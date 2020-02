"Dragon ball Z: Kakarot", la serie de nuestra vida convertida en un RPG - gameLover

¿Es esta nueva entrega de la franquicia la recreación más fiel en forma de videojuego?

¡Hola, gameLover! Qué miedo que nos entra en el cuerpo cada vez que nos enteramos de que estamos a punto de recibir un nuevo videojuego de Goku y sus amigos, ¿verdad? Nuestro caso más reciente (con el permiso de «Super Dragon ball heroes: World mission») nos remonta a hace justo dos años, cuando llegaba «Dragon ball: Fighter Z» -que, por cierto, fue el encargado de inaugurar este blog) y que nos dejó un gran sabor de boca.

Siempre nos entran las dudas… ¿El próximo será mejor? ¿Van a volver a meter la pata? ¿Será más de lo mismo? Por suerte, y ya te lo voy adelantando, lo que tenemos con «Dragon ball Z: Kakarot» es un juego de rol ambientado en la serie Z y en el que se representan a la perfección las sagas de los saiyans, de Freezer, de los androides y del monstruo Bu. Es decir, sus cuatro grandes arcos argumentales. Si tenías algún tipo de duda sobre si este juego te iba a decepcionar, olvídalo, porque está aquí para satisfacerte, con sus más y sus menos, pero te causará una buena sensación.

En esta ocasión ha sido el estudio CyberConnect2 (que ya demostró cómo llevar el mundo de Naruto al videojuego con la notable saga «Naruto: Ultimate ninja storm») el encargado de llevar a cabo este juego en el que han conseguido encontrar un equilibrio entre la obra original y saber contentar a los fans, que venimos siendo demasiado exigentes y un poco críticos (sobre todo teniendo en cuenta según qué títulos que nos hemos ido encontrando por el camino). Lo que tenemos delante son todos los ingredientes nostálgicos que ya forman parte de la obra original enfrascados en una historia RPG en la que podremos explorar el mundo abierto de Goku para nuestro disfrute personal. Es maravilloso observar cómo han recreado cada uno de sus escenarios y conseguir llenarlos de misiones, coleccionables y muchos combates en los que hacer frente a nuestros enemigos de siempre respetando su cronología.

Y todo esto implica tener la posibilidad de representar a nuestros personajes favoritos del manga y del anime, luchar contra nuestros mayores enemigos y poder visitar las múltiples localizaciones de la Tierra, del minúsculo planeta de Kaito o de Namek. ¡Una auténtica gozada para el fan de la franquicia! Pero… ahora surge la duda: ¿Es este el videojuego que estábamos esperando? Bueno, sus más de 40 horas de juego te ofrecerán, desde luego, un buen aliciente para que estés enganchado y siempre tengas ganas de más.

Raditz, Vegeta y Napa, Freezer, el doctor Gero y A19, los androides A16, A17 y A18, Célula y sus múltiples transformaciones, el monstruo Bu y todas sus personalidades… Todos estos enemigos forman parte de la historia de «Dragon ball Z» y aquí obtienen una fiel representación como misiones principales. Pero el juego está plagado de otras tantas secundarias que prolongarán la vida de un título que nos ofrece elementos de exploración y la oportunidad de rememorar las batallas más épicas que jamás hayamos vivido. Porque no nos podemos olvidar de que, aunque sea un videojuego RPG, la lucha es fundamental durante todo su desarrollo.

Comprobarás como todo lo que forma parte de estas cuatro sagas está presente en el videojuego: Sus personajes, sus transformaciones, sus niveles de poder, los enemigos… y, sí, las bolas de dragón, que son parte fundamental de la historia y que también deberás reunir para ayudar a nuestros aliados junto a otro tipo de tareas, aunque a veces los recaditos parezcan un típico episodio de relleno.

El juego funciona. Su fórmula hará que rememores tus tardes de merienda junto a la tele y conforma un más que satisfactorio ejercicio de nostalgia que te sorprenderá y conseguirá reacciones en ti que volverán a emocionarte y te pongan los pelos de punta, como la primera vez que viste a Goku convertirse en súper guerrero. Y esa sensación es la gratificación que necesitas que estás ante un gran juego.

Es impresionante comprobar como, casi 25 años después de finalizar su emisión en televisión, las primeras sensaciones que obtienes al empezarlo te producen un escalofrío que recorre todo tu cuerpo. Eso de ir campando a tus anchas en est mundo abierto que te invita a recorrer cada uno de sus rincones, con tantísimas cosas por hacer, es insuperable. Cada una de sus acciones nos va a recordar a los capítulos que aún tenemos grabados en nuestras retinas… y eso sí que es jugar con nuestros sentimientos.

También tiene sus cosillas, que no todo el monte es orégano. Por ejemplo, una parte fundamental del juego como es la lucha, se hace un tanto simple y repetitiva después de enfrentarte a tantísimos enemigos. No le pedíamos un sistema tan complejo como el de «Fighter Z», pero, no sé, algo a medio camino, más elaborado. Lo que demuestra que no es el juego perfecto, pero sí el que estábamos esperando.

Es denso y con muchas misiones que completar. Se nota el cariño y el empeño que le han puesto para asemejarse lo máximo posible al anime y que todos los que amamos «Dragon ball Z» quedemos más que satisfechos. Nos compran por nuestro amor a la franquicia, pero también es cierto, que peca de algunos errores que ya hemos visto antes, como el de disponer de una basta extensión de territorio en un mundo abierto que al final no está tan tan completo como debería.

Y aunque «Dragon ball Z: Kakarot» no sea el videojuego definitivo de Goku -y eso que no puede ser más detallista- , se esfuerza por introducir un gran número de elementos para que nuestras horas de entretenimiento sean mucho más que luchar y luchar sin parar. Es una opción que ha contentado a los fans y a la crítica por ser el que hasta ahora mejor ha sabido reflejar el espíritu de la serie. Y eso, amigos, es digno de admirar. Así que… ¡por muchas horas de diversión y por muchas nuevas futuras entregas!

«Dragon ball Z: Kakarot» | Bandai Namco entertainment | PS4, Xbox One y PC