Un Ex miembro de la Junta Directiva de Blázquez se enfrenta a una Querella por presunta Apropiación Indebida (5) - Derosca

Se celebró el pasado 20 de Diciembre de 2019 la Asamblea General de la Federación Vasca en la localidad de Ermua. Una Asamblea en dónde el interventor D. José Javier Cortazar Larracoechea comunicó a la misma que ha sido citado a declarar por el Tribunal que lleva la querella contra Ruiz de Cenzano en calidad de entidad perjudicada. Por otra parte, también comunicó a la Asamblea que, en vista a la información que ha recabado, había propuesto que la Federación Vasca de Balonmano se iba a personar como acusación particular en la causa contra Ruiz de Cenzano.

Una noticia bomba, sin lugar a dudas, en la que el interventor de la Federación Vasca de Balonmano, José Javier Cortázar (abogado independiente que está al frente de la Federación Vasca desde Junio de 2018), ha comunicado a la Asamblea que la Federación Vasca de Balonmano, según su propuesta, se va a personar como acusación particular en la querella contra el ex-Presidente Sr. José Manuel Ruiz de Cenzano por apropiación indebida de dinero del seguro, al ser la Federación la entidad perjudicada. La Federación Vasca parece ser que se persona como acusación particular por apropiación indebida contra su ex Presidente Sr. Ruíz de Cenzano.

También se ha informado a través de la Auditoría y se han confirmado algunas de las informaciones dadas con anterioridad por nosotros. En las cuentas del año 2013 los fondos propios de la Federación Vasca a 31 de Diciembre de 2013 eran de 88.660,62 euros. Se comprueba que a 31 de Diciembre de 2018 el patrimonio neto es negativo -15.307 euros. Es decir, el balance del patrimonio neto del 31 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2018 (5 años) es de pérdidas por valor de 103.967,62 euros.

Cabe destacar que la auditoria nuevamente indica que los gastos del Presidente están sin soportes, sin justificar al igual que en las auditorias de los años 2014, 2015 y 2016. Este hecho ha sido puesto en conocimiento del Gobierno Vasco por parte del interventor para que valore la posibilidad de reclamarle las cantidades sin justificar (estos gastos según las Auditorias de los años 2014, 2015 y 2016 ascendían a 90.000 euros). Los gastos del Presidente fueron calificados por el interventor como excesivos en la Asamblea económica en la que se presentó la Auditoria del ejercicio 2018.

Otro aspecto muy grave son las grandes diferencias que hay entre los saldos de caja reflejados en la contabilidad de la Federación Vasca y lo que realmente había en las entidades bancarias a fecha 31 Diciembre 2018. Este hecho, parece ser que, enfadó mucho a varios asambleístas presentes en la Asamblea ya que la empresa que llevaba la contabilidad Afianza (empresa de la directiva de la Federación Vasca María Tato) no fue capaz de argumentar de manera razonada, según varios asambleístas, el motivo por el que había esas diferencias tan altas en los saldos de caja. Es tan sencillo como mirar el saldo de las entidades bancarias a 31 de Diciembre de 2018 o pedir un extracto a la entidad bancaria. Según la Federación Vasca: 372.266 euros; Según las entidades bancarias: 229.603 euros. La diferencia es de 142.663 euros menos de lo que reflejaba la contabilidad de la Federación.

En dicha Auditoría queda acreditado que Ruiz de Cenzano tenía un acuerdo con la correduría de seguros Adria por la que la Federación Vasca percibía el 3% de las primas netas firmadas con Adria. Se ha podido comprobar que la Federación Vasca recibió 18.390 euros en dicho concepto en el año 2018, según la Auditoría. Sin embargo, en el año 2017, con un volumen de primas similares solamente percibió 6.124 euros. Se acredita, por tanto que ya en el 2017 hay más de 10.000 euros que no llegaron a la Federación Vasca. En las Auditorias de los años 2014, 2015 y 2016 así como en las cuentas de 2017 aprobadas en Asamblea se puede acreditar que en total puede haber unos 40.000 euros que no han llegado a la Federación Vasca, motivo, parece ser, por lo que Ruiz de Cenzano se enfrenta a una querella por apropiación indebida del dinero del seguro.

De la Auditoría también se desprende una gestión económica muy mala, como destacable: ”Debido a los ajustes y reclasificaciones que se realizan, el patrimonio neto («el valor contable de la Federación») a 31/12/2018 se ha visto reducido en 133.000 euros, quedando el valor de la Federación en negativo con un «agujero» de 15.000 euros. La tesorería se ha visto reducida en 142.000 euros generando ciertas dudas. Igualmente se confirma, según nuestras fuentes, que la ex-Directiva María Tato incurrió en una presunta incompatibilidad al ser Directiva de la Federación Vasca y de una empresa de la que es administradora, Care Law, en dónde facturó más de 6.000 euros a la Federación Vasca, según la Auditoría.