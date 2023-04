"The legend of Zelda: Tears of the kingdom" impulsa el debate "Videojuegos: El décimo arte" - gameLover

Juan Gómez Jurado, Ana Oncina, Valeria Castro y Rufino Ferreras analizan la evolución de este medio cultural en el Museo nacional Thyssen-Bornemisza.

¿Son los videojuegos arte? Esta es la pregunta que todos los que amamos el mundo de los videojuegos convertimos en afirmación para poder relatar nuestra expereriencia a los mandos de la consola. No hace falta irnos muy lejos para comprobar que esto es así: Son innumerables los videojuegos que reúnen los requisitos para demosrarnos que son una expresión más de arte como lo es la música, el cine o la escritura.

Lo pudimos comprobar, por ejemplo, hace ya 6 años con la publicación de «The legend of Zelda: Breath of the wild» y volveremos a experimentar la misma sensación en unos días gracias al inminente lanzamiento de su secuela, «The legend of Zelda: Tears of the kingdom».

«Videojuegos: El décimo arte» es el título de este debate que lleva realizándose en entornos académicos, culturales y sociales desde hace algo más de una década, sobre todo desde la legitimación que le otorgó el prestigioso MoMA anunciando en 2012 la adquisición de 40 videojuegos para su propia colección. Ahora, con el lanzamiento este 12 de mayo de «The legend of Zelda: Tears of the kingdom», se vuelve a poner esta cuestión sobre la mesa, siendo la popular franquicia una de las frecuentemente usadas por quienes defienden que este medio es considerado como arte.

Analizada la clasificación de las artes, aquella que comenzó en la Grecia clásica y que ha llegado hasta nuestros días con cambios en el orden e incorporaciones, parece claro que el hueco al que aspira el videojuego dentro de la lista es el décimo. ¿Lo merece? ¿Hay dudas para considerar al videojuego como décimo arte? Es por ello que se abre esta conversación abiertamente y con diferentes visiones sobre la consideración artística del videojuego en un entorno de la mayor relevancia y prestigio internacional como es el Museo nacional Thyssen-Bornemisza.

Esta mesa redonda contará con eminencias culturales como el escritor Juan Gómez Jurado, la ilustradora y también escritora Ana Oncina, además de Valeria Castro -confundadora de Platonic Games y presidenta de la Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento, DEV– y Rufino Ferreras -director del área de educación del museo nacional Thyssen-Bornemisza. Juntos expondrán su particular visión de lo que es (y lo que no es) el décimo arte y lo harán acompañados del periodista especializado en videojuegos Santiago Bustamante, director cultural de OXO, el museo del videojuego de Málaga.

Tú también puedes asistir a este debate, ya que la entrada es libre hasta completar el aforo. La convocatoria como público está abierta para todos los interesados este jueves 27 de abril a las 12:00 en el salón de actos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8 de Madrid). Promete ser una interesante conversación cultural sobre este título -del cual puedes admirar toda su belleza audiovisual en los tráilers que acompañan estas líneas- y tantos otros que conforman el mundo de los videojuegos, que ahora se contempla de una manera mucho más representativa que años atrás.

Share and Enjoy !