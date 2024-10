Comunicado conjunto directivas del Wisła Płock e Industria Kielce - Derosca

Los equipos del Wisla Plock y el Kielce tras la polémica de ambos entren adores hace unos días han decidido emitir un comunicado conjunto en donde lo que quieren es rebajar la tensión y dar por por finalizado cualquier problemática entre ambos conjuntos. Recordemos que la final del partido hubo un duro enfrentamiento en los entrenadores Talant Dujshebaev y Xavi Sabaté. Este es el comunicado:

El partido entre ORLEN Wisła Płock e Industria Kielce, jugado el 13 de octubre en Płock, desató inmensas emociones. Estas emociones deberían ser la esencia del balonmano, especialmente cuando se enfrentan equipos tan destacados. Por desgracia, esta vez no solo estamos hablando del deporte y del partido en sí sino también de los acontecimientos posteriores al partido, que han dado lugar a un debate mediático que continúa hasta hoy y que es desfavorable para nuestra disciplina.

Las juntas directivas y las autoridades del Club Deportivo Iskra Kielce y SPR Wisła Płock han estado en contacto durante las últimas 72 horas, realizando un análisis minucioso y meticuloso de todos los materiales disponibles, especialmente en lo que respecta a los presuntos incidentes de racismo. El análisis no apoya la conclusión de que la multitud haya dirigido comentarios o comportamientos racistas a Dylan Nahi. Aunque no podemos descartar por completo que un aficionado individual haya actuado de forma inapropiada, tal comportamiento habría sido aislado y no debería afectar a todos los aficionados de Płock.



Como KS Iskra Kielce, añadimos que nunca fue nuestra intención, ni la de los miembros de nuestro equipo, sugerir que la multitud/los aficionados deportivos de Płock son racistas. Nos uniremos a SPR Wisła Płock en la emisión de las declaraciones y cartas acordadas a los medios y organizaciones que han informado sobre estos eventos en los últimos días, para proteger la reputación de Polonia, el balonmano polaco y los jugadores que representan a nuestros clubes.

Como SPR Wisła Płock y KS Iskra Kielce, declaramos nuestro respeto por valores como la igualdad, la dignidad, la buena reputación y el Fair Play. Ninguno de los clubes tolera ningún caso de comportamiento racista.

En lo que respecta al incidente entre los entrenadores, creemos que sólo ellos pueden relatarlo con todo detalle, ya que ninguno de nuestros clubes posee material completo que refleje con precisión el contenido de sus conversaciones. Este asunto queda bajo la jurisdicción del Comisario de la Superliga y de posibles procedimientos legales, que están en manos de las partes involucradas. Los materiales recopilados no permiten a la

dirección directiva concluir que en los actos posteriores al partido se hicieron comentarios racistas o inapropiados.



Al igual que SPR Wisła Płock, KS Iskra Kielce cree que, si bien el partido del 13 de octubre será recordado durante mucho tiempo debido a las intensas emociones que provocó, no hubo ningún comportamiento de la multitud que pudiera considerarse racista.

La Junta Directiva de KS Iskra Kielce S.A. La Junta Directiva de SPR Wisła Płock

