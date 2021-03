"Monster hunter: Rise", "It takes two" y "Balan wonderworld" son los lanzamientos destacados de la semana - gameLover

Les acompañan «Spacebase Startopia», la versión de «Samurai shodown» para la nueva generación Xbox, «Doom 3» con compatibilidad para PlayStation VR y la propuesta educativa «BodyQuest», del estudio madrileño Didactoons.

La última semana de Marzo llega bien cargada de un montón de propuestas que nos harán disfrutar de horas y horas de juego con diferentes géneros. Estos son los lanzamientos más destacados de los últimos días:

Monster hunter: Rise

Nintendo nos tiene preparado un buen año con la franquicia «Monster hunter», que, por cierto, también ha recibido su primera adaptación cinematográfica protagonizada por Milla Jovovich. El 9 de Julio recibiremos «Monster hunters stories 2: Wings of ruin» y esta semana ha llegado una nueva entrega: «Monster hunter: Rise», que llega en exclusiva a Nintendo Switch.

Prepárate para derrotar a monstruos en solitario o con hasta cuatro jugadores en esta nueva aventura que goza de un mundo abierto rico en detalles, bestias desafiantes y armas y armaduras espectaculares. Aquí te encontrarás los mejores ingredientes de la serie, con la ventaja de disfrutarlo donde quieras gracias al modo portátil de la consola. Tú decides cómo, si en modo local o en línea. Es el momento de recorrer la autenticidad de sus escenarios, inspirados en el Japón feudal, y para enfrentarte a los colosales monstruos que presenta este nuevo episodio de la saga.

Y es que ellos son los auténticos protagonistas. Los monstruos del juego son un auténtico ejército de bestias colosales, como el terrorífico Magnamalo, aunque también te toparás con 0tras ya conocidas por los seguidores de la franquicia. No lo tendrás fácil, porque estos seres acabarán sin contemplaciones con los cazadores poco preparados, así que será conveniente estudiar los ataques y el comportamiento de cada una de las presas para decidir cuándo es un buen momento para acecharlas. Cuanto mayor sea la amenaza, mejor deberá ser la equipación para hacerle frente, por lo que deberás elegir el mejor arsenal disponible para ganar el combate. Dispondrás de espadas gigantes, lanzasd afiladas, martillos pesados, ballestas de largo alcance y muchas más. Encuentra las que mejor se adapten a tu estilo de caza o crea nuevas armas y armaduras con el botín y las partes que obtengas al derrotar a los monstruos que te encuentres por el camino. Como ya es habitual en la serie, también contarás con objetos de curación, trampas y otros artículos esenciales imprescindibles para la cacería.

Esta es una aventura ideal para aquellos que decidan embarcarse por primera vez en la franquicia «Monster hunter», pero también para los cazadores más experimentados, y es que cuen ta con un montón de nuevas funciones que harán de esta aventura la caza mucho más interesante: Los resistentes hilos de seda del cordóptero se pueden usar para escalar con mayor facilidad, esquivar ataques en combate e incluso ejecutar técnicas de cordoamarre, con las que podrás reducir a los monstruos más salvajes y controlarlos durante un breve periodo de tiempo. De esta manera, podrás estamparlos contra las paredes o utilízalos para hacer frente a todo tipo de amenazas, como otros monstruos. Los camaradas son los mejores amigos de los cazadores, por lo que también podrás llevar contigo dos tipos diferentes en las misiones en solitario (aunque en las de multijugador deberás elegir uno solo): Los Canyne, en los que podrás montar para recorrer largas distancias a mayor velocidad sin consumir resistencia o los Felyne, que apoyan a los cazadores manteniéndolos en forma, mejorando sus atributos y sanando a los aliados en apuros, además de recoger objetos cercanos mientras seguimos el rastro a la presa.

El juego llega en diferentes versiones: La estándar, la edición deluxe digital -que incluye el juego «Monster hunter: Rise» y el contenido descargable adicional y la edición coleccionista, que incluye una copia física del juego, un código de descarga con todo el contenido descargable disponible, el amiibo de Magnamalo, un pin y un set de pegatinas. Y sí, es una ocasión especial para Nintendo, que para la ocasión ha lanzado tres nuevos amiibo (el camarada Canyne, el camarada Felyne y el ya citado Magnamalo) para tu colección. Cada uno de ellos desbloquea un set especial distinto de armadura superpuesta en el juego. También han creado una consola de edición limitada, así como una nueva edición del mando Pro controller de Nintendo Switch con serigrafías inspiradas en el juego. El próximo mes también recibiremos una nueva actualización gratuita para el juego, que incluirá varios monstruos nuevos, un Chameleos, el desbloqueo del límite del rango cazador y nuevas características relacionadas. En definitiva, te esperan muchas horas de juego y bestias feroces a las que enfrentarte en una nueva entrega que te encantará gracias a experiencias como el cordóptero, el desplazamiento, el combate vertical y esa sensación loca de ir montando monstruos allá por donde vas. Un videojuego que cuenta con el apoyo del público y sus más de 4 millones de unidades vendidas en sus primeros días a la venta.

Monster Hunter Rise

Capcom · Nintendo

26 de Marzo · Nintendo Switch

It takes two

Cuando Josef Fares, el visionario creador de «A way out», anunció un nuevo juego 1prometiendo que no iba a defraudar a nadie, no iba desencaminado respecto a las impresiones finales que este «It takes two» iba a causar entre sus jugadores. Y es que lo que nos llega es una emocionante aventura cooperativa en la que vas a experimenta la fusión perfecta entre su narrativa y sus mecánicas de juego. Algo que viene aderezado con una variedad de sorpresas que irás descubriendo a medida que avanzas en su historia y que te mantendrá en vilo hasta el final.

Esta es una experiencia puramente cooperativa, lo que quiere decir que estarás obligado a jugar acompañado, ya sea con alguien que te acompañe en modo local o contra amigos, familiares o desconocidos en un emparejamiento multijugador online. Es un juego de plataformas que rompe por completo con el género, ofreciendo una jugabilidad única y variada, que apuesta por la innovación cooperativa mostrando la tierna historia de Cody y May, una pareja enfrentada que debe aprender a trabajar en equopo para superar sus diferencias y escapar del mundo fantástico en el que se encuentran.

Habrá momentos en los que no podrás dejar de reír, otros en los que su argumento te tocará la fibra sensible e incluso momentos en los que tu pulso se acelerará por su frenética jugabilidad. Una mezcla íntima de humor, el corazón y la jugabilidad que se traduce en una experiencia cooperativa única, que nunca antes habías vivido.

Lo que Cody y May no han podido afrontar y solucionar durante su matrimonio deberán afrontarlo en esta aventura en miniatura en la que deberán recorrer juntos una gran y variada multitud de escenarios. El hechizo mágico que los ha convertido en muñecos les enfrentará a alocados desafíos en cada esquina: Aspiradoras desatadas, gurús del amor horteras con un montón de opiniones o un club nocturno que necesita un DJ de forma desesperada… Cualquier situación a la que te sometas con esta pareja se traduce en un excepcional juego de plataformas que apuesta por la variedad en el desarrollo y que presenta un argumento con un gran sentido del humor.

Cada escenario es un puzle en que ambos deben coordinar sus habilidades, algo que lo convierte en una propuesta desafiante, con un desarrollo muy divertido. Eso sí, al tratarse de un juego necesariamente cooperativo es posible que eso evite que algunos jugadores no puedan disfrutarlo al no contar con un player two. Eso sí, si tienes la ocasión, es ideal para jugarlo con alguien cercano a ti, y por eso llega acompañado del pase de amigo (por lo que deberás contar con una suscripción online activa tanto en sistemas PlayStation como Xbox), que te otorga la capacidad de invitar a un amigo para que juegue contigo de forma gratuita, sin necesidad de contar con una copia del juego. ¿Te apuntas a la aventura?

«It takes two»

Hazelight · EA

26 de Marzo · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Balan wonderworld

Durante muchos meses fue uno de los videojuegos más esperados de la temporada… hasta que llegó su demo en Enero. De repente se convirtió en una experiencia de corta duración que dejó un mal sabor de boca, especialmente por sus controles, algo que ha sabido corregirse en el producto final por suerte para todos. Por eso te recomendamos que, si jugaste con la demo, le des una segunda oportunidad después de instalar su parche inicial. Y es que el regreso por la puerta grande de Yuji Naka, creador de Sonic, no podía verse empañada de esta manera.

«Balan wonderworld» es un nuevo juego de plataformas de acción en 3D que gira en torno a un misterioso teatro musical y en el que sus protagonistas (Leo o Emma, según a quién elijas en el inicio) usarán las habilidades especiales de una gran variedad de vestuarios con carácter mientras se aventuran en el extraño e imaginario país de Wonderworld. Aquí, los recuerdos y las visiones del mundo real se mezclan con las cosas que la gente aprecia. A nuestras estrellas les esperan 12 cuentos diferentes en Wonderworld, cada uno con sus propias peculiaridades. Explorarán todos los rincones de estos escenarios laberínticos, usando todos los trucos y artilugios que se esconden por el camino para llegar al fondo de cada historia conmovedora.

El juego Este cuento tiene un ambiente fantástico, en el país imaginario de Wonderworld, un lugar donde la felicidad de la gente y los recuerdos positivos se mezclan con las preocupaciones que les quitan el sueño y la negatividad. Leo y Emma llegan a Wonderworld gracias al enigmático maestro Balan y emprenden un viaje para descubrir qué es lo más valioso para ellos. Antes de que puedan volver al mundo real, primero tienen que recuperar el equilibrio en sus corazones…

teatro de Balan; el hogar de un travieso maestro llamado Balan. Las estrellas del programa usarán las habilidades especiales que les otorgan sus peculiares vestuarios mientras recorren el extraño mundo imaginario de Wonderworld. Los recuerdos y paisajes del mundo real se mezclan aquí con las cosas más queridas de la gente. Doce aventuras diferentes aguardan a nuestras estrellas en Wonderworld, y en todas ellas hay sorpresas. Los jugadores podrán explorar todos los rincones de estos laberínticos escenarios, enfrentarse a los Negati y jugar a minijuegos ocultos por el camino hasta llegar al corazón de cada conmovedora historia.

La experiencia del director Yuji Naka se une a la de Naoto Oshima, diseñador de personajes como Sonic o el doctor Eggman y también cofundador del Sonic Team. Esta es su primera colaboración juntos en 20 años y han querido celebrarlo con la creación de su propio estudio y de este juego tan especial, que evoca el espíritu de los primeros «Sonic the hedgehog» o «Nights». El colorido y maravilloso mundo de Wonderworld ve como Lance, el villano de esta aventura, atrapa a sus visitantes dentro de su propio corazón para crear monstruosas criaturas que se basan en sus sentimientos negativos.

Leo y Emma deberán recorrer sus 12 mundos (con 2 actos cada uno, más un jefe final) y recuperar los corazones de cada uno de los 12 habitantes, que protagonizan su propia historia, que a su vez ambientará la temática de cada uno de estos mundos. Podrán adoptar diferentes formas mediante los 80 vestuarios diferentes que están disponibles a lo largo y ancho de toda la aventura, que les dotará de un surtido de acciones y habilidades especiales como golpear a sus enemigos, caminar por el aire, congelar el tiempo o manipula cualquier tipo de objeto.

Las memorias de los habitantes del mundo real se mezclan con las cosas que son importantes para ellos junto con las Negaties -manifestaciones de sus propias preocupaciones y los puntos débiles del corazón- y las batallas finales de cada mundo estarán encabezadas por sus jefes finales, a los que deberás derrotar gracias a la combinación de los trajes que hayas podido desbloquear. Todo el juego esta orquestado por Balan, el enigmático maestro que guía a Leo y a Emma hacia Wonderworld. Se trata de un excéntrico y misterioso maestro de ceremonias que nos ayudará a luchar contra Lance a través de un curioso sistema en el que hay que presionar un botón cuando la escena que representa coincide con un frame de dicha escena. También nos acompañarán los Tim, unas misteriosas criaturas que nacen a partir de la felicidad que sienten los habitantes del mundo real y que están dotadas con algunos poderes que nos ayudarán durante nuestro camino. No es el juego que esperábamos ver, pero se trata de un juego de plataformas divertido, entretenido, con un manejo sencillo no muy exigente a la hora de completarlo y que nos regalará coloridos mundos. Es la primera experiencia de Balan Company, así que esperamos que sea el principio de futuras y mejores experiencias para nosotros los jugadores.

«Balan wonderworld»

Balan Company · Square Enix y Koch Media

26 de Marzo · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Spacebase Startopia

Si lo tuyo son los juegos de gestión… ¡estás de enhorabuena! Sobre todo si te gusta todo lo relacionado con el espacio. Y es que ya está aquí este juego de gestión espacial con el que podrás desarrollar y construir tu propio espacio en el universo: «Spacebase Startopia», un simulador espacial que representa el sueño galáctico de gestionar tu propia estación espacial mientras ejerces de comandante sobre tres cubiertas únicas que cuentan con una variedad de artilugios mientras atiendes a los deseos y necesidades de una variada gama de formas de vida extraterrestre que buscan el lugar perfecto para pasar sus vacaciones.

El planteamiento no está nada mal, y es que te pone delante todo lo que este vibrante y, a menudo, absurdo universo te puede ofrecer a través de una emocionante mezcla de construcción de ciudades y gestión de bases, con un destello de escaramuzas de estrategia en tiempo real. Con él consigues un cuidadoso equilibrio entre la nostalgia y la innovación en una reimaginación del popular juego de estrategia, que ahora gira en torno a una estación espacial con forma de donut llena hasta los topes de un colorido elenco de alienígenas. Aquí tú eres quien labra su propio espacio en el universo.

¿Y qué es lo que puedes encontrarte en este desafío espacial? Pues para empezar, con un modo campaña para un jugador que cuenta con 10 misiones completamente dobladas, en las que, como comentábamos, serás un comandante que intenta crear uno de los destinos turísticos y comerciales más atractivos del universo. Tendrás que pasar por encima de tus competidores, y eso solo podrás conseguirlo saboteando la economía de tus oponentes o atacarlos con tus las unidades Mech que dispongas. También podrás lleva a cabo intercambios comerciales y tener muy en cuenta a los piratas espaciales de la zona, que no dudarán a la hora de abordar la estación. La encargada de mantenerte al día será VAL, la IA dinámica que narra tu aventura mientras reacciona a tus decisiones y con la que podrás contar en todo momento.

El juego cuenta con un extenso modo sandbox que se puede configurar de forma individual, así como los modos multijugador competitivo y cooperativo para hasta 4 jugadores, en los que podréis trabajar para construir la mejor escapada de la galaxia o buscar el olvido de sus rivales con audaces hazañas mediante el sabotaje económico. Cada una de las tres cubiertas requerirá de tus habilidades de liderazgo para mantener el equilibrio: Mientras la cubierta secundaria conteniene todas las estancias vitales para la supervivencia, la de diversión se centra en tus visitantes y la biológica proporciona también suficientes recursos para la supervivencia de flora y fauna. ¿Te atreves con este gran reto espacial?

«Spacebase Startopia»

Realmforge Studios · Kalypso y Koch Media

26 de Marzo · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Samurai shodown

Ya recibimos una nueva generación de la franquicia «Samurai shodown» en 2019, pero ahora este célebre juego de lucha de SNK llega a las nuevas consolas Xbox. Lo hemos podido disfrutar en prácticamente todas las plataformas actuales, pero son ahora Series X y Series X las que reciben una actualización de este título que ha redefinido los juegos de lucha con armas. Y es que tras once años desde su última entrega llegó esta nueva entrega, que ha seguido evolucionando, ofreciendo intensos combates e impresionantes personajes y que mejora su diseño visual y sonoro, además de su rendimiento.

Y es que desde su llegada en 1993, la franquicia es bien conocida por sus batallas y personajes que te dejarán sin aliento y por redefinir los juegos de lucha con armas. El nuevo juego está localizado en Japón, durante el siglo XVIII, tres años antes del juego original y en él podrás volver a controlar a 13 de sus personajes más míticos. A este elenco se les unen tres nuevos personajes, entre los que se encuentran el protagonista de «Samurai shodown III», Shizumaru Hisame, junto a Gongsun lI, del conocido juego «Honor of Kings».

Precisamente este elenco puede verse ampliado con los nuevos personajes que amplían la experiencia mediante los season pass 1 , 2 y 3, mientras regresan conceptos clásicos de la saga como el rage gauge, el lightning blade o los super special moves, que ayudarán a los jugadores a darle la vuelta a la partida incluso estando a punto de morir. ¿Y qué pasa si ya tienes la versión de Xbox One? Pues que se actualizará gratuitamente a la versión para X|S de forma gratuita mediante el sistema smart delivery, que alcanzará los 120 FPS en su versión para Xbox Series X . La versión física del juego llega con un contenido extra muy interesante, ya que incluye el season pass 1 que contiene 4 personajes adicionales, una skin y el personaje Cham Cham.

«Samurai shodown»

SNK · Koch Media

16 de Marzo · Xbox Series X|S

Doom 3: VR edition

¡Qué de alegrías nos sigue dando la franquicia «Doom» a lo largo de los años! Después del magistrarl «Doom: Eternal» que pudimos disfrutar el pasado año, llega el momento de revisitar una de sus icónicas entregas, esta vez en modo realidad virtual. Y es que «Doom 3: VR edition» llega a PlayStation VR transformando el clásico shooter de terror y acción en una estremecedora experiencia de realidad virtual en primera persona, que regresa completa y mejorada.

El juego completo y sus dos expansiones –«Resurrection of evil» y «The lost mission», están representados fielmente en formato VR, consiguiendo que descubras la verdad sobre los siniestros experimentos de la UAC, y enfrentándote de nuevo a criaturas monstruosas en entornos aterradores mientras esgrimes tu arsenal de armas emblemáticas con nuevas texturas, shaders y efectos de sonido a lo largo de una experiencia de más de 15 horas de acción trepidante.

El clásico ha sido optimizado fielmente a la realidad virtual para sumergirte aún más en el terror con nuevas mejoras como el sistema de seguimiento de la cabeza para poder asomarse por las esquinas, los disparos en ángulo con las armas con la linterna montada, la función de giro rápido de 180 grados para parar en seco a los demonios que se te acerquen a hurtadillas y un marcador en la muñeca para controlar tu estado de salud, armadura y munición.

Además, cuenta con compatibilidad con el Aim controller de PlayStation, con el que podrás tomar en tus manos el poderoso arsenal de tu personaje gracias al sistema de apuntado, usando su precisión. para reventar cabezas desde lejos, asomarte en las esquinas, disparar a ciegas desde detrás de un punto de cobertura y esquivar ataques sin tener que separar el dedo del gatillo. Desde luego es una excelente manera de volver a jugar a este clásico actualizado de la mejor manera posible.

«Doom 3: VR edition»

Archiact + id Software · Bethesda

29 de Marzo · PlayStation VR

BodyQuest

Una de las propuestas que nos llega esta semana está destinada a los más peques de la casa: «BodyQuest» es una aventura que ha sido editado y desarrollada por el estudio madrileño Didactoons y Artax Games, especialistas en crear videojuegos educativos. Para la ocasión nos presentan esta aventura basada en el cuerpo humano con la que nuestros hijos podrán aprender y aplicar sus conocimientos en una serie de retos que les llevarán por toda nuestra anatomía.

¿Sabes distinguir tus pulmones del hígado? ¿Qué papel juega el páncreas en el sistema digestivo? ¿Cuánto sabes realmente sobre tu propio cuerpo? Estas son solo algunas de las preguntas a las que podrán encontrar respuesta a través de su historia, que nos relata el viaje de un virus desconocido que llega desde el espacio exterior y que infecta a nuestro amigo Finn. Lógicamente deberemos ayudarle para encontrar una cura y para ello deberemos seleccionar a uno de los cuatro personajes jugables, jóvenes científicos y médicos que poseen la información clave sobre las áreas específicas del cuerpo humano. Su sabiduría y sus avanzados equipos basados en nanotecnología conseguirán que nos adentremos -literalmente- en el cuerpo de Finn. Con el tamaño de una molécula podremos recorrer los 25 niveles que componen el juego, en los que veremos escenificadas las diferentes partes del cuerpo humano previamente adaptadas gráficamente para los pequeños jugadores.

«BodyQuest» presenta una mezcla de mecánicas de exploración, aventuras, lógica y rompecabezas con la ciencia real para ayudar a los pqeues a alcanzar una mejor comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. También combina el aprendizaje educativo con la diversión, mientras luchas con malvadas bacterias y eliminas mucosidades a través de niveles de plataformas repletos de pruebas y rompecabezas basados en el conocimiento.

Tu personaje de desliza con un nanoskate futurista para recoger átomos, glóbulos rojos y blancos, mientras navegas por las neuronas, recorres las cámaras del corazón o vuelas entre la flora intestinal. Cada uno de sus niveles incluye desafíos que les ayudarán a desbloquear la cura para salvar a Finn y a la humanidad.

La progresión que se realiza a través de sus 25 niveles, te enfrentará a más de 60 retos y a 5 mundos relacionados con los sistemas del cuerpo humano -musculoesquelético, digestivo, respiratorio, nervioso y circulatorio-. Dispondrás de 7 habilidades distintas que irán desbloqueándose a medida que mejoras la nanoherramienta de tu personaje, al que, por cierto, podrás customizar con 20 elementos de personalización diferentes. El juego introduce a los jugadores en una gran variedad de temas educativos, desde los sentidos a los hábitos saludables; además de cómo cada estructura dentro de nuestro cuerpo juega un papel esencial.

Hay que destacar que este tipo de lanzamientos, que no son muy comunes, supone toda una evolución para el estudio -que el año pasado ya trajo «MathLand» a Nintendo Switch-. Su especialidad es convertir el aprendizaje en algo divertido a través de los videojuegos y lo han conseguido. Detrás de este proyecto hay una investigación exhaustiva sobre las ciencias naturales, los contenidos educativos y la forma de abordar los temas, que además ayudan a los niños y a las familias a aprender mientras se divierten. Su reducido precio (5,99 €) aún lo hacen más atractivo y seguro que conseguirá que pases un buen rato aprendiendo junto a tus hijos.

«BodyQuest»

Artax Games · Didactoons

25 de Marzo · Nintendo Switch

Esta semana en nuestro gameLover Xtra recibimos

«Ready player two»

«Ready player one» (2011) marcó un hito dentro del mundo de las novelas de ciencia ficción. No solamente se convirtió en un best seller mundial, sino que alcanzó la popularidad gracias a la película que el genio Steven Spielberg adaptó magistralmente en 2018. Esto ha desembocado en un nuevo capítulo de su historia, «Ready player two», en la que su autor, Ernest Cline vuelve a rendir homenaje a la cultura de los videojuegos con esta historia, que trata sobre ti y sobre la influencia que han tenido en tu vida.

Su argumento se sitúa días después del final de su primera entrega, en la que Wade Watts – ganador de la competición ideada por el fundador de OASIS, hace un descubrimiento que lo cambia todo. Oculto en las cajas fuertes de James Halliday y a la espera de que lo encuentre su heredero, se halla un avance tecnológico que volverá a cambiar el mundo y convertirá a OASIS en un lugar mil veces más asombroso y adictivo de lo que ya era. Dicho avance da pie a un nuevo acertijo y a una nueva misión, un último huevo de Pascua que su fundador tenía guardado en la manga, un misterioso premio oculto. Conoceremos un nuevo rival para Wade, especialmente peligroso, increíblemente poderoso y capaz de matar a millones de personas para conseguir lo su objetivo. Todo vuelve a estar en juego, pero en esta ocasión también pende de un hilo el destino de la humanidad.

¿Había necesidad de regresar con una segunda novela después de la perfección de la primera? Tal vez no, pero lo cierto es que con una secuela anunciada para el cine era de cajón que tendría que basarse en un segundo libro, donde todos saldrán ganando, los lectores y los espectadores. Un mundo original y nostálgico como este no podía dejar pasar la oportunidad de ahondar más en este universo virtual de ciencia ficción creado de la nada y que presenta otra aventura imaginativa, divertida y llena de acción.

«Ready player two»

Ernest Cline · Nova

25 de Marzo

Share and Enjoy !