO, y que en este caso se suma a su sencillo pero efectivo editor de personajes. Los eventos y contenidos de temporada también ofrecen más posibilidades, que junto a los desafíos y la posibilidad de configurar distintas condiciones para alzarte con la victoria, logran que puedas adaptar la experiencia a tu nivel de exigencia.

Gráficamente es sencillo, pero lo cierto es que cuida al máximo el nivel de detalle, destacando las animaciones de los personajes, que gozan se ese toque de humor de la marca. Al iniciar nuestra aventura no contaremos con muchos de ellos, pero a medida que avancemos podremos ir desbloqueando nuevos luchadores que se sumen al plantel. Es el editor el que se encargará de hacer su magia para lograr que con la simple combinación de diferentes piezas LEGO obtengamos una gran infinidad de distintos tipos de personajes, por es fácil perder el tiempo experimentando con el aspecto del tuyo antes de pasar a la acción.

Se trata de un videojuego de aspecto sencillo pero bastante sugerente, donde los escenarios muestran su solidez a pesar de que no contar con un gran nivel de detalle. En su banda sonora podremos escuchar piezas perfectamente reconocibles, pertenecientes a sus franquicias más reseñables, además de una gran cantidad de efectos especiales que acompañarán al movimiento de nuestro personaje, completando esa experiencia que es el intenso combate entre luchadores.

Se echan de menos algunos modos de juego extra, por lo menos aquellos típicos que nos podemos encontrar en cualquier juego del género, ya que a simple vista se puede quedar algo escaso de contenido. Su nivel de sencillez logra que esta propuesta sea más abarcable para todos, pero también más escasa para el público adulto, que buscará un desafio más complejo y menos básico.

Sin duda, se trata de una propuesta que encantará a los más peques de la casa y también a los fans de LEGO que quieren probar una aventura diferente, alejada del género al que nos tiene acostumbrados la marca danesa, líder mundial en piezas de contrucción. Una propuesta de lo más interesante para el inicio del curso escolar que servirá para entretener a los aficionados que apuesten por este género en el que comprobamos que se puede seguir innovando

«LEGO brawls»

Red Games · Bandai Namco

2 de Septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Apple Arcade y GeForce Now

JoJo’s bizarre adventure: All-star battle R

Para recibir a la tercera recomendación de esta semana tenemos que echar la vista atrás tan solo unos años, ya que no ha pasado ni una década desde el lanzamiento original de «JoJo’s bizarre adventure: All star battle», que ahora recibe la coletilla «R» para darle la bienvenida a la adaptación de uno de los videojuegos más populares de serie de anime. Nueve años después, el juego siguse manteniéndose fiel al cautivador estilo artístico de su creador, Hirohiko Araki, regalándonos un conjunto de expresiones de personajes fielmente recreadas, escenas de movimientos especiales y batallas intensas con increíbles detalles.

Esta remasterización llega junto a un plantel de cincuenta personajes, que pertenecen a cada uno de los arcos argumental de la serie «JoJo’s bizarre adventure». Los seguidores más fieles agradecerán que el elenco japonés de sus actores de doblaje participe también en el videojuego, logrando que su inmersión sea aún mayor mientras eschuchamos sus inolvidables diálogos en su lengua original. Con esta versión 2022 también se introduce una renovado sistema de lucha respecto a la propuesta original, ya que es capaz de aumentar el ritmo con nuevos hit stops, saltos rápidos y combos, además del sistema «Assist» para el combate.

Elige entre Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo o Jolyne Cujoh -hija de Jotaro y la primera protagonista femenina de la serie-, entre muchos otros, para disputar los duelos más célebres de la historia de la serie, viendo cómo los los héroes de sus diferentes universos interactúan por primera vez en cada uno de los seis emocionantes modos de juego que presenta, con el modo «All-star battle» en cabeza, donde puedes enfrentarte en batallas con varias configuraciones y reviviendo combates clásicos y variantes what if con las que podrás ganar diferentes recompensas durante el camino.

El resto de modos de juego los forman el modo «Arcade» -donde te enfrentarás a ocho oponentes controlados por la CPU a través del challenge battle o hasta que tu salud se agote con el endless battle-, el modo «Versus» -con el que podrás organizar combates junto a tus amigos o la CPU en single battle, team battle (tres contra tres) o en combates contra ocho oponentes a través del tournament battle-, el modo «Online» -para pelear contra amigos o enemigos de todo el mundo en batallas online-, el modo «Practice» -con el que podrás practicar hasta dominar la técnica- y el modo «Customize» -que cuenta con las medallas personalizadas que te servirán para modificar las poses de victoria de tus personajes-.

¿Cómo recibimos la actualización de este título en forma de nuevo juego? Bueno, estamos hablando de un gran homenaje a «JoJo’s bizarre adventure», de eso no hay duda. Es un buen juego de lucha que aporta variedad dentro del género, aunque no desea competir contra los títulos que han ido invadiendo nuestro salón durante los últimos años. Son muchas las alternativas que podemos disfrutar hoy en día, pero ninguna creada para los fans de este anime que siguen esperando el próximo capítulo dentro de la historia de los videojuegos de la serie.

Llega con una cantidad de luchadores superior respecto al original -algo que siempre es de agradecer-, además de mejoras en su jugabilidad, aunque su modo online puede parecer un poco anticuado. Te encantará si eres fan y ya lo disfrutaste en su momento, incluso si no tuviste la oportunidad de echarle el guante en 2013. Su aspecto gráfico te atrapará y más ahora que puedes disfrutarlo a 60 fotogramas por segundo, aunque tienes que llegar con su historia aprendida, ya que no contarás con cinemáticas que sirvan de hilo conductor para que puedas seguir el argumento que plantea el juego. No revolucina, pero mejora algunos aspectos destacados y añade nuevo contenido.

«JoJo’s bizarre adventure: All-star battle R»

CyberConnect2 · Bandai Namco

2 de Septiembre · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

