"Blair witch": Terror en el cine, terror en el videojuego - gameLover

Un exmilitar llamado Ellis, su inseparable perro Bullet, el mítico bosque de Black Hills… ¿Qué puede salir mal en esta nueva aventura de la bruja de Blair?

¡Hola, gameLover! Recuerdo perfectamente cuando vi por primera (y última) vez la peli de «El proyecto de la bruja de Blair». Se estrenó en nuestro país el 29 de Octubre de 1999 y aún conservo la entrada de ese día pegada en una antigua agenda del instituto. Los que me conocen saben que no tolero muy bien las pelis (ni los videojuegos) de miedo, así que lo he pasado un poco mal jugando a esta propuesta, que llega en formato físico a PS4 y Xbox One después de su lanzamiento en digital hace unos meses. Es su cometido, es un juego de terror, así que lo he disfrutado como bien he podido.