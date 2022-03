Decisión de la EHF sobre la estructura de los Campeonatos - Derosca

Tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la EHF el lunes y la suspensión de los equipos rusos y bielorrusos de las competiciones de la EHF, la Federación Europea de Balonmano ha publicado una descripción general de sus estructuras de competición afectadas por la decisión.

La descripción general de las estructuras de competencia también incluye decisiones anteriores, ya que actualmente es organizativamente imposible para algunos equipos de Ucrania, es decir, para el club masculino HC Motor de Zaporozhye de la Liga de Campeones EHF, participar en partidos europeos de balonmano.

Además, los partidos de equipos ucranianos, que se pueden jugar, se llevarán a cabo en campo neutral.

La decisión de la EHF ha seguido estos principios fundamentales

Los partidos que se han jugado permanecen como están con todos los resultados confirmados

Las fases de competición que han sido completadas permanecen intactas

Los partidos en los que participen equipos rusos o bielorrusos y que posteriormente no se jueguen se validarán con goles de 2:0 y 10:0 para el respectivo club o equipo nacional contrario.

La Federación Europea de Balonmano se abstiene de iniciar procedimientos legales con respecto a los partidos y equipos en cuestión sobre la base de las decisiones tomadas.

«El objetivo de la EHF era preservar los sistemas de juego existentes sin grandes adaptaciones», dice el director deportivo de la EHF, Markus Glaser.

«En la medida de lo posible, también intentamos implementar procedimientos justos y consistentes, ya que las sanciones impuestas y el calendario de la temporada de balonmano, en el que varias de nuestras competiciones ya han llegado a una etapa decisiva, nos dejaban poco espacio para diferentes opciones».

Liga de Campeones Masculina

Los dos partidos restantes del HC Meshkov Brest (BLR), contra el HC Vardar 1961 y el THW Kiel, se validan con 10:0 goles y 2:0 puntos para los clubes contrarios.

Los tres partidos restantes de HC Motor (UKR), contra el Barça, el Paris Saint-Germain Handball y el FC Porto, se validan con 10:0 goles y 2:0 puntos para los clubes contrarios.

Esta decisión se tomó, ya que HC Motor había informado anteriormente a la EHF que en la situación actual es imposible que el club juegue esos partidos.

Queda una ronda por jugar en la fase de grupos que decidirá la clasificación final y los emparejamientos para los octavos de final.

Liga de Campeones Femenina

En los play-offs, el partido CSM Bucuresti (ROU) vs CSKA (RUS) no se jugará y validará como se describe. CSM Bucuresti avanza a cuartos de final.

En los cuartos de final, el partido entre Rostov-Don (RUS) no se jugará ni validará como se describe. Esto significa que el equipo ganador del partido de desempate, BV Borussia 09 Dortmund vs Metz Handball, avanzará a la EHF FINAL4.

Liga Europea Masculina

Los dos partidos restantes de Chekhovskie medvedi (RUS), contra HBC Nantes y Cocks, se validarán con 10:0 goles y 2:0 puntos para los clubes contrarios.

Queda una ronda por jugar en la fase de grupos que decidirá la clasificación final y los emparejamientos para los octavos de final.

Copa de Europa Masculina

Los cuartos de final HC Victor (RUS) vs CS Minaur Baia Mare (ROU) y SKA Minsk (BLR) vs Naerbo IL (NOR) no se jugarán ni validarán como se describe. CS Minaur Baia Mare y Naerbo IL avanzan a las semifinales.

Copa de Europa Femenina

En la Copa de Europa Femenina de la EHF, el partido de vuelta de los cuartos de final, HC Galychanka Lviv (UKR) vs H71 (FAR) no se jugó como estaba previsto el 13 de febrero. En una decisión del viernes, el Tribunal de Balonmano dictaminó que el partido se evaluará con 10:0 goles y 2:0 puntos para el equipo ucraniano.

El HC Galychanka Lviv avanza a semifinales y el equipo ha expresado su disposición para jugar su partido de semifinales en casa ante el Rocasa Gran Canaria (ESP) en la República Checa.

Clasificatorios femeninos Europeo 2022

Los partidos restantes de los equipos de Rusia (contra Polonia (2x), Lituania y Suiza) y Bielorrusia (contra Grecia (2x), Holanda y Alemania) no se jugarán. Estos partidos se validarán con 10:0 goles y 2:0 puntos para las selecciones nacionales adversarias.

Quedan tres rondas por jugar en los Clasificatorios que decidirán los equipos que se clasificarán para la EHF EURO 2022 Femenina.

En el caso de que Rusia o Bielorrusia terminen los Clasificatorios aún clasificados en una posición que los clasificaría para el EHF EURO 2022 femenino, serían reemplazados por el siguiente equipo que sigue en la clasificación del grupo respectivo.

Mundial Masculino 2023 Play-offs Fase 1 y 2

Los partidos de play-off de la fase 1 entre Islas Feroe y Bielorrusia no se jugarán ni validarán como se describe. Islas Feroe avanza a los play-offs de la fase 2 en los que se enfrentará a Alemania.

Los play-offs de la fase 2 con Rusia no se jugarán ni validarán como se describe. El equipo ganador del play-off de la fase 1 entre Eslovaquia y Bélgica se clasificará para el Campeonato Mundial Masculino 2023.

La Federación Europea de Balonmano lamenta las consecuencias para las personas, los clubes y las selecciones nacionales y espera que el regreso de la paz permita nuevas consideraciones.

