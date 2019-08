Marvel Ultimate alliance 3: The black order - gameLover

El final de la fase 3 del universo cinematográfico Marvel se complementa con la llegada de un nuevo videojuego que cuenta con un tremendo crossover de personajes: desde los Vengadores a los Guardianes de la galaxia, pasando por los X-men, los del multiverso Spider-man e incluso Defenders.

¡Hola, gameLover! Los lanzamientos de Nintendo para su consola híbrida durante este verano están siendo explosivos. Ya están aquí Super Mario maker 2 o Fire emblem: Three houses y aún nos queda por recibir Astral chain, Daemon X machina, que llegarán en las próximas semanas. Un catálogo que está creciendo exponencialmente con títulos exclusivos de gran calidad como el que nos ocupa hoy: Marvel ultimate alliance 3: The black order.

Marvel studios ha estado muy ocupada durante la última década dando a conocer una gran cantidad de sus personajes a un público mainstream que ha tenido el primer contacto con ellos en cualquiera de las 23 películas que hemos disfrutado desde 2008 o de las series que han creado para Netflix. Ahora que todos son populares para el público general (antes también lo eran, pero para los grandes amantes de los cómics) es momento de coger la coctelera y mezclarlos a todos de una forma que no hemos visto ni en el cine. Y es aquí donde las gemas del infinito entran en juego una vez más, porque volveremos a enfrentarnos a Thanos y a los miembros de su black order.

Estamos ante un juego que bebe de la esencia de los dos anteriores (publicados en 2006 y 2009), que cuenta con lo mejor de cada uno y desecha los elementos pasados de moda o que ya no funcionaron en su día para potenciar la acción y la configuración de equipos, añadiendo sistemas de mejora de nivel y poderes. Su sistema de equipos, formado por cuatro héroes, funciona de la siguiente forma: cada personaje cuenta con dos ataques básicos y de poderes únicos temporales. Además pueden combinar dichos poderes con otros miembros del equipo. También disponemos de una barra EX para poder ejecutar golpes definitivos… ¡Así que imagínate lo que puedes llegar a conseguir con una combinación perfecta de ciertos personajes!

(Casi) todos los personajes Marvel

Encontrar una representación perfecta de los personajes de Marvel en un videojuego que alcanza los 34 seleccionables es complicado teniendo en cuenta la gran cantidad de héroes de su catálogo. Y aunque hay que sumar aparte a los personajes secundarios y también a los supervillanos, no nos podemos quejar del plantel que se nos queda. Vamos a enumerar a todos los iniciales disponibles que se irán sumando durante tu partida:

Vengadores : Ironman , Hulk , Capitán América , Viuda negra , Thor , Ojo de halcón , Falcon , Bruja escarlata , Dr. Strange , Capitana Marvel, Avispa y Black panther

: , , , , , , , , , y Spiderverse : Spider-Man , Spider-Gwen , Miles Morales y Venom

: , , y Guardianes de la galaxia : Starlord , Gamora , Drax , Rocket y Groot

: , , , y X-men : Lobezno , Tormenta , Rondador nocturno , Magneto , Psylocke y Deadpool

: , , , , y Defenders : Daredevil , Elektra , Luke Cage y Iron fist

: , , y Otros: Ms. Marvel, Motorista fantasma, Elsa Bloodstone y Crystal

La cantidad de personajes Marvel seguirá aumentando. Ya recibimos a Loki en su lanzamiento y el 30 de agosto llegarán Coloso y Cíclope de forma gratuita mediante una nueva actualización. Más adelante, durante el otoño, recibiremos otros tantos personajes que se añadirán: Los llamados Marvel knights (Blade, Moon knight, Punisher y Morbius), más de X-men y… redoble… ¡los 4 fántasticos! Aunque todos estos ya forman parte del llamado pase de expansión, que cuesta 20 euritos más.

Si hay algunos personajes que echas en falta, no te preocupes, porque es probable que te los encuentres como secundarios. Y qué decir de los supervillanos, la lista no se queda corta. No quiero destriparte la historia, pero sí que te cruzarás con algunos de la talla de Duende verde, Kingpin, Nebula, Ultrón y, por supuesto, Thanos.

Multiverso Multijugador

Es un juego ambicioso, por lo menos más que sus dos entregas anteriores. Con un modo historia que cuenta con 10 episodios y abarca unas 15 horas (como siempre, dependiendo de tu destreza a los botones). Si se te hace corto, siempre tienes la opción de volver a repetirlo en un modo más exigente y que requerirá de ciertas condiciones previas. La historia que nos presenta irá sumando más y más personajes de una forma más que acertada y nos irá presentando los distintos escenarios del universo Marvel. El desarrollo de los niveles es lineal, pero disfrutaremos de grandes escenarios como la torre de los Vengadores, las azoteas de Nueva York, Wakanda e incluso Asgard. Se nota que es un juego hecho para los fans, que sabrán disfrutar de todos y cada uno de los detalles que presenta durante la partida.

Es un hack and slash en toda regla, un machabotones en el que cuatro amigos (o desconocidos) podrán jugar en el modo local de la consola, mediante conexión de varias Nintendo Switch o a través de su modo multijugador on line. Con desarrollo sencillo, un apartado técnico destacable y unos combates no muy complicados, este juego se convierte en todo un guiño para los fans, que podrán enfrentarse a oleadas y oleadas de enemigos.

Como diría Stan Lee, «excelsior».

Marvel Ultimate alliance 3: The black order