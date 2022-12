El equipo femenino Bourg de Péage otro que también se declara en quiebra - Derosca

El balonmano femenino en Francia está pasando por un mal momento y otro club parece que va a desaparecer en las próximas semanas. Tras numerosas dificultades financieras, el colista de la Liga Femenina francesa, el Bourg de Péage, puede anunciar en los próximos días su entrada en liquidación forzosa. Una semana después del que el club Fleury Loiret, se declarara en bancarrota ahora podría ser un segundo club francés de alto nivel el que desaparezca del mapa en poco tiempo.

El balonmano femenino francés atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia a finales del año 2022. Tras el anuncio a mediados de la semana pasada de la liquidación forzosa del Fleury Loiret Handball, se trata de un nuevo varapalo al balonmano femenino en Francia.

Según medios de comunicación franceses el Bourg de Péage anunciará su liquidación forzosa. Ya en medio de serias dificultades financieras la temporada pasada, con una fuerte sanción de puntos, el club de Bourg de Péage había reiniciado la temporada 2022 – 23 con un nuevo equipo directivo que había salvado al club en Marzo pasado. Jean Pamart y su familia habían acudido al rescate de un club sumido en graves dificultades económicas sinónimo de una gestión administrativa catastrófica de la anterior dirección. Después de reducir su plantilla con un equipo mucho más joven, habían comenzado esta nueva temporada con un objetivo: la permanencia. Sin embargo, 8 meses después, la situación no parece haber cambiado y las finanzas no han sido rectificadas por la nueva dirección del club encabezada por el ex internacional francés, Gregory Anquetil.

A menos de dos años para los Juegos Olímpicos de París 2024 y con miras al auge del deporte femenino, en particular con el deseo de los clubes profesionales femeninos franceses de valerse por sí mismos a través de una liga profesional independiente, esta nueva declaración de quiebra que es próximamente definitiva hará un gran agujero en el panorama deportivo francés muy competitivo.

Ahora en Francia se preguntan después de estos dos casos en menos de una semana si podría ser que la culpa de todo esto fuera de los exdirigentes de los clubes que vivían por encima de sus posibilidades o si la FFHB y LFH no son lo suficientemente serios para controlar las finanzas de los clubes femeninos. Que tomen nota en España con esa ansiada Liga Profesional ASOBAL en un futuro. Habrá que mirar lo que pasa en el espejo de las grandes ligas europeas. !ATENTOS¡

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !