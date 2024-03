"Disney Lorcana", el primer juego de cartas coleccionables de Disney, ya ha llegado a España - gameLover

La primera fase de su lanzamiento se produjo el pasado verano y es ahora, coincidiendo con la llegada de su tercer set -«Into the Inklands»-, cuando se inicia su distribución también en nuestro país.

Disney Lorcana

¡Hola, gameLover! Aún recuerdo, como fan absoluto de Disney que soy, el anuncio de «Disney Lorcana» hace ya un par de veranos. Fue muy emocionante descubrir esta sorpresa que la casa del ratón nos tenía preparada a toda su comunidad, que en ese momento de 2022 seguíamos las novedades durante el evento oficial D23. Fue ahí donde pudimos enterarnos de los primeros detalles de su primer juego de cartas coleccionables que, por supuesto, iba a aprovechar todas las franquicias de la compañía para crear un rico y variado universo de personajes.

La fantasía de «Disney Lorcana» es el resultado de la combinación de la experiencia centenaria de Disney con los 140 años de excelencia de Ravensburger -la empresa alemana que se dedica a la fabricación de juegos y juguetes por todo el mundo-. Juntos han creado el juego de cartas coleccionables (JCC) más accesible del mundo con el objetivo de acoger a todo tipo de jugadores: Desde los ocasionales, que apenas tengan experiencias con este tipo de juegos, hasta los más veteranos, con la posibilidad de llevar a cabo profundas estrategias para lograr un juego más competitivo. Esto implica también que los jugadores de todo tipo de edades puedan embarcarse en esta nueva aventura, desde los adultos hasta los más peques de la casa, ya que podrán enfrentarse entre sí a través de un sistema de juego fácil de entender y de dominar.

En «Disney Lorcana» nos convertimos en Iluminadores y utilizaremos tinta mágica para evocar a un grupo de personajes Disney llamados glimmers, que pueden aparecer tanto de formas que ya nos son familiares como de una manera fantástica, como si de un what if se tratara. En cada partida explorarás el reino de Lorcana con tu equipo de glimmers y competirás por ser el primero en conseguir 20 puntos de leyenda mientras haces uso de personajes, acciones y objetos de tu mazo de cartas, decidiendo si mandar a tus personajes a explorar para conseguir puntos de leyenda o aceptar los desafíos de tus oponentes para ralentizarlos.

Se trata de un sistema de juego muy sólido que ofrece a los jugadores, como cualquier otro JCC, la oportunida de conectar con otros miembros de su comunidad, intercambiar cartas y competir, obteniendo recompensas tanto por participar como por ganar partidas. Con este lanzamiento, Disney se mete de lleno en este inexplorado terreno por la compañía, compitiendo directamente contra míticas propuestas JCC como son «Pokémon», «Magic: The gathering» o «Yu-Gi-Oh!», entre otros.

Into the Inklands

Hasta la fecha, «Disney Lorcana» cuenta con tres sets distintos: El inicial –«The first chapter»-, que llegó con el nacimiento del juego durante su primera fase de lanzamiento, en agosto del año pasado para, posteriormente, darle la bienvenida a su primera expansión –«Rise of the floodborn»-, que llegaría tan solo tres meses después para añadir personajes de franquicias tan importantes como «Pinocho», «El libro de la selva» o «Basil, el ratón súperdetective», además de una nueva mecánica de juego llamada «Resistir».

Este es el plan que Disney y Ravensburger han ideado para su hoja de ruta con el objetivo de lanzar un total de cuatro sets al año, uno por trimestre. Ahora, es el momento de darle la bienvenida al tercero –«Into the Inklands»-, que sirve como punto de partida para este JCC en nuestro país. El lanzamiento de «Disney Lorcana» se ha efectuado de forma escalonada y no ha sido hasta ahora cuando lo hemos recibido en España, por lo que tenemos la oportunidad de coleccionar las 690 cartas que se han ido acumulando hasta ahora de una sola tacada, ya que el primer set está conformado por 234 cartas, el segundo por 225 y el tercero por 231.

«Into the Inklands» introduce a célebres personajes de series como «Patoaventuras» y «Aventureros del aire» y de pelis como «El planeta del tesoro», además de añadir un nuevo tipo de carta («Ubicaciones»), que tienen la particularidad de disponerse horizontalemente -en lugar de verticalmente- y en la que podemos encontrar todo tipo de localizaciones y escenarios de los mágicos mundos de Disney. Por primera vez, los jugadores podrán hacer que sus glimmers visiten las ubicaciones que forman parte de las distinta historias de Disney, algunas tan populares como la isla Motunui de «Vaiana» o el barco Jolly Roger de «Peter Pan», entre otras. También aprenderán una nueva mecánica y añadirán más opciones de estrategia al juego, dándole continuidad a la historia de los Iluminadores, que fueron transportados misteriosamente al reino de Lorcana en «The first chapter».

Después de desencadenar una riada de tinta mixta de forma accidental -en «Rise of the floodborn»– que dispersó la valiosa leyenda por todo el reino de Lorcana, los Iluminadores ahora tienen que encontrarla para traerla de vuelta a Lorcana. Sin embargo, puede que su misión resulte más peligrosa de lo que creen, ya que en sus aventuras por las Inklands se escuchan todo tipo de rumores sobre unos inquietantes sucesos relacionados con unas sombras siniestras, añadiendo a la historia ese puntido de misterio que se transformará en emoción durante el juego.

IMAGEN

Por cierto, tal vez te estés preguntando por qué todos los nombres de los sets están localizados en inglés y no han sido traducidos a nuestro idioma, ¿verdad? Hay una sencilla razón y es que este JCC llega íntegramente en su idioma original. A pesar de que desde Ravensburger insisten en que el inglés que podemos leer en las cartas de estos tres primeros sets pertenece a un nivel muy básico para todo tipo de públicos, lo cierto es que yo lo veo como un punto negativo en esta etapa inicial del juego, ya que no todos los jugadores tendrán la misma habilidad para entenderlo todo a cada paso que den, por no hablar de las cartas que incluyen letras de canciones en inglés, con las que probablemente no estemos familiarizados. De todas formas, es más que seguro que en algún momento acaben llegando en español -como ya lo ha hecho a otros idiomas como el francés, el italiano o el alemán-, pero no será en este 2024, eso seguro.

Lo que sí nos garantiza este tercer capítulo de «Disney Lorcana» es ese toque nostálgico de finales de los años 90 a través de un grupo de queridas historias y personajes que hacen su debut en el JCC, como son Perdita y los perretes de «101 dálmatas» o algunoa tan míticos como Pluto, con el que probablemente estés a muy buen recaudo. Por cierto, tienes que saber que aunque no es necesario poseer cartas de los dos primeros sets para jugar con este tercero, puedes combinar todas las cartas publicadas hasta ahora para actualizar y personalizar tus mazos. Tú decides. Además, se incluyen nuevas combinaciones de tinta en los mazos de inicio -ámbar y esmeralda por un lado y rubí y zafiro por el otro-, añadiendo más profundidad al juego.

El primer mazo destaca el ámbar -presentando leales y determinados personajes que se concentran en el apoyo de sus compañeros de equipo-, junto con los adaptables personajes esmeralda -que usan su ingenio para sorprender a los oponentes-; una opción ideal para los jugadores a los que les gusta robar cartas y usar estratagemas para ganar. Mientras que en el segundo, se combinan los personajes rubí -siempre orientados a la acción- con los inteligentes personajes zafiro -que usan la estrategia para mantener a los jugadores un paso por delante-, siendo perfectos para los jugadores a los que les gusta utilizar personajes rápidos y tener muchos recursos. Cada mazo de inicio de incluye todo lo que un jugador necesita para poder empezar a jugar contra otro jugador que tenga su propio mazo, siempre y cuando cada uno de ellos posea 60 cartas como mínimo con dos tipos de tinta, cada uno con su particular estilo de juego.

También contamos con paquetes de refuerzo, que otorgan a los jugadores la posibilidad de personalizar sus mazos mientras crean sus propias estrategias de juego. Con ellos podrás descubrir nuevos personajes, ubicaciones, objetos y habilidades, ya que contienen un total de 12 cartas aleatorias que siempre garantizan una carta foil, 2 raras (o de rareza superior), 3 poco comunes y 6 cartas comunes. Por último, también contamos con la posibilidad de quedar como un rey con el gift set, con el que podrás eclipsar a tus oponentes gracias a la s cartas foil de Stitch y Campanilla, que ofrecen nuevas opciones para tus mazos, obteniendo también cuatro paquetes de refuerzo con cartas aleatorias. Por si fuera poco, también contamos con una completa línea de accesorios, que nos servirá para guardar y conservar nuestras cartas de forma segura, sino también para añadir un toque de estilo a tu colección a través de fundas para las cartas, cajas para los mazos y tapetes de juego para tus partidas.

Estamos viviendo los primeros días de vida de «Disney Lorcana» en nuestro país y se nos presenta una excelente oportunidad de conocer este JCC en en profundidad: Será este mismo fin de semana en el stand de Ravensburger de la feria InterOcio que se celebra en IFEMA, en Madrid. Este es el punto de encuentro para los fans, qie podrán visitar el stand DC1 del pabellón 12, donde conoceremos en primera persona los cientos de ilustraciones originales que se han creado exclusivamente para este juego y que encantarán a todo tipo de coleccionistas. Por supuesto, es el tercer set, «Into the Inklands», el que adquiere un mayor protagonismo en la feria, donde se celebrarán también dos torneos gratuitos de bienvenida en formato sealed: Uno más pequeño con 36 jugadores que se jugará en el propio stand el viernes 15 y otro más grande con un máximo de 100 jugadores que se llevará a cabo en el espacio común sábado 16. Si estás deseando participar debes hacerlo a través de tu inscripción en la plataforma Melee.

En InterOcio también se realizarán demostraciones del juego gratuitas cada día para permitir que todo el mundo pruebe «Disney Lorcana», así que esta es tu oportunidad de conocerlo a fondo después de que se haya convertido en todo un fenómeno de masas en el resto del mundo. Por cierto, si no tienes la oportunidad de asistir a este evento pero tienes ganas de introducirte en el juego, que sepas que ya puedes hacerlo, porque toda la línea de producto ya está a la venta y cuenta con el apoyo de una app de acompañamiento para tu smartphone que te servirá como guía en el juego y donde podrás mantener al día tu colección de cartas haciendo inventario de las que ya posees y de las que te faltan por conseguir. Yo ya estoy muy dentro… ¿y tú?

«Disney Lorcana: Into the Inklands»

Disney · Ravensburger

8 de marzo

