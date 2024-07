Cristian Ugalde nuevo entrenador del Tatabanya húngaro - Derosca

El conjunto del Tatabanya tiene nuevo entrenador. El ex extremo izquierdo Cristian Ugalde tendrá la oportunidad de empezar su carrera como entrenador en el ambicioso equipo húngaro.

Ugalde, que ganó la Liga de Campeones EHF como miembro del FC Barcelona en 2011, ha comentado que no niega que no es fácil decir que después de 20 temporadas ya se acabó. Aprendió mucho del balonmano, no sólo como deportista, sino también como persona privada, y puede tener mucha suerte de jugar partidos importantes con la excelente selección española y varios clubes importantes, y ganar trofeos y medallas.

Igualmente ha manifestado que no creía que estuviera preparado para jubilarse, pero la dirección de Tatabánya le preguntó si aceptaría el trabajo. Esto es algo enorme para un entrenador novato, ya que estamos hablando del mejor equipo de uno de los campeonatos europeos más fuertes, que también jugará en el cuadro principal de la Europa League. No mucha gente tiene esa oportunidad como primer encargo y, como sentía que estaba preparado para el trabajo profesionalmente, dijo que sí.

Concluyó Ugalde diciendo que por supuesto, no se enteraron de mis ambiciones como entrenador en el club. También sabían que estaba estudiando la profesión para cuando llegara el momento de tener los papeles adecuados. Para los muchachos no era un secreto que algún día quería ser entrenador, y no creo que haya ningún problema con la transición porque por un lado todavía estaba en las filas de el vestuario, y por otro lado, no puede ser modesto si dice que sus compañeros le respetaban tanto que le aceptarían como entrenador.

Recordemos que el Tatabanya ha terminado la temporada pasada en el tercer lugar del campeonato nacional, justo detrás de Telekom Veszprem y Pick Szeged.

