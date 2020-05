Los 5 juegos indies del momento que no puedes dejar pasar - gameLover

Vivimos en una época en la que encerrarse en casa es la tónica general de la humanidad y solo pueden salir algunos privilegiados que hayan podido pasar de fase. A pesar de esa circunstancia creo que estamos en un buen momento para probar nuevos videojuegos o redescubrir ciertos títulos que por «hache o por be», en su día, los dejamos de lado.

Como no todo en la vida de un gamer es jugar al Call of Duty o al Fortnite y evidentemente no todos los juegos cuentan con el pedazo de presupuesto que puede contar, por ejemplo, el nuevo Assassin’s Creed Valhala que, según cuentan desde la propia Ubisoft, están trabajando ni más ni menos que 13 estudios de desarrollo en el proyecto, de vez en cuando hay que dar visibilidad a ciertos títulos que no tengan una gran campaña de marketing detrás y puedan quedar un poco tapados por el bombardeo constante de triples A.

Evidentemente estamos hablando de juegos indies. Hay un gran catálogo de juegos independientes en el mercado pero, en este artículo, me quiero centrar única y exclusivamente en los 5 videojuegos independientes que han salido recientemente y, a lo mejor has escuchado de ellos pero no te has parado a investigar de qué van y si realmente merecen la pena. ¡Empezamos!

Streets of rage 4

Streets of Rage vuelve a las consolas por cuarta vez. Una entrega perfectamente adaptada a los tiempos actuales, pasando por un rediseño y un aspecto visual que le sienta bastante bien. El juego mantiene todas y cada una de las bondades y virtudes que poseía la saga clásica de MegaDrive incluyendo su clásico sistema de jugabilidad de beat ‘em up y su modo de avance por las fases en scroll lateral.

Un juego orientado tanto para principiantes como para expertos en la saga y que no decepcionará independientemente de si jugaste o no a los juegos clásicos.

Gylt

Este videojuego español desarrollado por Tequila Works y exclusivo para Google Stadia nos presenta la historia de Sally, una niña atormentada por el bullying que sufre en el colegio.

Por si esto fuera poco la prima de Sally ha desaparecido y este acontecimiento será el detonante de una historia de terror poco explorado en la industria ya que no estamos ante un titulo que busque directamente provocarnos el pavor clásico al que estamos acostumbrados en el género lleno de sustos y sobresaltos sino que Gylt opta por transmitirnos un miedo real que cualquiera de nosotros puede llegar a sentir y agobiarnos con las inquietudes que pueden padecer las personas que sufren bullying.

Filament

Nos encontramos ante un juego de puzles donde nuestra principal misión es la de explorar una nave, en principio, abandonada para ir descubriendo todos los secretos y misterios que esta alberga en su interior.

Y es precisamente ahí donde Filament apuesta todo. En principio los juegos de puzles se basan en ir pasando de un puzle a otro sin mas, aquí a medida que vayamos avanzando los puzles se convierten en algo secundario ya que realmente lo que nos atrapará y nos dejará con ganas de saber más, es la historia que Filament nos quiere contar, preguntas que necesitamos responder. Si a todo eso le sumamos un apartado visual «bastante resultón» y una ambientación magnética, nos da, como resultado final, un juego que merece la pena probar.

Zombi Army 4

Estamos deacuerdo en que Zombi Army 4 es el menos indie de los juegos que os hemos recopilado en este vídeo pero que Rebellion haya convertido a un spin-off de Sniper Elite en un juego con su propio carisma y eso, a día de hoy, es digno de admirar.

Está claro que Zombi Army 4 no innova demasiado. Tampoco lo pretende. Es un juego que tiene muy claro de qué va, quién es su publico y a quién va dirigido y eso, para nosotros, es suficiente como para mencionarle.

Daymare 1998

Daymare 1998 es la prueba irrefutable de que no se necesita ser un gran estudio de desarrollo para crear un gran videojuego siempre y cuando tengas talento y ganas por sacar un proyecto adelante.

Este titulo, que engloba un homenaje a los clásicos videojuegos «survival horror» de la industria como, por ejemplo, Silent Hill o Resident Evil, ha sido desarrollado por un pequeño estudio italiano de apenas 10 personas abiertamente declaradas fans de los juegos de terror. Lo que empezó siendo un remake de Resident Evil 2 con Unreal Engine 4, se ha convertido en un juego con carisma propio que merece la pena conocer.

