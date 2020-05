«Minecraft Dungeons»: La mazmorra del píxel - gameLover

Sin duda «Minecraft» abanderó un fenómeno que todavía hoy, a más de diez años de su lanzamiento, sigue creciendo. Un universo que gracias a la adquisición del estudio por parte de Microsoft continúa expandiendo el universo del píxel más allá de sus límites. Ahora la marca se atreve ofreciendo una aventura del género dungeon crawler, pero alejada de la complejidad (sobre todo para los más pequeños) que pueden presentar otros títulos del género como «Diablo» o «Dead Cells». En esta ocasión Microsoft nos presenta una simpática aventura de mazmorras que podremos disfrutar solo o con amigos. Rescatando la esencia más básica de «Minecraft», el estilo visual y la música.

Como decimos, el planteamiento general es bastante sencillo. Ofrecer una aventura en la que no tengamos que pararnos demasiado a estudiar magias y movimientos para continuar la historia. Y ojo, eso no quiere decir que no presente ningún reto al jugador. En más de una ocasión sufriremos los golpes de los enemigos y veremos peligrar nuestra supervivencia si no andamos con ojo y medimos cada uno de nuestros movimientos.

Como toda aventura del género, comienza dándonos a elegir nuestro héroe. Eso sí, en esta ocasión no tendremos que encasillarnos en un estilo de juego (mago, pícaro, caballero, etc), sino que podremos ir intercambiando los roles cambiando las armas según nos convenga. Un punto a favor frente a aquellos títulos que acabamos dejando simplemente por el mero hecho de nuestra mala elección al principio del juego. ¿Cansado de dar mamporrazos a diestro y siniestro cara a cara? Opta por ser algo más defensivo y aprovechar las medias distancias. Un factor que se aprovecha muchísimo más cuando echamos mano del cooperativo que ofrece el título. Si bien es cierto que la aventura ya de por si es llevadera en solitario, el modo de juego cambia totalmente cuando lo disfrutamos con uno o varios amigos. Es el juego perfecto para jugarlo con la pareja después de un largo día de trabajo. Sencillo, bonito y que sin embargo requiere un mínimo de concentración para acabar con algún que otro jefe final.

A nivel narrativo no presenta una apuesta arriesgada, simplemente una historia que justifica que te líes a espadazos hasta acabar con el malo malísimo (en esta ocasión, el Archimaldeano). Así, hasta nueve capítulos llenos de una gran variedad de enemigos que harán lo imposible por frenar nuestro avance. En «Minecraft Dungeons» volveremos a enfrentarnos a arañas, zombies y a aquellos molestos arqueros esqueletos que ya minan nuestra paciencia en el título original.

Para hacerles frente conforme vayamos avanzando en la historia el juego nos ofrecerá una gran cantidad de armas. Tendremos que elegir entre sustituirlas o encantar las que ya tenemos (gracias a las gemas moradas). Cuando decidamos encantar nuestro armamento (o armadura) tendremos que elegir entre varios atributos que ofrecerán diversas ventajas (como asestar un mayor golpe o reducir el cooldown de una habilidad). El juego nos ofrecerá hasta tres huecos para mejorar nuestro arsenal, así que tendremos que pensar bien nuestra decisión.

A diferencia de otros títulos del género dungeon crawler, no tendremos habilidades ni activas ni pasivas, pero podremos seguir asestando grandes golpes especiales gracias a los ítems que llevemos equipados, como el cohete (ataque a distancia), el tótem de curación o las botas que nos proporcionan un bonus de rapidez. Al igual que hemos visto en otros títulos, podremos inbuir nuestras armas en elementos clásicos como en fuego o truenos para proporcionar un mayor daño al enemigo.

Enemigos que como ya hemos contado un poco más arriba pueden llegar a ponernos en un aprieto. Esto no va simplemente de un mata-mata para niños, tendremos que medir nuestra fuerza y guardar distancias con el enemigo en más de una ocasión para reponernos de los golpes de los enemigos. Si caemos, nuestro compañero (si contamos con esa suerte) podrá reanimarnos realizando una animación de unos escasos segundos.

A nivel audiovisual, un agradable tentempié

El estilo visual y sonoro de «Minecraft Dungeons» mantiene todos los elementos esenciales del título original. Si disfrutas los atardeceres y los extensos paisajes de Minecraft, disfrutarás de este juego de mazmorras como un enano. Además, presenta multitud de escenarios que rara vez llegan a resultar repetitivos. Tendremos que luchar tanto al aire libre como encerrados en una enorme cueva inundada de lava ardiente.

Se nota que el título se ha centrado, sobre todo, en entrar por los ojos. La paleta de colores rezuma la viveza de los parajes vistos en la marca original, y el diseño de ciertos enemigos casan a la perfección con los niveles diseñados. Además, no hemos notado a nivel técnico ningún inconveniente. Los frames por segundo se mantienen regulares en todo momento (hemos jugado a la versión de PC gracias al código que nos ha ofrecido Xbox España), haciendo que la experiencia sea muchísimo más agradable.

Por supuesto, también destacaremos el apartado sonoro del videojuego. «Minecraft Dungeons» mantiene los sonidos originales de los monstruos a los que nos enfrentamos, y la música transmite la misma sensación que la del original. Eso sí, hemos notado que, al igual que en el clásico, la música se reproduce al azar, así que podemos estar enfrentándonos a cientos de enemigos a uno de vida mientras escuchamos una agradable, simpática y relajante armonía.

Un juego perfecto para los más pequeños

Sin duda «Minecraft Dungeons» no será el juego del año, pero es un aperitivo perfecto para aquellos que nunca han disfrutado de un título del género. Los colores, la música y la sencillez de su planteamiento hacen que este juego sea accesible para un jugador independientemente de su edad. Hemos hablado de ser perfecto para niños, pero como ya hemos dicho puede llegar a ser un pasatiempo la mar de agradable aún siendo adulto, sobre todo si disfrutamos del juego en cooperativo ya sea con una o varias personas.

A nivel mecánico no esconde grandes implementaciones que no hayamos visto en otro título del género, pero por eso mismo se convierte en un pasatiempo tan liviano y simpático. No olvidemos que podremos disfrutar de este título a partir de hoy mismo (26 de mayo) tanto en PC como en Xbox One. Además, el título se incluye en el Game Pass así que ya no hay ninguna excusa para, al menos, darle un tiento.

