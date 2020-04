Los ocho videojuegos imprescindibles para regalar por el día de la madre - gameLover

¡Hola, gameLover! Antes que nada, lo primero es lo primero: ¡Feliz día de la madre! Me veo en la obligación de comenzar este artículo felicitando a todas las madres que nos lean. Felicitaciones anticipadas o no (eso dependerá de cuándo estés leyendo este texto) pero desde aquí no podíamos dejar pasar este día tan especial para celebrarlo con nuestras recomendaciones.

Normalmente este día lo utilizamos para sacar a nuestras madres a comer a aquel restaurante tan especial pero, como sabéis, este año esos planes se tienen que cancelar o posponer pero no por ello hay que dejar de disfrutar de un día perfecto con nuestras madres. Podemos llevarle el desayuno a la cama por ejemplo, e incluso podemos aprovechar para cambiar el clásico “vale por spa” por uno de estos videojuegos que os proponemos. Mala época para relajarnos en aguas termales pero buena época para disfrutar con un mando en la mano ¿Verdad?

Resident Evil 3 (survival)

Hemos intentado recapitular los juegos que proponemos por géneros y comenzamos con el género survival/terror de la mano de «Resident Evil 3 Remake». La reinvención del juego de Capcom de 1999 es la excusa perfecta para que nuestra madre disfrute de un juego clásico que seguramente disfrutó en su día pero con gráficos mejorados y, por primera vez, un multijugador online que promete horas de diversión extra una vez termine el juego base.

Animal Crossing: New Horizons (Simulación social)

¿Que tú madre no es fan de ese tipo de juegos tan oscuros y terroríficos y necesita algo más colorido y casual? No pasa nada, «Animal Crossing» viene al rescate. Se trata de un juego que, para estos días de encierro, viene muy bien no solo por las horas de diversión eternas que ofrece si no porque es buena forma de evadirse del día a día y relajarse construyendo una isla a nuestro antojo. A falta de playa, buenas son las islas virtuales que ofrece «Animal Crossing: New Horizons».

Persona 5 Royal (RPG)

Pasamos a otro juego que ofrece horas y horas de diversión. Si a vuestra madre le encantan los JRPG por turnos creo que no hay más que hablar: Persona 5 Royal es el juego que necesita. Se trata de una re-edición del juego de ATLUS de 2016 pero con más contenido aún y, como principal novedad, con textos traducidos al castellano. Si a eso le sumamos una historia que engancha, un diseño de arte espectacular y una banda sonora de esas que dejan huella, Persona 5 Royal puede ser el mejor juego del género que tengamos este 2020. Y eso son palabras mayores.

Nioh 2 (Hack and slash)

Esto va por gustos evidentemente, pero si vuestra madre es de esas personas que les encanta los hack and slash frenéticos, la alta dificultad y todo lo que rodea a la ambientación japonesa de samurais, yokais y katanas, Nioh 2 es la elección perfecta para regalar. Para esas madres exigentes que no quieren que les den nada hecho en los videojuegos Nioh 2 no les dejará indiferente.

Ori and the will of the wisps (plataformas)

Como si de un cuadro de acuarela se tratase, Ori and the will of the wisps ofrece una historia melancólica junto con un diseño de arte asombrosamente cuidado. Una historia de fabula que a todas las madres les encantará. Con una jugabilidad perfecta y unas mecánicas plataformeras con toques metroidvania muy bien llevadas, Ori and the will of the wisps no defraudará a nadie.

One Piece: Pirate Warriors 4 (musou)

Se nota que Omega Force está al volante y que es el que “maneja el cotarro” en esto de los hack and slash multitudinarios denominados musous. Poco a poco el género se está alejando del nicho más minoritario en el que se desenvolvía y gracias a su adaptación de franquicias importantes y famosas como One Piece el género va haciéndose un hueco entre los fans del hack and slash más clásico. Obviamente, si a mamá le gusta One Piece, este es su juego.

Doom Eternal (shooter)

El frenetismo va de la mano con Doom. iD Software creo un monstruo en 1993 y lo ha sabido mantener e incluso mejorar gracias al reboot que en 2016 nos maravilló a todos. Doom es la mejor forma de desahogarte delante de una pantalla y pegar de tiros a todo lo que se nos ponga por delante y Doom Eternal no iba a ser la excepción. Buen regalo sustitutivo de esas sesiones de spa para que vuestra madre se tome un respiro y se relaje un rato.

Final Fantasy VII Remake (acción)

Y acabamos nuestras recomendaciones de la mano de «Final Fantasy VII: Remake». Repito lo que dije cuando recomendamos el remake del «Resident Evil 3«, seguramente vuestra madre creciera con Final Fantasy VII y seguramente os lo haya puesto de ejemplo infinidad de ocasiones cuando hablaba de que «los juegos clásicos son mejores que los actuales». Es el momento de darle una alegría y regalar el remake del que, para muchos, es uno de los mejores videojuegos de la historia.

Hasta aquí nuestras recomendaciones de videojuegos para regalar por el día de la madre. Recuerda que esto va por gustos y que seguramente buscando encontrarás el videojuego perfecto para regalar a vuestra madre gamer. Eso sí, no seáis tramposos y le regaléis uno que te guste a ti para acabar jugando tú… ¡que nos conocemos!

