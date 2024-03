La evolución en la portería ha sido una gran reunión organizada por la EHF - Derosca

¿Cómo ha cambiado la portería a lo largo de los años? ¿Qué le pasa al cerebro de un portero cuanto más entrena? ¿Por qué la preparación mental es tan importante para los juegos? Esas son preguntas que hace unos meses se dieron respuestas en la Cumbre de Porteros que se celebró en Viena y organizada por la Federación Europea de Balonmano (EHF).

Se reunieron en Viena 42 porteros, expertos, entrenadores y jugadores durante dos días para hablar con algunas de los mejores porteros del balonmano, entre ellos estaba Mats Olsson, Oro en el Mundial con Suecia y actual entrenador de porteros de la selección femenina de Noruega, y el renombrado psicólogo deportivo Prof. Dr. Sc.Renata Baric. La fascinante explicación de Mats Olsson sobre la preparación física del portero y la explicación brillantemente detallada de Claes Hellgren, también ex portero sueco, sobre el desarrollo de las técnicas del portero son dos ejemplos de las cautivadoras conferencias que se ofrecieron en el evento. Lleno de innovación en el balonmano, intercambio de conocimientos y charlas amistosas entre la comunidad, el evento generó una atmósfera inigualable.

Hablaron algunos de los expertos presentes para escuchar lo que consideraron tan valioso sobre lo que estuvo sucediendo en la cumbre de porteros. Entre ellos Pedro Virera, entrenador asistente y entrenador de porteros en el conjunto suizo del Kadetten Schaffhausen que manifiesto que el evento ha sido rico, innovador, algo que no te puedes perder. Allí estuvieron los mejores ponentes. Se asistió no sólo a charlas sobre el entrenamiento en sí, sino también sobre psicología y acondicionamiento físico, que abarcan muchas áreas diferentes para los porteros. Se escucharon cosas nuevas, nuevas ideas, nuevas tendencias, el juego está cambiando y la gente allí era perfecta para enseñar cómo está cambiando y cómo responder a todo esto.

Por su parte Prof. Dr. Sc.Renata Baric dijo que creía que todos los que trabajan con personas tienen que estar al día con la nueva información. Un entrenador exitoso es aquel que continúa aprendiendo algo y tiene que estar en contacto con nuevos conocimientos, especialmente en un deporte de alto nivel. En un deporte de alto nivel todos alcanzan un cierto nivel de preparación técnica del equipamiento, todo ya es de alto nivel y si quieres tener realmente éxito entonces debes centrarte en los pequeños detalles y en todo lo que te pueda ayudar a sacar ventaja en algo pequeño. Este paso es importante. Puede encontrar algún nuevo recurso de conocimiento o experiencia de su colega.

También el mítico portero internacional de Suecia, portero de balonmano y preparador físico, Claes Hellgren comentó que es importante compartir el conocimiento de las personas mayores como él con los más jóvenes, así es como nos desarrollamos. Si nos remontamos 100.000 años atrás, siempre hemos utilizado la experiencia para llevarla al siguiente nivel. Si no hablamos y si no celebramos reuniones, no conseguiremos desarrollo. Se trata de desarrollo innovador: se llaman monopolios temporales, por el momento puedes ser el mejor en algo, pero siempre es sólo temporal porque siempre habrá alguien que encontrará cosas nuevas. De la misma manera Claes Hellgren dijo que cuando él era joven no había teléfono móvil, pero ahora todo el mundo lo tiene. Se preguntó: ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué va a hacer la Inteligencia Artificial (IA)? ¿Cómo vamos a trabajar si no hacemos las cosas físicas? ¿Podemos entrenar nuestro cerebro para ser mejores porteros? Eso es lo que vendrá después.

Sin lugar a dudas tener reunidos y escuchar a algunas de las mejores mentes y porteros compartiendo sabiduría y conocimientos importantes del cambiante mundo del balonmano fue todo un éxito.

