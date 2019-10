"Doraemon: Story of seasons", el videojuego del gato cósmico que no te esperabas - gameLover

Acompaña a Nobita y a sus amigos en este título para los amantes del farming.

¡Hola, gameLover! Parece mentira, pero ya hace cincuenta años que oímos hablar por primera vez de Doraemon, el gato cósmico que vino del futuro con su bolsillo lleno de inventos increíbles. En todo este tiempo hemos visto cómo esta serie (primero manga y luego anime) que se popularizó en nuestro país durante los 90 nos ha traído un buen número de videojuegos, aunque ninguno es como este.

El título que nos ocupa hoy está basado en uno de los videojuegos que forman del catálogo histórico de Marvelous, «Story of seasons» (de ahí su nombre), pero customizado con el universo de personajes de esta franquicia. Así que olvídate de cualquier género que hayas podido protagonizar junto a Nobita y sus amigos en el pasado, ahora es momento de explorar uno nuevo, el farming. ¿Lo hace menos interesante? Para nada. ¡Vamos a descubrir por qué!

Para introducir el universo de Doraemon en este género tan peculiar, sus creadores se han sacado de la manga una historia en la que una terrible tormenta se traga a nuestros queridos personajes mediante una especie de agujero negro que los trasladada a un lugar desconocido del que solo podrán escapar si trabajan duro. Porque sí, en Natura, trabaja todo el mundo, hasta los niños. Así que Doraemon, Nobita, Shizuka, Gigante y Suneo deberán ponerse manos a la obra, aprendiendo y ejecutando tareas afines a sus habilidades para poder regresar a casa desde esta misteriosa aldea de la que iremos conociendo nuevos detalles a medida que vayas avanzando en el progreso de tu aventura.

Nobita trabajará para su nuevo amigo Ranch en su granja, donde (después de una hora de tutorial de introducción en forma de diálogos), aprenderá las tareas básicas para poder ejecutar las que este le encomiende. Sí, nuestro querido Nobi será el personaje principal del juego, aunque contará con toda su pandilla como secundarios para poder llevar a cabo su cometido.

El farming, parece relajado pero te hace estar pendiente de muchas tareas simultáneas

Si conoces bien este tipo de juegos, sabrás que se utilizan las estaciones del año para poder llevar a cabo las tareas propias de una granja. El paso del tiempo y las condiciones climatológicas influyen en numerosos aspectos del juego para acercarlo a la realidad. Es un perfecto engranaje en el que necesitamos de múltiples elementos para ejecutar la lista de tareas. Hay que preparar el terreno, limpiar la maleza, sembrar las semillas, regar los cultivos con asiduidad… Y para hacer todo esto necesitaremos de las herramientas que nos irán facilitando y que también encontraremos en los establecimientos del pueblo (donde también trabajan nuestros amigos). Todo lo necesario para progresar adecuadamente está en este pequeño pueblo.

También entran en juego otros elementos, como los animales de granja -que hay que criar y cuidar-, los minerales -que extraeremos de la mina para luego poder vender-, la pesca -tan relajante como irritante- o las recetas de cocina -que aprenderemos a elaborar para alimentarnos gracias a los ingredientes que hayamos podido cosechar o comprar el los establecimientos-. Como puedes comprobar, aquí no falta de nada. Es un sistema muy entretenido y completo, típico de los juegos de este género, que conseguirá que estemos pendientes de multitud de factores para mantener nuestro interés en auge.

Explora Natura y gestiona la relación con sus habitantes

Pero no te creas que esto es cosa de que te venga Ranch a pedir que le vayas haciendo trabajitos todo el día. El pueblo está lleno de gente com la que podrás interactuar y hablar (con audio en japonés -¡que me encanta, por cierto!- y subtítulos en español). La exploración de Natura también será clave en esta aventura, donde tendremos la libertad de visitar un gran número de establecimientos y zonas donde los aldeanos nos atenderán y nos facilitarán las cosas en algunas situaciones.

No te voy a engañar, la estética es lo que me llamó la atención de este videojuego, incluso antes de saber a qué género pertenecía. Su apartado gráfico tiene un trazo que lo hace especial y, a pesar de que las animaciones de los personajes podrían ser más elaboradas, nos regala unos entornos repletos de detalles y una paleta de color muy agradable, de esas que transmite serenidad en un entorno seguro.

Es un título que va dirigido a un público muy concreto, los amantes del farming, que aquí encontrarán una aventura en la que, si bien es verdad que no aporta muchas novedades respecto a otros títulos similares, sí sabe aprovechar la licencia de Doraemon dentro de las posibilidades que ofrece un título de estas características. Aunque técnicamente no es la bomba, su planteamiento ofrece un amplio abanico de posibilidades y unas buenas y extensas horas de juego.

Diferente pero atrayente

¿Que cuándo oíste hablar por primera vez de «Doraemon: Story of seasons» pensaste en el típico juego de plataformas protagonizado por nuestro querido gato azul y sus amigos? Sí, yo también caí en un tópico similar… Pero he descubierto un género que aún no había explorado y que me ha ofrecido cierto enganche, con una idea bien ejecutada y con una atmósfera envolvente que lo tiene todo para no hacerte perder el interés.

Y es que parece que nunca acaba, con todas esas tareas que consiguen que estés pendiente de los detalles necesarios para conseguir ejecutarlas a la perfección. El duro trabajo en el campo desde la comodidad de tu sofá que se ve recompensado si le aplicas la lógica aplastante a cada tarea que se te encomienda. Algo que consigue enganchar y que hacen de este título un videojuego notable dentro de su estilo.