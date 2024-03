"Final fantasy VII: Rebirth" continúa su viaje con una colosal carta de amor al clásico de PlayStation - gameLover

Esta semana también descubrimos el refrescante plataformas 3D «Penny’s big breakaway» y revivimos la memorable historia de «Brothers: A tale of two sons» a través de su remake.

Final fantasy VII: Rebirth

¡Hola, gameLover! No hay mejor manera de comenzar el mes de marzo que con el videojuego más esperado de todo 2024. Te estoy hablando, obviamente, de «Final fantasy VII: Rebirth», que llega en exclusiva a PS5. El proyecto de la trilogía remake del legendario «Final fantasy VII» (1997) empezó con el lanzamiento de «Final fantasy VII : Remake» en 2020, un título que ha vendido más de 7 millones de copias globalmente, habiendo sido lanzado únicamente en PS4 y PS5. Ahora es el momento de afrontar su esperadísima segunda parte, que ya ha sido considerada por la crítica especializada en videojuegos como una auténtica obra maestra, convirtiéndose en un título imprescindible de esta presente generación.

En este «Rebirth» volvemos a metermos en la piel de Cloud Strife y sus compañeros -entre los que se encuentran los inolvidables Tifa, Barret, Aeris y Red XIII– unen sus fuerzas a las de nuevos compañeros -como la enérgica ninja Yuffie y el bromista robot felino Cait Sith– para perseguir al legendario guerrero Sefirot, que forma parte del pasado de Cloud y que pretende dominar el planeta. Esta renovada entrega nos ofrece una experiencia inolvidable llena de giros sorprendentes, personajes memorables e increíbles escenarios a través de un viaje fascinante por un enorme mundo lleno de peligros, aventuras, alegrías y dudas. Es un cúmulo de sensaciones, pero desde luego es también una carta de amor al videojuego original, ya que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a una visión más profunda de sus personajes mientras aprendemos a combinar sus poderes en combate y a estrechar sus vínculos a través de nuestras decisiones, conectando su personalidad con el mundo en el que viven. Aquí, la relación de Cloud con sus compañeros cambiará según tus acciones y elecciones de diálogo, lo que tendrá su impacto en parte de la trama.

Esta segunda parte sigue haciendo justicia a estos emblemáticos personajes y a la historia que se ha ganado el corazón de toda su comunidad a través del original, ampliando su visión y expresión en todos los sentidos, no solo en lo que respecta al tamaño del mundo sino también incluyendo nuevos elementos que parten de los comentarios de su comunidad de jugadores, que han aportado toda su experiencia a los mandos de «Remake» para mejorar este «Rebirth» desde el punto de vista del jugador. Esto nos lleva a la implementación de un sistema de combate ampliado o las habilidades sincronizadas entre los miembros del grupo, por citar un par de interesantes ejemplos. Los modos clásico y directo de «Final fantasy VII: Remake» también regresan en esta entrega, permitiéndonos elegir el tipo de interactividad durante el combate -una más vertiginosa y otra más centrada en la toma de decisiones-, además del nivel de dificultad, que inicialmente se puede moderar entre fácil, normal y proporcional, siendo este último una intersante novedad que aporta una mayor personalización de cada parámetro.

Su historia adquiere una dimensión aún más dramáticas tras la incorporación de giros decisivos que se desarrollan a un ritmo trepidante y que se suma a su ya de por sí profunda trama. El mapa está interconectado, sin ningún tipo de corte, ofreciendo una gran cantidad de puntos de interés para explorar y un sinfín de recursos, tesoros y, cómo no, formidables enemigos. Prepárate para combatir y usar las extraordinarias habilidades de cada uno de los personajes para enfrentarte a peligrosas criaturas en una gran variedad de emblemáticos escenarios que han sido reinterpretados para mostrarnos una visión más actual, además de ofrecernos una inmensidad de contenido secundario y cerca de tres decenas de variados y divertidos minijuegos.

«Final fantasy VII: Rebirth» sigue la estela del primer juego de la trilogía abarcando desde el comienzo del viaje a las afueras de Midgar hasta el intermedio del videojuego. Si «Remake» sirvió de introducción, «Rebirth» plasma los acontecimientos que lo detonaron, los tejemanejes entre las personas implicadas e, incluso, el propio viaje en su avance hacia su punto álgido. Cloud y sus amigos siguen con su viaje a través de este vasto y vibrante mundo donde les esperan nuevas aventuras.

Aunque te recomendamos encarecidamente haber jugado con la anterior entrega, este título puede disfrutarse de manera independiente. Eso sí, tienes que tener en cuenta que es una legendaria historia dividida en tres partes, por lo que se te ofrecerá un intenso resumen de la aventura que hemos vivido hasta ahora a través del primer título, ya sea para ponerte al día o para recordar detalladamente todos los acontecimientos. Aquí, para dar caza a Sephirot, que sigue con su propio plan, partiremos desde las afueras de Midgar para explorar la inmensidad del mundo, emprendiendo un viaje con destino desconocido.

Es así de contundente: «Final fantasy VII: Rebirth» es la obra más ambiciosa hasta la fecha en la historia de la franquicia, sin ningún tipo de duda. Como remake, mejora y expande la leyenda de uno de los más importantes y queridos videojuegos de todos los tiempos y, como secuela, aporta tantísimo contenido que va a ser complicado saber de qué manera la podría superar la última entrega de la trilogía, ya que nos ofrece cientos de horas de pura diversión y entretenimiiento. Square Enix regresa a los días de gloria con su franquicia estrella para llevarla al próximo nivel, ofreciéndonos mucho más de lo que jamás habríamos soñado a través de una recreación inigualable del inolvidable viaje que emprendimos hace ya 27 años.

No se puede pedir más. Cuenta con una narrativa tremenda que amplía y añade profundidad y complejidad a la historia original, un mundo abierto excepcional que ha sido meticulosamente diseñado para ofrecernos una gran cantidad de contenidos de calidad, unos personajes que nos llevan de nuevo al pasado mientras reinterpretan y elevan todos aquellos momentazos que ya formaron parte del viaje original, un sistema de combate que roza la perfección para enfrentarnos a unos enemigos que son capaces de abrumarnos y una selección brutal de minijuegos capaces de ofrecernos un respiro mientras seguimos avanzando en su trama. Por no hablar de una banda sonora tan colosal como épica. Este «Rebirth» es emoción en estado puro, permitiéndonos revivir esta increíble historia como si fuese la primera vez, tarea nada fácil teniendo en cuenta que el original siempre ha sido la referencia del género. ¡El must de 2024!

«Final fantasy VII: Rebirth»

Square Enix · PLAION

29 de febrero · PS5

Penny’s big breakaway

Lo cierto es que cuando vi el tráiler de presentación de este videojuego el pasado verano me emocioné muchísimo por la frescura que desprendía. Vi en acción uno de mis géneros favoritos -el de las plataformas- junto a un montón de mecánicas y habilidades que realmente llamaban la atención… y eso me gustó mucho. «Penny’s big breakaway» es el nombre de esta propuesta a la que le tenía tantas ganas y que se ha materializado por sorpresa durante la emisión del reciente Nintendo Direct. Además, no te puedes hacer a la idea de lo que me ilusioné cuando descubrí que detrás de esta nueva IP se esconde el estudio Evening Star, encabezado por Christian Whitehead y que aquí actúa como fundador del estudio y director creativo de este título.

Siempre se ha considerado a sí mismo como un fan absoluto de la franquicia «Sonic the hedgehog» y así lo ha demostrado a través de los diferentes ports con los que ha llevado algunos de los títulos clásicos de la emblemática saga a dispositivos móviles a lo largo de la última década o, más recientemente, con videojuegos como «Sonic mania» o «Sonic origins», en los que se nota la verdadera pasión que siente por el erizo azul de SEGA y por un género que sigue dándonos tantas alegrías a día de hoy como es el de las plataformas.

Toda esa pasión la ha volcado junto a su equipo en esta propuesta original que llega en forma de una aventura de plataformas y acción en 3D, caracterizado por una dirección artística muy llamativa y colorida y unas mecánicas de juego que se llevan a cabo de forma cinética gracias al complemento de la protagonista, que a su vez le sirve de arma de ataque: Su nombre es Penny y siempre va acompañada de su inseparable amigo Yo-Yo -que es, literalmente, un yoyó-. Ambos se han metido en un gran lío y deben escapar de los esbirros del emperador -un infinito grupo formado por pingüinos- a través de todo el mundo de Macaroon.

Pero, ¿cómo han llegado ambos a esta situación? Bueno, el emperador Eddie decide convocar una audición en palacio para brindarle una oportunidad a los nuevos y talentosos artistas del reino, pero la situación se le va de las manos a Penny cuando, por culpa de Yo-Yo, ridiculiza a su majestad ante todos los presentes. El rey enfurece y manda a todo su ejército tras ellos, lo que da pie al inicio de esta aventura, en la que nuestros queridos protagonistas fugitivos deberán recorrer una gran variedad de regiones de Macaroon mientras intentan despistar a esa alocada legión de pingüinos.

«Penny’s big breakaway» cuenta con unas divertidad mecánicas de juego que son muy fáciles de aprender, pero difíciles de dominar: Gracias a las habilidades de Yo-Yo puedes saltar más alto, engancharte a los salientes, balancearte o montarse en él para convertirlo en un vehículo e ir más rápido. Cuentas con un montón de potenciadores distintos en forma de aperitivos que te ayudarán a vitaminar a Yo-Yo para mejorar su velocidad de movimiento, impedir que Penny sufra daños y muchas más características que irás descubriendo a medida que avances a través de esta mundo fluorescente . Que no te engañe su amable y colorido aspecto, ya que su gameplay va a requerir que hagas uso de impresionantes combos que nuestros dos héroes puedan protagonizar la fuga perfecta.

Tu objetivo es lograr escapar para ayudar a Penny a limpiar su nombre y así desvelar el misterio de la cuerda cósmica que ha convertido a Yo-Yo en el ser que es ahora. El videojuego cuenta con un modo historia en el que te encontrarás todos los elementos típicos de los clásicos de las plataformas de los 90, con mundos diferentes, cientos de enemigos a los que derrotas y un disparatado elenco de jefes finales que te harán la vida imposible. Pero también cuenta con un modo más desafiante en forma de cronómetro, fases extra y muchos coleccionables que acumular a lo largo y ancho de toda la aventura.

«Penny’s big breakaway» ha llegado con un precio reducido de 30 euros y mucho que ofrecer, empezando por sus 11 exuberantes mundos y 40 niveles que superar. Recolecta todas las monedas que puedas a medida que vayas avanzando, porque eso te permitirá canjearlas más adelante por artículos de bonificación, más niveles secretos y extras desbloqueables. Es un mundo de vida y de color que te encantará si lo tuyo son las plataformas y deseas probar una fórmula nueva que te ofrece salir de los convencionalismos del género pero, a su vez, ofrecerte lo mejor de él.

No hay duda de que estamos ante una propuesta que, si cala entre los jugadores, sabrá llegar aún más lejos para que pueda ser valorado como se merece entre su comunidad. Es una joyita a tener en cuenta en este inicio de 2024 en el que ya empiezan a despuntar los títulos triple A y que nos disfraen de opciones tan intersantes como esta, que aportan nuevos aires y ese toque de nostalgia que siempre nos encanta, gracias al carisma de sus protagonistas. la dosis de humor justa y una dirección artística que ya se ha apropiado para convertirla en su propio sello de identidad. ¡Tienes que darle una oportunidad!

«Penny's big breakaway»

Evening Star · Private Division

21 de febrero · PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Brothers: A tale of two sons / Remake

Llegó durante el final de los ciclos de vida de PS3 y Xbox 360, en 2013, y ha sido recordado a lo largo de estos más de diez años mientras replicaba su éxito en otras plataformas como PS4 y Xbox One (2014) o más recientemente en Nintendo Switch (2019) y Luna (2020). Estoy hablando de «Brothers: A tale of two sons», la queridísima obra maestra indie de Josef Fares -el visionario creativo que también está detrás de «It takes two»– que ahora renace en forma de remake para una nueva generación de jugadores que también merecen poder jugarlo.

No es para menos, ya que todos tenemos un recuerdo memorable de esta aventura que fue originalmente concebida para un jugador y que narra el extraordinario y desgarrador viaje de los hermanos Naia y Naiee mientras se embarcan en una búsqueda para salvar la vida de su padre moribundo. Recreado sobre Unreal Engine 5, cada paso de este viaje se ha construido minuciosamente desde cero para ofrecer la misma experiencia de la forma más inmersiva posible, sin dejar de ser fiel al juego original.

«Brothers: A tale of two sons» ha sido reconocido mediante multitud de premios internacionales a lo largo de los años y es considerado como uno de los videojuegos indies más influyentes de la última década, por lo que su regreso -apenas once años después- está más que justificado. Sobre todo para la alegría de los más veteranos, que vamos a tener una nueva oportunidad de revivir su historia, aunque también para esos nuevos jugadores que no lo conocían y que van a poder disfrutar de esta mezcla de aventura y puzles mientras manejan a los dos hermanos de la forma original (con un solo mando en el modo para un jugador) o a través del nuevo modo cooperativo local (que nos permite jugar con dos mandos para que ambos jugadores controlen a cada hermano).

Que vaya por delante que se trata de un remake estrictamente visual, conservando intactas su innovadora jugabilidad y su conmovedora historia original. El lavado de cara ha sido integral y presenta un nuevo modelado para los personajes y una reconstrucción integral de todos los escenarios y paisajes, que han actualizado sus gráficos, así como el rendimiento global del videojuego. Su banda sonora también ha sido regrabada con una orquesta en directo, por lo que vas a poder vivir esta experiencia emocional como nunca.

Guía a estos dos hermanos a través de un épico cuento de hadas lleno de descubrimientos, pérdidas, aventuras y misterios. Se trata de un viaje inolvidable en el que resolverás puzles, descubrirás historias ocultas, atravesarás peligrosos lugares y lucharás contra enemigos mortales. La propuesta original ya estaba llena de detalles ocultos que recompeaban a quienes los buscaras, pero esta nueva versión ha querido añadir nuevos secretos por descubrir, por lo que se convertirá en una nueva experiencia aunque ya lo hayas jugado varias veces como yo.

La primera vez lo jugué de la única manera que se podía jugar entonces, en solitario, pero en esta ocasión me he animado a hacerlo con mi player 2 a través del modo cooperativo local que se ha implementado para la ocasión. Te aseguro que es una gozada comprobar cómo tu compañero de aventuras se sorprenderá mientras descubre lo maravilloso de este videojuego mientrás tú vuelves a revivir la experiencia (en mi caso, esta ha sido la tercera vez). Pero si prefieres hacerlo solo, pondrás a prueba tu coordinación y habilidades motrices a través de sus mecánicas de movimiento, que requieren algo de práctica al principio, para utiliza la fuerza del hermano mayor y la agilidad del hermano pequeño de manera simultánea.

Es un regalo poder volver a disfrutar de «Brothers: A tale of two sons». Sí, es un remake que cumple con lo que promete y no hay mucho más que añadir, pero es que tampoco necesita más. Su historia, planteamiento y jugabilidad se mantienen intactos conservando la experiencia original mientras su completo remodelado visual lo moderniza para convertirse de nuevo en una obra de arte que merece ser jugada por las nuevas generaciones de jugadores y no solo para ser recordada por la anteriores.

Su historia sigue aguantando el tipo con el paso del tiempo y se plantea de la misma manera, mediante cinco partes formadas por el prólogo, tres capítulos y el epílogo. Es una tercera vida para el videojuego, que después de su lanzamiento original en 2013 ha sabido seguir expandiéndose en prácticamente todas las plataformas existentes (incluídas smartphones y tablets) para ahora rematar la jugada con esta versión definitiva que ya nos hace experimentar con la nostalgia para seguir respetando sus mecánicas de juego, por las cuales es tan reconocido. Recomendadísimo lo hayas jugado o no, una experiencia equilibrada con una duración de unas 5 horas y un precio reducido de 20 euros.

«Brothers: A tale of two sons / Remake»

Avantgarden Games · 505 Games

28 de febrero · PS5, Xbox Series X|S y PC

