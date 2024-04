Kentin Mahé ficha por el conjunto germano del Gummersbach. - Derosca

Desde hace algunos días ya es oficial que Kentin Mahé dejará el Vesprem húngaro. Se instalará en una ciudad que conoce muy bien, Gummersbach. Estará a las órdenes de Gudjon Valur Sigurdsson durante las próximas 3 temporadas. Después de 6 años en Hungría, una etapa marcada por una final de la Liga de Campeones y numerosos títulos: dos campeonatos de Hungría, tres Copas de Hungría y tres títulos de la Liga SEHA.

El campeón de Europa francés, a sus 32 años, todavía quiere ganar títulos. Ha manifestado que tiene muchos planes para el Gummersbach. Está encantado de poder ser parte de esta historia que espera que lleve al Gummersbach de nuevo a donde cree el pertenece.

Su nuevo presidente, Christoph Schindler, acoge con satisfacción este fichaje, lleno de ambición y dice que es una excelente noticia para el equipo, pero también para todos los aficionados y socios, que un jugador internacional de tal talla llegue al Gummersbach». Kentin Mahé volverá a la Bundesliga en verano. La estrella recién llegada al Gummersbach, de 32 años, quiere aprovechar los éxitos anteriores del doce veces campeón.

También Kentin Mahé declara que está muy feliz de poder enriquecer a este joven equipo, al menos eso espero (sonríe). Es nuevo para mí llegar a algún lugar siendo el jugador más veterano. La mayoría de los chicos tienen sólo entre 20 y 23 años. El objetivo es, sin duda, devolver al VfL al lugar al que pertenece. Creo que la región, la ciudad y el club quieren que volvamos a jugar en Europa. Y ahí es donde debería ir en el corto plazo, no sólo en el largo plazo.

Kentin Mahé igualmente dice que tiene muchas ganas de jugar en los pebellones de la Bundesliga porque es algo único. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Se alegra de volver a ver a viejos compañeros que no había visto tan a menudo en los últimos años, porque estuvo en Hungría. Y tiene muchas ganas de jugar en la DHB. Es un trofeo que tengo muy cerca del corazón y que todavía no he podido ganar. Creo que en el Gummersbach tienen lo necesario: con un poco de suerte, etc. Cada vez hay más cosas involucradas. Pero definitivamente tengo muchas ganas de luchar por ello. Regresar a Alemania es un paso lógico para él. Su hija está empezando la escuela. Esta es una habilidad blanda que, por supuesto, también influyó en la decisión. Alemania le ha dado mucho. Tiene muchas ganas de volver al Gummersbach. Conoce el club y el hecho de no ser un completo desconocido hace que sea más fácil acostumbrarse.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !