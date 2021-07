Junto al resto de lanzamientos en videojuegos de los últimos días, «Red wings: Aces of the sky» y «Super toy cars 2: Ultimate racing», que completan las publicaciones más recientes.

Monster hunter stories 2: Wings of ruin

La franquicia «Monster hunter» está de enhoranuena este año, contando con dos nuevas entregas exclusivas de Nintendo Switch y también con una película protagonizada por Milla Jovovich que arranca el inicio de una nueva era de la saga en el cine. Ahora es momento de recibir el segundo de estos dos videojuegos, después del éxito obtenido con «Monster hunter: Rise» en el primer trimestre del año. Pero ahora es el momento de «Monster hunter stories 2», un título muy distinto al que estamos acostumbrados los cazadores de monstruos, siendo la continuidad de su precuela, lanzada en 2016 en Nintendo 3DS, abrazando su lado más clásico.

«Wings of ruin» es una secuela que ha sido orientada a todos los públicos, aunque está especialmente destinada para que los más peques de la casa vayan conociendo al lore de la saga, presentando una estructura por capítulos que bien podría contar con un poco más de ritmo, ya que en la primera parte del juego te limitas a realizar misiones muy parecidas mientras el argumento se presenta lentamente… tal vez demasiado. Completar el juego completo puede llevarte en torno a las treinta horas de duración -y mucho más del doble si completas misiones secundarias o te centras en potenciar al máximo tus criaturas-, con bastante contenido por completar incluso después de haberlo finalizado.

Te toparás con personajes heredados del anterior juego, imprescindibles para sostener la historia de esta aventura, especialmente en su segunda mitad; a lo que se suman sus interesantes mecánicas y un diseño digno de mención. En este mundo abierto podrás descubrir distintas zonas en las que podrás moverte gracias a los monsties, las bestias que podremos controlar gracias a nuestras habilidades como riders. Se trata de un verdadero ecosistema bien cargado de exóticos biomas y secciones de gran extensión en los que notarás patrones a la hora de recorrerlos, algo que ya fue criticado en la anterior entrega y que no se ha corregido aquí.

Lo verdaderamente interesante aquí es su jugabilidad, con un divertido sistema de combate por turnos que cuenta con una curva de aprendizaje razonable en la que rider y monsties tienen la capacidad de combatir con diferentes juegos de movimientos, contando con seis tipos de armas y con los espectaculares ataques de las bestias. Está apoyado en un sistema de piedra, papel y tijera que cuenta con tres tipos de ataques -potente, ágil y técnico-, además de distintas habilidades y golpes especiales, uso de objetos y ataques devastadores que se ejecutan gracias al vínculo con tu monstie. El apartado visual es realmente espectacular y su interfaz es tan sencilla como práctica, algo que resultará efectivo a la hora de acelerar el combate durante el juego.

Dependiendo de tu habililidad a la hora de machacar a tus contrincantes, los combates te resultarán más o menos complejos, con algunos duelos que sí serán más exigentes que la media. Tu progresión se mide en base a la experiencia y niveles y esto lo acerca al género JRPG, dándote la posibilidad de centrarte en los monstruos mediante un sistema de crianza la mar de elaborado, que consigue que puedas modificar su árbol de genes, alterndo así las estadísticas de las bestias. Esta progresión es como la de cualquier «Monster hunter», pero habiendo sabido adaptar esta clásica fórmula de rol con los elementos que identifican la saga.

En el juego contaremos con 217 tipos de especies de monstruos diferfentes, que tendrás que derrotar para obtener materiales, además de usar objetos, movimientos para tus armas y también contarás con un modo multijugador con el que podrás mejorar la experiencia, añadiendo unas cuantas horas de juego más para poder compartirlo junto a tus amigos mediante un competitivo con el que retar a otros riders y uno de expedición con el que poder jugar junto a un acompañante para exprimir el título cuando creas que no puedes sacar nada más de él.

En esta entrega que pretende introducir a nuevos jugadores para conocer la franquicia, el nivel técnico no es lo más importante, pero eso quita que estemos ante una experiencia notable que nos proporciona un espectacular apartado visual, una gran variedad de monstruos y combates épicos en los que se respira la auténtica esencia de la franquicia. Aunque puedes elegir entre el inglés y el japonés, podrás leer textos y diálogos en español, con una buena banda sonora que ambienta la aventura a la perfección.

Aunque pueda parecer continuista respecto a su anterior entrega, estamos ante un videojuego con un gran nivel audiovisual, con un combate por muy entretenido que sabe compensar las carencias técnicas. además del multijugador, que te ofrecerá unas horas extras de contenido, conviertiéndose en una aventura sólida, distinta y con alicientes suficientes como para querer probarlo. Una vez lo hagas, te costará dejarlo, ya que te encandilará a base de bien gracuas a su animado estilo y la cantidades de contenido que trae.

Por cierto, al igual que «Monster hunter: Rise», este «Monster hunter stories 2: Wings of ruin» llega con tres nuevas figuras Amiibo (Tsukino, Ena y Ratha Kalapteron, que debutan en la serie) y con los que conseguirás algunas ventajas en el juego, como armaduras y una bonificación diaria, así como avatares que se usan el en sistema de mensajes del juego. Eso si has tenido suerte a la hora de hacerte con ellas, porque su distruibución en Europa se ha limitado a la My Nintendo store y sus limitadas unidades disponibles desaparecieron bien rápido.

«Monster hunter stories 2: Wings of ruin»

Capcom · Nintendo

9 de Julio · En exclusiva para Nintendo Switch y PC

Necromunda: Hired gun

Si sientes verdadera pasión por el universo de «Warhammer 40,000», te alegrará saber que estás ante un nuevo título que deriva directamente de él. Conviértete en un mercenario en este trepidante shooter en primera persona que ahora llega también en formato físico tras su lanzamiento digital hace unas semanas. Caza a tus objetivos, mejora tus armas y aumentos biónicos y cobra tus recompensas mientras buscas la verdad en la interminable ciudad colmena de «Necromunda: Hired gun», basado en el paisaje urbano distópico de Necromunda, las bandas luchan por sobrevivir en un submundo de pesadilla.

Como un cazarrecompensas sin piedad, tu objetivo es surcar un mar de crimen y corrupción mientras intentas equilibrar el violento ecosistema de Necromunda. La paga está bien, el perro es leal y puedes confiar en tu arma, pero primero debes sobrevivir a la cacería en la que, por el precio justo, podrás eliminar a las más viles bandas y mutantes con un tremendo arsenal en expansión. Tambiém tienes margen de mejora para tu personaje gracias a las docenas de aumentos personalizables que te servirán, por ejemplo, para correr por las paredes y saltar a través de los precipicios. Siempre acompañado de tu perro robot, podrás solicitar su ayuda para rastrear y eliminar a tus enemigos por ti.

Crea a tu cazarrecompensas definitivo con las armas y las mejoras adecuadas, con las que no te costará nada deshacerte de los pandilleros, herejes y mutantes más conocidos del lugar. Las mejoras de tu cuerpo dependen de los aumentos personalizables y tu destreza de tu gancho de agarre, que te permitirá realizar saltos imposibles y atravesar con rapidez y agilidad los enormes entornos industriales del Underhive. Así que tú decides cómo cazar, por tus propios medios o con tu leal mastín cibernético que olfateará y eliminará a los enemigos gracias a su propio árbol de habilidades, con el que podrás actualizarlo para hacerlo más grande, malo y mejor.

Respecto al arsenal de armas disponible, cuentas con uno bien extenso y personalizable, conformado incialmente por una amplia colección de pistolas, granadas y cuchillos, podrás ir expadiéndolo con otras armas aún más mortíferas: Desde los cortos y compactos bólter, infalibles pistolas automáticas, efectivos rifles de alto alcance, tentadoras pistolas de plasma, contundentes cuchillos de potencia, inesperados lanzagranadas y mucho, mucho más. Necromunda es uuno de los miles de millones de mundos del imperio de la humanidad en el oscuro futuro del 41º milenio, la más notoria de las ciudades colmena donde millones de personas viven y mueren cada día arañando una vida bajo un gobierno infestado de tiranos despiadado.

Es un lugar de guerra entre bandas sin ley en una sociedad de carroñeros del crimen y la corrupción donde priman los negocios y las casa tienen el poder. La casa Goliath está llena de hombres hechos de montañas de músculos que resultan tan viles como enormes, armados hasta los dientes; la casa Escher es una banda compuesta por mujeres comerciantes de productos químicos con acceso al armamento de plasmas, defendiendo sus laboratorios químicos y otra serie de intereses; y por último, la casa Orlock. ricos trabajadores con duros enemigos que serían capaces de decirte lo que fuera para sacarte ventaja y eliminarte.

Llama mucho la atención que un shooter como este no cuente con modo multijugador, algo que también es comprensible teniendo en cuenta que proviene de un estudio de desarrollo indie que probablemente hubiera necesitado más tiempo para poder integrarlo en la versión final del juego. Esto le hubiera dado alguna excusa más para poder jugarlo, y más teniendo en cuenta que, por su estructura, ya contiene las bases para poder ejecutarlo. Una lástima en ese sentido, aunque nunca se sabe, tal vez llegue más adelante en forma de actualización. De todas formas, vas a disfrutarlo mucho si lo tuyo es el universo de «Warhammer 40,000», especialmente con la la historia de Necromunda. Eso sí, su estilo es mucho más clásico que otros títulos del género más actuales, aplicando unas mecánicas más al uso, que no necesariamente tiene por qué ser malo, pero tampoco aporta nada nuevo. Se convierte así en un proyecto independiente valiente y ambicioso que cumple con lo que promete, aunque le falte coronarse en algunos aspectos. Por eso «Necromunda: Hired gun» es un FPS frenético y brutal ambientado en este tan idolatrado universo, que nos proporciona una ambientación acertada y un interesante repertorio de armas y habilidades que te proporcionará horas de diversión a raudales.

«Necromunda: Hired gun»

Streum On Studio · Focus Home Interactive y Koch Media

30 de Junio · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

A tale plague: Innocence

Es imposible jugar a todos los juegos que nos gustan, ya sea por tiempo o por otras circunstancias. Y este es uno de esos que se me escapó durante su lanzamiento original, en 2019. Es trata de una de esas joyas que ahora tenemos la oportunidad de jugar gracias a su actualización para la nueva generación, estando disponible gratis este mes para los suscriptores de PlayStation Plus y también el el catálogo del Xbox Game Pass. Ahora ya no tienes excusa para no enfrentarte a la la triste historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo, un viaje desgarrador a través de los momentos más oscuros de la historia.

Nuestros protagonistas, que deben viajar juntos, estám rodeados por los soldados de la inquisición, que les persiguen para capturar a Hugo, por el que muestran un especial interés. Además, están siendo perseguidos por una colonia de ratas que desean acabar con ellos, por lo que deberán conocerse a fondo y confiar el uno en el otro mientras luchan por sobrevivir en estas adversas circunstancias, luchando juntos para encontrar un propósito c0mún en este mundo que se muestra implacable con ellos.

El juego llamó la atención de los jugadores y la crítica por trartase de una historia original que presenta a este par de jóvenes huérfanos que lo acabam de perder todo y deben enfrentarse a unas excelentemente ambientadas paisajes y ubicaciones en las que la acción y la aventura se combinan con el sigilo para poder enfrentarte a tus perseguidores mientras intentas sobrevivir a un fenómeno sobrenatural que agrupa miles y miles de ratas que han aparecido con la gran plaga. Un juego inspirador, un imprescindible de la anterior generación de consolas, que llega ahora dispuesto a conquistar a aquellos que, como yo, lo dejamos escapar la primera vez. Su aliciente ahora es poder disfrutarlo en 4K y a 60 frames por segundo, con imágenes altamente mejoradas, audio 3D y carga rápida gracias a los discos SSD de las nuevas consolas. Además, los jugadorees de Nintendo Switch también pueden jugarlo gracias a la tecnología del juego en streaming gracias a su cloud version. Una nueva forma de jugarlo que te hará apreciar el amor de sus desarrolladores por los detalles.

Te llevarás una agradable sorpresa desde el primer momento en el que juegas con «A plague tale: Innocence», ofreciéndote grandes momentos gracias a su estilo narrativo y al hecho de poder contar con las ratas, que son tus enemigas y a la vez puedes utilizar como pieza de los puzles con total acierto. Sus personajes están muy bien construidos y la ambientación medieval europea digna de mención, conviertiéndose en una gran aventura que se coloca casi a la altura de otros títulos triple A que no tienen nada que envidiarle.

Así que ya lo sabes, tienes que jugarlo sí o sí, y más teniendo en cuenta que en el pasado E3 se anunció su secuela -que llegará el año que viene-, «A plague tale: Requiem», que volverá a contarf con las figuras de los hermanos Amicia y Hugo y su fuerte vínculo emocional mientras hacen lo que sea necesario para sobrevivir a un mundo brutal que no deja indiferente a nadie.

«Necromunda: Hired gun»

Asobo Studio · Focus Home Interactive y Koch Media

6 de Julio · PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Red wings: Aces of the sky / Baron edition

«Red wings: Aces of the sky» es un juego que ya conocíamos, ya que su lanzamiento se produjo el año pasado, pero queremos recuperarlo ahora que cuenta con una edición física de esas que nos encantan y que Meridiem Games trae a nuestro país. Vuela alto con este frenético juego de combate aéreo en tercera persona ambientado en los cielos de la primera guerra mundial y en los que podrás experimentar la sensación de dar vida a un piloto de la época que se caracteriza por aplicar la locura en un conflicto en el que nunca había estado algo tan grande en juego.

Pilota legendarios aviones de guerra y participa en emocionantes combates aéreos de estilo arcade mientras revives los acontecimientos históricos narrados en gloriosos gráficos de estilo cómic. Enfréntate a temibles oponentes y sé testigo del ascenso y la caída del legendario Barón rojo, que engaña a la muerte en su camino hacia la victoria.

Forma parte de la historia acompañando al legendario Barón rojo en un emocionante modo campaña que se presenta teniendo en cuenta los acontecimientos histórico o juega en cooperativo local con un compañero de aventuras, Para ello deberás utilizar tus habilidades para derribar a tus oponentes y desarrollar una mortífera puntería de piloto mediante puntos de habilidad y más de doce de los mejores aviones de las fuerzas de la Entente y la Triple alianza.

Por todo esto,«Red wings: Aces of the sky» es unoi de esos títulos que tiene todas las papeletas para cautivar a los seguidores del género, donde la acción aérea está garantizada. Sus características, árbol de habilidades y sistema de puntuación consiguen que su enfoque sea aún más interesante, convirtiéndose en unos de esos juegos a los que puedes volver en cualquier monento gracias a su esquema de partidas cortas, que invita a ello, además de la posibilidad de poder compartirlo con otro jugador en cualquier momento y lugar.

Su versión física se presenta en una elegante caja especial de coleccionista, que llega acompañada de su libro de arte y un un póster, además del juego en formato físico. Puede parecer poco variado, pero te lo pasarás en grande derribando aviones y jugando en modo cooperativo con un amigo mientras disfrutáis de su acción intensa y sus interesantes mecánicas. El juego disfruta de un manejo sencillo y su estética cel shading casa a la perfección con el estilo del juego.

¿Qué más puedes pedir? Bueno, hubiera estado genial poder controlar el avión con los giroscopios del mando o de la consola, en el caso de su versión portátil, y tal vez un poco más de variedad en algunas misiones, además de algún modo de juego más que hubiera ayudadp a alargar un poco más su extensión. Aún así , es una gran opción para los amantes de este género.

All in! Games · Meridiem Games

2 de Julio · PlayStation 4 y Nintendo Switch

Super toy cars 2: Ultimate racing

Y de los aviones pasamos a los coches, o mejor dicho… ¡a los mini coches! Porque en «Super toy cars 2: Ultimate racing» te encargas de ponerte al volante de aquellos coches de juguete con los que solías jugar cuando eras pequeño y que siempre estaban tirados por cualquier rincón de la casa. Revive esa peculiar y alocada sensación con este juego de carreras arcade donde podrás pilotarlos a toda velocidad por monstruosos circuitos domésticos hechos con objetos cotidianos. Ya lo sabes, conducir como un adulto, pero disfrutando como un niño.

Tendrás a tu disposición ocho pequeños coches de carreras que podrás comprar con el dinero que amontones ganando las careras, ya sea solo o con amigos, ya que podréis jugar hasta cuatro jugadores con la modalidad de pantalla partida. Dispones de un modo historia con diferentes y desafíos súper divertidos y un montón de eventos como carrera, time attack, contrarreloj, eliminación o evasión, que te garantizarán horas y horas de diversión.

A tu disposición tienes una gran cantidad de potenciadores que te permitirán desde adelantar a tus oponentes hasta aplastalos para reducirlos a chatarra. A medida que vayas avanzando podrás desbloquear y coleccionar hasta veinte coches distintos, cada uno con su sistema de estadísticas y diferentes habilidades.

¿Cómo puedes hacerte con ellos? Pues ganando carreras y consiguiendo monedas, que también podrás usar para hacerlos más más competitivos mientras los potencias, instalándoles mejoras en los frenos, el motor o el cambio de marchas, además de personalizar su apariencia con nuevos colores.

Percibe una nueva dimensión gracias al tamaño de los coches mientras admiras todos los escenarios desde una nueva perspectiva a través de olas carreras de estos alocados coches de juguete. Para que te hagas a la idea, una salchicha tiene el tamaño de un autobús y una hamburguesa es tan grande que ahora puede aplastar tu coche en cuestión de segundos, por no hablar de las tijeras de juguete que van cortando el paso por el medio del circuito. ¡Todo está lleno de peligros y solo tú podrás conducir hacia la victoria.

«Super toy cars 2: Ultimate racing»

Selecta Play

30 de Junio · PlayStation 4 · Nintendo Switch y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra nos centramos en dos mangas destacados, la historia que no conocias s0bre la exitosa «Your name.» de Makoto Shinkai y el decimoprimer volumen de las nuevas aventuras de Goku y sus amigos. ¿Te animas con un poco de lectura?

Your name. / Another side: Earthbound

Si eres de los que, como a mí, te quedaste prendado de la obra «Your name.», la tercera película de anime más taquillera de toda la historia, seguro que has sabido seguirle la pista a través de la publicación de los tres tomos de su manga, su novela, su guia visual y también con la llegada de este spin-off que trata sobre una parte de la historia que no llegamos a ver en el film. «Your name. / Another side» llegó también en forma de novela y ahora es el manga el que reúne los dos volúmenes de «Earthbound» en un solo tomo de 368 páginas, que reúne esta nueva historia a manos de Makoto Shinkai y Ranmaru Kotone.

Sobre su historia, poco más podemos añadir, ya conoces a Taki, ese estudiante de bachillerato de Tokio que empieza a intercambiarse a través de sus sueños con Mitsuha, otra estudiante que vive en una zona rural. Taki trata de adaptarse lo mejor que puede a la vida en un pueblo del que no sabe nada y, sobre todo, a un cuerpo de mujer que le es ajeno, para que no se descubra el intercambio en la vida de ambos. Con el paso del tiempo, Taki nota que la Mitsuha de la que hablan los habitantes del pueblo no es igual que la que él conoce a través de los mensajes que se dejan cada vez que ocupan sus respectivos cuerpos y empieza a sentir curiosidad por conocerla en persona. Y esta nueva entrega narra parte de esa historia que nos falta por conocer de una forma detallada, añadiendo más material original que necesitas conocer para comprender todo lo que en ella sucede.

Your name / Another side: Earthbound

Planeta Cómic · 16 de Junio

Dragon ball: Super / Número 11

Los que somos fans de «Dragon ball: Super» estamos encantados con el acelerón que ha dado su publicación en nuestro país, tanto en la serie roja como en los tomos recopilatorios. Precisamente este mes llega el número 11, que consta de 192 páginas y se publica en edición doble, en español o en catalán. La historia de Akira Toriyama tiene continuidad gracias a su gran discípulo Toyotarô, que sigue encargándose de dibujar este capítulo del manga en el que el gran Kaiôshin, que estaba latente dentro de Bû, se suma a la batalla contra el malvado Moro en este espectacular arco argumental que está fascinando a todos los seguidores. Tras haberse desplazado al espacio, la contienda regresa a la superficie de Nuevo Namek, sin embargo, Goku y los demás se ven obligados a batirse en retirada cuando Moro, a través de su tercer deseo, hace que se giren las tornas. ¿Habrá alguna técnica con la que Goku y sus amigos puedan hacer frente a esta nueva amenaza.

Es imposible que a estas alturas no conozcas la obra por excelencia del manganime más popular de todos los tiempos, pero por si acaso «Dragon ball: Super» nos acompaña desde hace exactamente seis años para seguir narrando las aventuras de Goku y todos esos personajes que nacieron con él en 1984, ahora dibujados por Toyotarô, que ha aprendido a amar y respectar la obra de su maestro para darle continuidad tanto en la tele como en papel. Este tomo 11 sigue con la saga de Moro, que aún no se ha estrenado en televisión en nuestro país, por lo que el contenido de este manga se convierte en inédito para todos aquellos que preferimos esperar al material que se edita dentro de nuestras fronteras. Por cierto, el tomo 12 llegará en Septiembre, por lo que tienes todo el verano para ponerte al día.

Dragon ball: Super / Bola de drac: Super / Número 11

Planeta Cómic · 7 de Julio

Share and Enjoy !