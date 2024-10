Gottfridsson deja el Flensburg a final de temporada y ficha por el Pick Szeged - Derosca

El Flensburg-Handewitt y el internacional sueco Jim Gottfridsson se separarán definitivamente al final de la Temporada 24 – 25 después de doce temporadas juntos. El sueco quiere afrontar un nuevo reto y ha fichado por el Pick Szeged para la próxima temporada.

Después de doce años juntos, el sueco Jim Gottfridsson y el Flensburg formalizaron la marcha del lateral sueco al final de la presente temporada. Se trata de un anuncio importante para el club del norte de Alemania, ya que su historia está asociada a Gottfridsson, pensamos en particular en la coronación nacional en 2018 y 2019 en la Bundesliga y, sobre todo, en la victoria en la Final a 4 de la Liga de Campeones en el año 2014. El central del Flensburg ha firmado con el Pick Szeged la próxima temporada, con un contrato de tres años, entrenado en particular por el ex internacional sueco Jonas Kjallman.

Jim Gottfridsson ha manifestado que ha tomado la decisión de que su duodécimo año en el Flensburg será el último. Le gustará probar algo nuevo con su familia y dedicarse a un nuevo proyecto. Está muy agradecido con las grandes personas con las que estuvo. Poder conocer y trabajar en Flensburg ha significado mucho para él, no sólo el balonmano sino también la ciudad. Llegó allí cuando era joven, se casó y tuvo dos hijos maravillosos, por eso Flensburg está especialmente cerca de su corazón. Quería tomar una decisión temprana para poder disfrutar plenamente de mi último año por Flensburg. También le gustaría agradecer el cariño recibido a todos los aficionados que crean una gran atmosfera en cada partido, es incomparable. Espera que tengan un gran año juntos.

